Родри трансфери Атлетико ва Вилярреалга катта фойда келтиради

·3·Спорт
Родри трансфери Атлетико ва Вилярреалга катта фойда келтиради
Қисқача

Барселона Манчестер Сити яримҳимоячиси Родрини 65 миллион евро кафолатланган тўлов ва 10 миллион евро бонуслар эвазига ўз сафига қўшиб олишга яқин турибди. FIFAнинг бирдамлик механизмига кўра, трансфер суммасининг 5 фоизи футболчининг 12 ёшдан 23 ёшгача шаклланишида иштирок этган клубларга берилади.

Испаниянинг Барселона клуби Манчестер Сити яримҳимоячиси Родрини ўз сафига қўшиб олишга яқин тургани нафақат каталонияликлар мухлислари, балки бошқа икки Ла Лига вакили учун ҳам молиявий жиҳатдан жуда фойдали бўлиши кутилмоқда. Mundo Deportivo нашри тарқатган хабарларга кўра, ушбу шов-шувли трансфер туфайли Атлетико Мадрид ва Вилярреал жамоалари FIFAнинг бирдамлик механизми қоидаларига асосан миллионлаб евро миқдорида кутилмаган даромад олишади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ҳозирда томонлар ўртасидаги музокаралар якуний босқичга етган бўлиб, келишувнинг умумий қиймати дастлабки 65 миллион евро кафолатланган тўлов ҳамда қўшимча 10 миллион евро бонусларни ўз ичига олади. 30 ёшли тажрибали футболчи келаси ёзда Каталония пойтахтига кўчиб ўтиши кутилмоқда ва бош мураббий Ханси Флик уни ўзининг асосий режалари ҳамда Чемпионлар лигасидаги муҳим ўйинлар учун тайёрлай бошлайди.

FIFA қоидалари орқали келадиган миллионлар

FIFA қоидаларига кўра, халқаро трансфер амалга оширилганда, умумий сумманинг 5 фоизи футболчининг 12 ёшдан 23 ёшгача бўлган даврда шаклланишида иштирок этган барча тарбиячи клублар ўртасида тақсимланиши шарт. Ушбу қоида туфайли Родрининг собиқ жамоалари мазкур йирик трансфердан ўз улушига эга чиқиши аниқ бўлиб улгурди.

Маълумотларга кўра, футболчи 17 ёшигача бўлган даврда Атлетико Мадрид академиясида етти йил давомида таҳсил олган. Пойтахт клуби фақат дастлабки тўловнинг ўзидан камида 1,6 миллион евро ишлаб олиши кафолатланган. Агар шартномадаги барча қўшимча шартлар бажарилса, бу кўрсаткич 2 миллион еврога етиши мумкин. Бироқ футболчининг илк болалар клуби бўлган Раё Мажадаҳонда бу тўловлардан четда қолади, чунки Родри у ерни 11 ёшида тарк этган.

Вилярреал ҳам салмоқли маблағ олади

Вилярреал ҳам FIFAнинг бирдамлик тўловлари орқали сезиларли даражада фойда кўрадиган жамоалар сирасига киради. "Сариқ субмарин" сафида яримҳимоячи беш йил давомида, жумладан, икки йил ёшлар жамоасида ва уч мавсум асосий таркибда тўп сурган.

Родри айнан Вилярреал сафидан 2018-йилда Атлетико Мадридга қайтган, бир йил ўтиб эса Манчестер Сити клубига ўта сердаромад трансферни амалга оширган эди. Эндиликда испаниялик футболчининг навбатдаги йирик трансфери унинг илк профессионал қадамларини қўйган клубларига яхшигина молиявий кўмак бериши ойдинлашди.

Ҳозирда трансферга оид барча майда деталлар ҳал этилмоқда ва Барселона клуби яқин кунларда ушбу харидни расман эълон қилиши кутилмоқда. Тажрибали футболчининг келиши жамоанинг ички чемпионатдаги рақобатбардошлигини янада ошириши кутилмоқда.

РодриБарселонаАтлетико МадридВилярреалТрансфер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Васко да Гама ва Сантос ўйинида Неймар ҳамда Тиагу Мендеш тўқнашувиВаско да Гама ва Сантос ўйинида Неймар ҳамда Тиагу Мендеш тўқнашувиБугун, 13:50Энзо Мареска учун муваффақиятсиз дебют ва 120 йиллик салбий антирекордЭнзо Мареска учун муваффақиятсиз дебют ва 120 йиллик салбий антирекордБугун, 13:37Манчестер Сити Пеп Гуардиола давридан кейинги оғир синовларни бошдан кечирмоқдаМанчестер Сити Пеп Гуардиола давридан кейинги оғир синовларни бошдан кечирмоқдаБугун, 13:36Ливерпул Бредли Барколя учун PSJга 135 миллион евро таклиф қилдиЛиверпул Бредли Барколя учун PSJга 135 миллион евро таклиф қилдиБугун, 13:20Рубен Аморим Рафаел Леаога огоҳлантириш бердиРубен Аморим Рафаел Леаога огоҳлантириш бердиБугун, 13:18Барселона Жоау Канцелу ва Родрини қабул қилиб олишга тайёрланмоқдаБарселона Жоау Канцелу ва Родрини қабул қилиб олишга тайёрланмоқдаБугун, 12:58
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди