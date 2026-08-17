Милан трансфер ойнаси якунида таркибни кучайтирмоқчи
Миланнинг Милан клуби трансферлар ойнасининг ҳал қилувчи босқичига қадам қўйди. Туттоспорт нашри тарқатган маълумотларга кўра, клуб хўжайини Жерри Кардинале ва бош мураббий Рубен Аморим яқин кунларда ёзги трансферлар ойнаси ёпиладиган 31-августгача амалга оширилиши лозим бўлган охирги келишувларни муҳокама қилиш учун навбатдаги муҳим учрашувни ўтказишади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ўтган ҳафта бўлиб ўтган музокаралар чоғида португалиялик мутахассис раҳбариятга келгусидаги режасига кирмайдиган футболчилар рўйхатини тақдим этган эди. Ушбу рўйхатдан Томори, Одогу, Фофана ва Нкунку каби ўйинчилар жой олган. Шунингдек, Аморим жамоани рақобатбардош қилиш учун яна беш ёки олтита янги футболчи олиб келинишини талаб қилган.
Устувор позициялар ва асосий номзодларГарчи мураббий сўраган барча трансферлар амалга ошиши қийин бўлса-да, клуб раҳбарияти трансфер ойнасининг сўнгги кунларида фаол ҳаракат қилишни ва бош мураббийнинг талабларини бажаришни режалаштирмоқда. Милан айниқса ҳужум чизиғини ва ҳимояни мустаҳкамлаш устида жиддий бош қотирмоқда.
Жамоага тўпни яхши бошқара оладиган марказий ҳимоячи, марказга силжиб голли узатмалар бера оладиган қанот ҳимоячиси ҳамда ҳужум ортида ўйновчи ярим ҳимоячи сув ва ҳаводек зарур. Ҳужумкор ярим ҳимоячи позицияси клуб учун устувор вазифа ҳисобланади.
Трансфер бозоридаги музокаралар ва рақобатКлуб дастлаб бу мақсад учун танлаган Каретсас Боруссия Дортмунд жамоасини танлагач, миланликларнинг асосий нишонига Арсенал сафида ҳаракат қилаётган Нванери айланди. У ҳатто Арсеналнинг Манчестер Сити устидан қозонган ғалабасидан кейинги Коммунитй Шиелд ўйинида захирада ҳам қолдирилмаг эди.
Милан дастлаб 40 миллион евро эвазига сотиб олиш ҳуқуқи билан ижара таклифини юборган бўлса-да, бу таклиф рад этилди. Шунга қарамай, тўпчилар клубини қаноатлантириши мумкин бўлган бошқа шартлар асосида яна бир уриниш амалга оширилиши кутилмоқда. Ҳимоя чизиғи учун эса Лексе клубининг 21 ёшли португалиялик футболчиси Тиаго Габриел жиддий кузатилмоқда.
Лексе футболчи учун 25-30 миллион евро талаб қилмоқда, бу эса Милан учун бироз қимматлик қилади. Шу боис клуб нархни тушириш мақсадида трансферга ярим ҳимоячи Бондо ёки ҳимоячи Терракцианони қўшишга ҳаракат қилмоқда. Бироқ бу футболчи учун Англия клублари ҳам фаол кураш олиб бормоқда.
…