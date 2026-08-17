Starlink Индонезиядаги зилзила қурбонларига бепул интернет улашмоқда
Индонезияда юз берган вайронкор зилзиладан кейин Starlink компанияси жабрланган ҳудудлар аҳолиси учун сунъий йўлдош интернетини 16-сентябргача бепул тақдим этишини эълон қилди. Табиий офатдан жабр кўрган минтақаларда алоқа ва ахборот алмашинувини тиклаш муҳим аҳамият касб этгани сабабли ушбу қадам минглаб фуқароларга қийин дамларда яқинлари билан боғланиш ҳамда тезкор хабардор бўлиш имкониятини бермоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com нашрининг хабар беришича, ушбу ижтимоий ташаббус амалдаги мижозлар учун ҳеч қандай қўшимча ҳаракат талаб қилмайди. Компаниянинг автоматлаштирилган тизими уларнинг ҳисоб рақамларига тегишли маблағни (кредитни) ўзи ўтказиб беради. Натижада фойдаланувчилар ҳеч қандай тўлов ҳақида ўйламасдан интернет хизматидан фойдаланишда давом этишлари мумкин бўлади.
Шунингдек, илгари обунани бекор қилган мижозлар ҳам бу имкониятдан четда қолмайди. Уларга ҳам махсус кредит тақдим этилиб, кўрсатилган муддатгача — 16-сентябргача хизматни ҳеч қандай қўшимча харажатларсиз қайта тиклаш имконияти яратиб берилмоқда.
Янги фойдаланувчилар ва жиҳозларни алмаштиришТабиий офат ҳудудидаги янги фойдаланувчилар ҳам Starlink тармоғига улланиб, белгиланган муддатга қадар мутлақо бепул алоқадан фойдаланишлари мумкин. Бунинг учун улар аввало зарур жиҳозларни харид қилишлари ва сўнгра имтиёзли даврни фаоллаштириш учун компаниянинг қўллаб-қувватлаш хизматига мурожаат қилишлари талаб этилади.
SpaceX компанияси зилзила вақтида Starlink қурилмалари шикастланган ёки ишдан чиққан фойдаланувчиларни ҳам унутмаган. Табиий офат оқибатида зарар кўрган ускуналар эгалари қўллаб-қувватлаш хизматига мурожаат қилган тақдирда, компания барча носоз жиҳозларни мутлақо бепул равишда янгисига алмаштириб беришини маълум қилди.
…