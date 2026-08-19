Ювентус дарвозабонлар чизиғида катта ўзгаришларга ҳозирлик кўрмоқда

·2·Спорт
Ювентус дарвозабонлар чизиғида катта ўзгаришларга ҳозирлик кўрмоқда
Қисқача

Ювентус Гуглиелмо Викарио трансферидан сўнг дарвозабонлар чизиғини янгилаш ва ўз тарбияланувчиси Эмил Аудерони қайтариш вариантини кўриб чиқмоқда. Клуб Гуглиелмо Викарио учун 8 миллион евро ҳамда 2 миллион евро миқдоридаги қўшимча бонуслар шарти билан келишувга эришган ва у келгуси мавсумда асосий таркибда ўйнаши кутилмоқда.

Турин шаҳри гранди бўлган Ювентус ўзининг дарвозабонлар чизиғида тубдан ўзгаришларни амалга оширишга киришди. Goal.com хабар беришича, клуб таркибида кутилаётган улкан ўзгаришлар фонида жамоа ўз тарбияланувчиси Эмил Аудерни ортга қайтариш вариантини жиддий кўриб чиқмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ушбу кадрлар ҳаракати Тоттенхем сафидан Италия терма жамоаси посбони Гуглиелмо Викарионинг трансфер қилиниши ортидан бошланди. Бианконерилар янги дарвозабонни 8 миллион евро эвазига, шунингдек, 2 миллион евро миқдоридаги қўшимча бонуслар шарти билан ижарага олдилар. Мазкур келишув жамоадаги мавжуд иерархияни бутунлай ўзгартириб юборди.

Дарвозабонлар тақдири ва трансфер бозоридаги қизиқишлар

Sky Sport Италиа маълумотига кўра, Гуглиелмо Викарио келгуси мавсумда асосий таркибда майдонга тушиши кутилмоқда. Бу эса Мичеле Ди Грегорио ҳамда Маттиа Периннинг келажагини номаълум аҳволга солиб қўйди. Ҳозирда ҳар икки дарвозабон учун ҳам трансфер эшиклари очилган бўлиб, уларга бир қатор клублардан жиддий қизиқишлар билдириляпти.

Аввалроқ асосий танлов бўлиб келган Мичеле Ди Грегорио сўнгги пайтлардаги ноаниқ ўйинлари туфайли танқидларга учраган эди. Эндиликда унга Франциянинг Марсель клубидан ҳамда ўзининг собиқ жамоаси Монсадан қизиқишлар мавжуд. Шунингдек, Кекса синхора сафида саккиз йилдан буён хизмат қилиб келаётган тажрибали Маттиа Перин ҳам клубни тарк этиши мумкин, унга Б Серия вакили Палермо жиддий даъвогарлик қилмоқда.

Эмил Аудеронинг Туринга қайтиш эҳтимоли

Агар ҳар икки дарвозабон ҳам ёзги трансфер ойнаси ёпилгунга қадар жамоани тарк этса, Ювентус иккинчи рақамли ишончли посбон излашга мажбур бўлади. Айнан шу сабабли клуб раҳбарияти ўзининг собиқ тарбияланувчиси Эмил Аудерни қайтариш вариантини ўрганмоқда.

Ҳозирда Комо клубига тегишли бўлган ва ўтган мавсумни Кремонезеда ўтказган 29 ёшли дарвозабон учун Турин таниш макон ҳисобланади. Эмил Аудеро айнан Ювентус академиясида вояга етиб, профессионал фаолиятини бошлаган ҳамда Италия юқори дивизионида 200 тадан ортиқ учрашувда майдонга тушган тажрибали футболчи саналади.

ЮвентусЭмил АудероМигель Ди ГрегориоМаттиа ПеринГуглиелмо Викарио
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Лоис Опенда Лён сафидаги дебютидаёқ Чемпионлар лигасида гол урдиЛоис Опенда Лён сафидаги дебютидаёқ Чемпионлар лигасида гол урдиБугун, 17:36Жозе Моуриню Реал Мадридга қайтиши ва шов-шувли баёнотлари ҳақида гапирдиЖозе Моуриню Реал Мадридга қайтиши ва шов-шувли баёнотлари ҳақида гапирдиБугун, 17:14Гуглиелмо Викарио Ювентусга ўтганидан хурсандлигини билдирдиГуглиелмо Викарио Ювентусга ўтганидан хурсандлигини билдирдиБугун, 16:32Жуд Беллингем ва Жозе Моуринью: янги Френк Лемпард яратиладими?Жуд Беллингем ва Жозе Моуринью: янги Френк Лемпард яратиладими?Бугун, 16:16Массимо Мауро: Дуглас Луис кўпроқ югурса, Ювентус учун идеал бўладиМассимо Мауро: Дуглас Луис кўпроқ югурса, Ювентус учун идеал бўладиБугун, 16:15Диёр Имомхўжаев яна тўрт йил Лига бош директори бўладиДиёр Имомхўжаев яна тўрт йил Лига бош директори бўладиБугун, 16:09
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди