Милан трансфер ойнаси якунида таркибни кучайтирмоқчи

·0·Спорт
Милан трансфер ойнаси якунида таркибни кучайтирмоқчи

Миланнинг Милан клуби трансферлар ойнасининг ҳал қилувчи босқичига қадам қўйди. Туттоспорт нашри тарқатган маълумотларга кўра, клуб хўжайини Жерри Кардинале ва бош мураббий Рубен Аморим яқин кунларда ёзги трансферлар ойнаси ёпиладиган 31-августгача амалга оширилиши лозим бўлган охирги келишувларни муҳокама қилиш учун навбатдаги муҳим учрашувни ўтказишади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ўтган ҳафта бўлиб ўтган музокаралар чоғида португалиялик мутахассис раҳбариятга келгусидаги режасига кирмайдиган футболчилар рўйхатини тақдим этган эди. Ушбу рўйхатдан Томори, Одогу, Фофана ва Нкунку каби ўйинчилар жой олган. Шунингдек, Аморим жамоани рақобатбардош қилиш учун яна беш ёки олтита янги футболчи олиб келинишини талаб қилган.

Устувор позициялар ва асосий номзодлар

Гарчи мураббий сўраган барча трансферлар амалга ошиши қийин бўлса-да, клуб раҳбарияти трансфер ойнасининг сўнгги кунларида фаол ҳаракат қилишни ва бош мураббийнинг талабларини бажаришни режалаштирмоқда. Милан айниқса ҳужум чизиғини ва ҳимояни мустаҳкамлаш устида жиддий бош қотирмоқда.

Жамоага тўпни яхши бошқара оладиган марказий ҳимоячи, марказга силжиб голли узатмалар бера оладиган қанот ҳимоячиси ҳамда ҳужум ортида ўйновчи ярим ҳимоячи сув ва ҳаводек зарур. Ҳужумкор ярим ҳимоячи позицияси клуб учун устувор вазифа ҳисобланади.

Трансфер бозоридаги музокаралар ва рақобат

Клуб дастлаб бу мақсад учун танлаган Каретсас Боруссия Дортмунд жамоасини танлагач, миланликларнинг асосий нишонига Арсенал сафида ҳаракат қилаётган Нванери айланди. У ҳатто Арсеналнинг Манчестер Сити устидан қозонган ғалабасидан кейинги Коммунитй Шиелд ўйинида захирада ҳам қолдирилмаг эди.

Милан дастлаб 40 миллион евро эвазига сотиб олиш ҳуқуқи билан ижара таклифини юборган бўлса-да, бу таклиф рад этилди. Шунга қарамай, тўпчилар клубини қаноатлантириши мумкин бўлган бошқа шартлар асосида яна бир уриниш амалга оширилиши кутилмоқда. Ҳимоя чизиғи учун эса Лексе клубининг 21 ёшли португалиялик футболчиси Тиаго Габриел жиддий кузатилмоқда.

Лексе футболчи учун 25-30 миллион евро талаб қилмоқда, бу эса Милан учун бироз қимматлик қилади. Шу боис клуб нархни тушириш мақсадида трансферга ярим ҳимоячи Бондо ёки ҳимоячи Терракцианони қўшишга ҳаракат қилмоқда. Бироқ бу футболчи учун Англия клублари ҳам фаол кураш олиб бормоқда.

АК МиланРубен АморимТрансферларА СерияТуттоспорт
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Родри трансфери Атлетико ва Вилярреалга катта фойда келтирадиРодри трансфери Атлетико ва Вилярреалга катта фойда келтирадиБугун, 14:17Васко да Гама ва Сантос ўйинида Неймар ҳамда Тиагу Мендеш тўқнашувиВаско да Гама ва Сантос ўйинида Неймар ҳамда Тиагу Мендеш тўқнашувиБугун, 13:50Энзо Мареска учун муваффақиятсиз дебют ва 120 йиллик салбий антирекордЭнзо Мареска учун муваффақиятсиз дебют ва 120 йиллик салбий антирекордБугун, 13:37Манчестер Сити Пеп Гуардиола давридан кейинги оғир синовларни бошдан кечирмоқдаМанчестер Сити Пеп Гуардиола давридан кейинги оғир синовларни бошдан кечирмоқдаБугун, 13:36Ливерпул Бредли Барколя учун PSJга 135 миллион евро таклиф қилдиЛиверпул Бредли Барколя учун PSJга 135 миллион евро таклиф қилдиБугун, 13:20Рубен Аморим Рафаел Леаога огоҳлантириш бердиРубен Аморим Рафаел Леаога огоҳлантириш бердиБугун, 13:18
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди