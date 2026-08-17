Mazda КХ-5 кроссовери: 6 минг фунт стерлингга харид қилиш мумкин бўлган ишончли автомобил
Автомобил бозорида ўз ўрнига эга бўлган оилавий кроссоверлар орасида Mazda КХ-5 модели ўзининг юқори сифати ва амалийлиги билан ажралиб туради. ixbt.com маълумотига кўра, ушбу япон бренди 2012-йилдан бери беш миллиондан ортиқ КХ-5 автомобилини сотган бўлиб, уларнинг 100 мингдан зиёди Буюк Британия бозорида ўз эгасини топган. Ҳозирги кунда мазкур модел иккиламчи бозорда 6 000 фунт стерлингдан бошланадиган нархларда таклиф этилаётгани уни харидорлар учун янада жозибадор қилмоқда. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Mazda КХ-5 ўзининг мувозанатлашган хусусиятлари – қулайлиги, бошқаришдаги ёқимли таассуротлари, тежамкорлиги ва ҳашаматли кўриниши билан қатор етакчи рақобатчилардан қолишмайди. Гарчи шу кунларда ушбу оилавий кроссовернинг учинчи авлоди бозорга кириб келган бўлса-да, иккинчи авлод вакиллари ўзининг мукаммаллиги ва мақбул нархи сабабли яхшироқ альтернатив сифатида баҳоланмоқда.
Дизайн ва салон қулайлигиМашитанинг 'Кодў деб номланган ташқи кўриниши MX-5 родстери руҳида яратилган бўлиб, ўткир чизиқлар ва Соул Ред қизил тусида айниқса жозибали кўринади. 2023-йилда амалга оширилган янгиланишлар эса ўзига хос ЛEД чироқлар ва замонавий таянувчи рангларни олиб келди. Салонга назар ташлайдиган бўлсак, материаллар сифати ва эргономика жиҳатидан немис автомобилларидан асло қолишмаслигини кўриш мумкин.
Олдинги версиялардаги 7 дюймли экран бироз эскирган бўлса-да, 2019-йилдан буён ўрнатиб келинаётган 10.25 дюймли янги мультимедиа тизими замонавий талабларга тўла жавоб беради. Уни эски BMW моделларидагидек қулай айланма даста ёрдамида бошқариш мумкинлиги ҳайдовчиларга қўшимча қулайлик яратади.
Амалийлик ва юриш динамикасиУзун ғилдирак базаси ҳисобига Mazda КХ-5 салони Ford Куга ва Volkswagen Тигуан каби рақобатчилардан қолишмайдиган даражада кенг. Орқа ўриндиқлар учун икки босқичли ёнбошлаш механизми назарда тутилган бўлиб, бу юкхонадан бироз воз кечган ҳолда йўловчиларнинг узоқ йўлда янада роҳатланиб кетишини таъминлайди. 506 литр ҳажмли юкхона текис поли ҳамда алоҳида йиғиладиган ўриндиқлари билан йирик юкларни ташишда қўл келади.
Ҳайдаш жараёнида кроссовер ўзининг аниқ рул бошқаруви ва бурилишлардаги мустаҳкам шассиси туфайли Б тоифасидаги йўлларда ҳам ҳақиқий завқ бағишлайди. Магистрал йўлларда эса шовқиннинг пастлиги ва осма тизимнинг мувозанати йўловчиларга ўзини хотиржам ҳис қилиш имконини беради.
…