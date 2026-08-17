Супер-контракт нархлари очиқланди: Энг қиммат ва энг арзон йўналишлар қайсилар?

·16·Жамият
Супер-контракт нархлари очиқланди: Энг қиммат ва энг арзон йўналишлар қайсилар?
Қисқача

2026/2027 ўқув йили учун супер-контракт нархлари ОТМларнинг молиявий ва академик мустақиллиги доирасида ректорлар томонидан мустақил белгиланмоқда. Термиз давлат университетида тўловлар 29,6 миллион сўмдан 90 миллион сўмгача этиб, энг қиммат ставка юриспруденсия (ҳуқуқшунослик), халқаро муносабатлар ҳамда давлат ва жамият бошқаруви йўналишларига белгиланган. Айрим йўналишларда супер-контрактнинг энг кам миқдори 29,6 миллион сўмни ташкил этади.

Ўзбекистонда олий таълим муассасаларига кириш имтиҳонлари якунланиб, талабаликка тавсия этилмаган, бироқ ўқишни ният қилган абитуриентлар учун энг муҳим мавзу — табақалаштирилган (супер) контракт миқдорлари очиқланмоқда.

Янги тартибга мувофиқ, эндиликда супер-контракт нархлари ОТМларнинг молиявий ва академик мустақиллиги доирасида бевосита университет ректорлари томонидан мустақил белгиланмоқда. Айрим давлат олийгоҳлари 2026/2027 ўқув йили учун тўлов ставкаларини эълон қилишга киришди.

29,6 миллион сўмдан 90 миллион сўмгача: Термиз давлат университети мисолида

Дастлабки нархларни эълон қилган Термиз давлат университетида тўлов-контракт миқдорлари таълим йўналишларининг талабгирлигига қараб тақсимланган:

  • Энг минимал миқдор: Университетда айрим йўналишлар бўйича супер-контракт нархи 29,6 миллион сўмдан бошланади;

  • Энг қиммат йўналишлар: Энг юқори тўлов ставкаси юриспруденция (ҳуқуқшунослик), халқаро муносабатлар ҳамда давлат ва жамият бошқаруви таълим йўналишлари учун белгиланган бўлиб, 90 миллион сўмни ташкил этмоқда.

Балли 4,05 дан ортиқ етмаганлар учун ҳисоб-китоб қандай?

Супер-контракт асосида талабаликка қабул қилишда абитуриент тўплаган балл муҳим аҳамият касб этади:

  • Табақалаштирилган тартиб: Белгиланган қабул чегарасига 4,05 баллдан ортиқ балл етмаган абитуриентлар учун супер-контракт қиймати ўша йўналиш бўйича базавий тўлов-контракт миқдорининг камида 3 баравари этиб белгиланади;

  • Мустақил қарор: Ҳар бир ОТМ ўз моддий-техник базаси ва йўналишлар хусусиятидан келиб чиқиб, бошқа йўналишлар бўйича аниқ коэффициентларни тасдиқлайди.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.

ЎзбекистонТермиз давлат университети
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Отга тилла тиш қўйилди: видео тармоқларда муҳокамага сабаб бўлдиОтга тилла тиш қўйилди: видео тармоқларда муҳокамага сабаб бўлдиБугун, 14:09Самарқандда Mercedes-Benz тез ёрдам машинасига йўл бермадиСамарқандда Mercedes-Benz тез ёрдам машинасига йўл бермадиБугун, 13:48Қашқадарёлик ҳунарманд оддий темирдан санъат асарлари яратмоқдаҚашқадарёлик ҳунарманд оддий темирдан санъат асарлари яратмоқдаБугун, 11:54Ўзбек йигит ва нидерландиялик қизнинг миллий тўйи (видео)Ўзбек йигит ва нидерландиялик қизнинг миллий тўйи (видео)Бугун, 11:38Томди туман суди раиси Азиза Мирзаева ЙТҲда ҳалок бўлдиТомди туман суди раиси Азиза Мирзаева ЙТҲда ҳалок бўлдиБугун, 10:31Оёқлари йўқ бўлса-да ер ҳайдаётган филиппинлик йигит дунёни ларзага солди!Оёқлари йўқ бўлса-да ер ҳайдаётган филиппинлик йигит дунёни ларзага солди!Бугун, 09:59
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди