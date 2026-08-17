Супер-контракт нархлари очиқланди: Энг қиммат ва энг арзон йўналишлар қайсилар?
2026/2027 ўқув йили учун супер-контракт нархлари ОТМларнинг молиявий ва академик мустақиллиги доирасида ректорлар томонидан мустақил белгиланмоқда. Термиз давлат университетида тўловлар 29,6 миллион сўмдан 90 миллион сўмгача этиб, энг қиммат ставка юриспруденсия (ҳуқуқшунослик), халқаро муносабатлар ҳамда давлат ва жамият бошқаруви йўналишларига белгиланган. Айрим йўналишларда супер-контрактнинг энг кам миқдори 29,6 миллион сўмни ташкил этади.
Ўзбекистонда олий таълим муассасаларига кириш имтиҳонлари якунланиб, талабаликка тавсия этилмаган, бироқ ўқишни ният қилган абитуриентлар учун энг муҳим мавзу — табақалаштирилган (супер) контракт миқдорлари очиқланмоқда.
Янги тартибга мувофиқ, эндиликда супер-контракт нархлари ОТМларнинг молиявий ва академик мустақиллиги доирасида бевосита университет ректорлари томонидан мустақил белгиланмоқда. Айрим давлат олийгоҳлари 2026/2027 ўқув йили учун тўлов ставкаларини эълон қилишга киришди.
29,6 миллион сўмдан 90 миллион сўмгача: Термиз давлат университети мисолида
Дастлабки нархларни эълон қилган Термиз давлат университетида тўлов-контракт миқдорлари таълим йўналишларининг талабгирлигига қараб тақсимланган:
Энг минимал миқдор: Университетда айрим йўналишлар бўйича супер-контракт нархи 29,6 миллион сўмдан бошланади;
Энг қиммат йўналишлар: Энг юқори тўлов ставкаси юриспруденция (ҳуқуқшунослик), халқаро муносабатлар ҳамда давлат ва жамият бошқаруви таълим йўналишлари учун белгиланган бўлиб, 90 миллион сўмни ташкил этмоқда.
Балли 4,05 дан ортиқ етмаганлар учун ҳисоб-китоб қандай?
Супер-контракт асосида талабаликка қабул қилишда абитуриент тўплаган балл муҳим аҳамият касб этади:
Табақалаштирилган тартиб: Белгиланган қабул чегарасига 4,05 баллдан ортиқ балл етмаган абитуриентлар учун супер-контракт қиймати ўша йўналиш бўйича базавий тўлов-контракт миқдорининг камида 3 баравари этиб белгиланади;
Мустақил қарор: Ҳар бир ОТМ ўз моддий-техник базаси ва йўналишлар хусусиятидан келиб чиқиб, бошқа йўналишлар бўйича аниқ коэффициентларни тасдиқлайди.
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.
…