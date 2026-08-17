Mazda КХ-5 кроссовери: 6 минг фунт стерлингга харид қилиш мумкин бўлган ишончли автомобил

·0·Авто
Mazda КХ-5 кроссовери: 6 минг фунт стерлингга харид қилиш мумкин бўлган ишончли автомобил

Автомобил бозорида ўз ўрнига эга бўлган оилавий кроссоверлар орасида Mazda КХ-5 модели ўзининг юқори сифати ва амалийлиги билан ажралиб туради. ixbt.com маълумотига кўра, ушбу япон бренди 2012-йилдан бери беш миллиондан ортиқ КХ-5 автомобилини сотган бўлиб, уларнинг 100 мингдан зиёди Буюк Британия бозорида ўз эгасини топган. Ҳозирги кунда мазкур модел иккиламчи бозорда 6 000 фунт стерлингдан бошланадиган нархларда таклиф этилаётгани уни харидорлар учун янада жозибадор қилмоқда. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Mazda КХ-5 ўзининг мувозанатлашган хусусиятлари – қулайлиги, бошқаришдаги ёқимли таассуротлари, тежамкорлиги ва ҳашаматли кўриниши билан қатор етакчи рақобатчилардан қолишмайди. Гарчи шу кунларда ушбу оилавий кроссовернинг учинчи авлоди бозорга кириб келган бўлса-да, иккинчи авлод вакиллари ўзининг мукаммаллиги ва мақбул нархи сабабли яхшироқ альтернатив сифатида баҳоланмоқда.

Дизайн ва салон қулайлиги

Машитанинг 'Кодў деб номланган ташқи кўриниши MX-5 родстери руҳида яратилган бўлиб, ўткир чизиқлар ва Соул Ред қизил тусида айниқса жозибали кўринади. 2023-йилда амалга оширилган янгиланишлар эса ўзига хос ЛEД чироқлар ва замонавий таянувчи рангларни олиб келди. Салонга назар ташлайдиган бўлсак, материаллар сифати ва эргономика жиҳатидан немис автомобилларидан асло қолишмаслигини кўриш мумкин.

Олдинги версиялардаги 7 дюймли экран бироз эскирган бўлса-да, 2019-йилдан буён ўрнатиб келинаётган 10.25 дюймли янги мультимедиа тизими замонавий талабларга тўла жавоб беради. Уни эски BMW моделларидагидек қулай айланма даста ёрдамида бошқариш мумкинлиги ҳайдовчиларга қўшимча қулайлик яратади.

Амалийлик ва юриш динамикаси

Узун ғилдирак базаси ҳисобига Mazda КХ-5 салони Ford Куга ва Volkswagen Тигуан каби рақобатчилардан қолишмайдиган даражада кенг. Орқа ўриндиқлар учун икки босқичли ёнбошлаш механизми назарда тутилган бўлиб, бу юкхонадан бироз воз кечган ҳолда йўловчиларнинг узоқ йўлда янада роҳатланиб кетишини таъминлайди. 506 литр ҳажмли юкхона текис поли ҳамда алоҳида йиғиладиган ўриндиқлари билан йирик юкларни ташишда қўл келади.

Ҳайдаш жараёнида кроссовер ўзининг аниқ рул бошқаруви ва бурилишлардаги мустаҳкам шассиси туфайли Б тоифасидаги йўлларда ҳам ҳақиқий завқ бағишлайди. Магистрал йўлларда эса шовқиннинг пастлиги ва осма тизимнинг мувозанати йўловчиларга ўзини хотиржам ҳис қилиш имконини беради.

Ёқилғи сарфи ва двигателлар

Иккиламчи бозорда бензинли двигателлар устунлик қилса-да, оилавий сафарлар учун дизел агрегати яхшироқ танлов бўлиши мумкин. 163 от кучига эга 2.0 литрли ва 191 от кучига эга 2.5 литрли бензинли двигателлар силлиқ ишлашига қарамай, гибрид рақобатчиларга нисбатан кўпроқ ёқилғи сарфлайди: масалан, олдинги узатмали 2.0 литрли версия 40 мпг, тўрт ғилдираги тортадиган 2.5 литрли вариант эса 35 мпг атрофида ёқилғи истеъмол қилади.

MazdaКроссоверАвтомобилЯнгиликларНархлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Hyundai янги Иониқ 3 электромобилини тақдим этди: нархи ва масофасиHyundai янги Иониқ 3 электромобилини тақдим этди: нархи ва масофасиБугун, 12:55Электромобиллар синови: энг самарали ва тежамкор электромобиллар аниқландиЭлектромобиллар синови: энг самарали ва тежамкор электромобиллар аниқландиБугун, 11:52Mini Коопер афсонавий хатчбеки орқа тортиш кучига ўтиши мумкинMini Коопер афсонавий хатчбеки орқа тортиш кучига ўтиши мумкинБугун, 10:54Ferrari’нинг илк электромобили аукционда $40 миллионга сотилди: нархи кутилганидан юз баравар юқориFerrari’нинг илк электромобили аукционда $40 миллионга сотилди: нархи кутилганидан юз баравар юқориБугун, 06:27Ноёб Лотус Эуропа спорткарига умрини бағишлаган инсонНоёб Лотус Эуропа спорткарига умрини бағишлаган инсонКеча, 17:54Geely Galaxy E8 линияси кенгайди: илғор технологияли фастбек премера қилиндиGeely Galaxy E8 линияси кенгайди: илғор технологияли фастбек премера қилиндиКеча, 15:56
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
Ўн йил очиқ осмонўсти остида қолган Peugeot 205 GTи топилди
Ўн йил очиқ осмонўсти остида қолган Peugeot 205 GTи топилди
Иккинчи қўл Mercedes-Benz A-Class хатчбекларини 5 минг фунтдан сотиб олиш мумкин
Иккинчи қўл Mercedes-Benz A-Class хатчбекларини 5 минг фунтдан сотиб олиш мумкин
Ferrariнинг сунъий узатмалар қутиси автомобил ихлосмандларини ҳайратда қолдирди
Ferrariнинг сунъий узатмалар қутиси автомобил ихлосмандларини ҳайратда қолдирди
AvtoVAZ янгиланган Lada Niva Legend моделини серияли ишлаб чиқаришни бошлади
AvtoVAZ янгиланган Lada Niva Legend моделини серияли ишлаб чиқаришни бошлади
Россия автосаноатида янги давр: 500 от кучига эга Lada Azimut гибриди тақдим этилади
Россия автосаноатида янги давр: 500 от кучига эга Lada Azimut гибриди тақдим этилади
Янгиланган Lada Niva Legend сотувга чиқиш санаси маълум бўлди
Янгиланган Lada Niva Legend сотувга чиқиш санаси маълум бўлди
Хитой автомобилсозлигининг асосий сири: универсал деталлар
Хитой автомобилсозлигининг асосий сири: универсал деталлар