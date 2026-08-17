Starlink Индонезиядаги зилзила қурбонларига бепул интернет улашмоқда

·2·Техно
Starlink Индонезиядаги зилзила қурбонларига бепул интернет улашмоқда

Индонезияда юз берган вайронкор зилзиладан кейин Starlink компанияси жабрланган ҳудудлар аҳолиси учун сунъий йўлдош интернетини 16-сентябргача бепул тақдим этишини эълон қилди. Табиий офатдан жабр кўрган минтақаларда алоқа ва ахборот алмашинувини тиклаш муҳим аҳамият касб этгани сабабли ушбу қадам минглаб фуқароларга қийин дамларда яқинлари билан боғланиш ҳамда тезкор хабардор бўлиш имкониятини бермоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com нашрининг хабар беришича, ушбу ижтимоий ташаббус амалдаги мижозлар учун ҳеч қандай қўшимча ҳаракат талаб қилмайди. Компаниянинг автоматлаштирилган тизими уларнинг ҳисоб рақамларига тегишли маблағни (кредитни) ўзи ўтказиб беради. Натижада фойдаланувчилар ҳеч қандай тўлов ҳақида ўйламасдан интернет хизматидан фойдаланишда давом этишлари мумкин бўлади.

Шунингдек, илгари обунани бекор қилган мижозлар ҳам бу имкониятдан четда қолмайди. Уларга ҳам махсус кредит тақдим этилиб, кўрсатилган муддатгача — 16-сентябргача хизматни ҳеч қандай қўшимча харажатларсиз қайта тиклаш имконияти яратиб берилмоқда.

Янги фойдаланувчилар ва жиҳозларни алмаштириш

Табиий офат ҳудудидаги янги фойдаланувчилар ҳам Starlink тармоғига улланиб, белгиланган муддатга қадар мутлақо бепул алоқадан фойдаланишлари мумкин. Бунинг учун улар аввало зарур жиҳозларни харид қилишлари ва сўнгра имтиёзли даврни фаоллаштириш учун компаниянинг қўллаб-қувватлаш хизматига мурожаат қилишлари талаб этилади.

SpaceX компанияси зилзила вақтида Starlink қурилмалари шикастланган ёки ишдан чиққан фойдаланувчиларни ҳам унутмаган. Табиий офат оқибатида зарар кўрган ускуналар эгалари қўллаб-қувватлаш хизматига мурожаат қилган тақдирда, компания барча носоз жиҳозларни мутлақо бепул равишда янгисига алмаштириб беришини маълум қилди.

StarlinkИндонезияЗилзилаSpaceXИнтернет
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Galaxy Z Fold8 Ultra экранни алмаштириш нархи маълум қилиндиGalaxy Z Fold8 Ultra экранни алмаштириш нархи маълум қилиндиБугун, 14:23Сунъий интеллект ходимни ишдан бўшатди: Claude бошқарувидаги илк ҳолатСунъий интеллект ходимни ишдан бўшатди: Claude бошқарувидаги илк ҳолатБугун, 12:52Арктика-М йўлдоши қуёш тутилишини фазодан видеога олдиАрктика-М йўлдоши қуёш тутилишини фазодан видеога олдиБугун, 10:27NASA Ойдаги узоқ муддатли миссиялар учун олимлардан ёрдам сўрадиNASA Ойдаги узоқ муддатли миссиялар учун олимлардан ёрдам сўрадиБугун, 09:58Коинот чиқиндилари: сунъий йўлдошлар критик чегарага етмоқдаКоинот чиқиндилари: сунъий йўлдошлар критик чегарага етмоқдаКеча, 23:24Замонавий OLED-телевизорлар 10 йил аввалги моделлардек эскирмоқдаЗамонавий OLED-телевизорлар 10 йил аввалги моделлардек эскирмоқдаКеча, 19:51
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди
Honor Робот Пҳоне илк бор футбол майдонида кўриниш берди: 4D камерали смартфон имкониятлари
Honor Робот Пҳоне илк бор футбол майдонида кўриниш берди: 4D камерали смартфон имкониятлари
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади