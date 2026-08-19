Ювентус дарвозабонлар чизиғида катта ўзгаришларга ҳозирлик кўрмоқда
Ювентус Гуглиелмо Викарио трансферидан сўнг дарвозабонлар чизиғини янгилаш ва ўз тарбияланувчиси Эмил Аудерони қайтариш вариантини кўриб чиқмоқда. Клуб Гуглиелмо Викарио учун 8 миллион евро ҳамда 2 миллион евро миқдоридаги қўшимча бонуслар шарти билан келишувга эришган ва у келгуси мавсумда асосий таркибда ўйнаши кутилмоқда.
Турин шаҳри гранди бўлган Ювентус ўзининг дарвозабонлар чизиғида тубдан ўзгаришларни амалга оширишга киришди. Goal.com хабар беришича, клуб таркибида кутилаётган улкан ўзгаришлар фонида жамоа ўз тарбияланувчиси Эмил Аудерни ортга қайтариш вариантини жиддий кўриб чиқмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ушбу кадрлар ҳаракати Тоттенхем сафидан Италия терма жамоаси посбони Гуглиелмо Викарионинг трансфер қилиниши ортидан бошланди. Бианконерилар янги дарвозабонни 8 миллион евро эвазига, шунингдек, 2 миллион евро миқдоридаги қўшимча бонуслар шарти билан ижарага олдилар. Мазкур келишув жамоадаги мавжуд иерархияни бутунлай ўзгартириб юборди.
Дарвозабонлар тақдири ва трансфер бозоридаги қизиқишларSky Sport Италиа маълумотига кўра, Гуглиелмо Викарио келгуси мавсумда асосий таркибда майдонга тушиши кутилмоқда. Бу эса Мичеле Ди Грегорио ҳамда Маттиа Периннинг келажагини номаълум аҳволга солиб қўйди. Ҳозирда ҳар икки дарвозабон учун ҳам трансфер эшиклари очилган бўлиб, уларга бир қатор клублардан жиддий қизиқишлар билдириляпти.
Аввалроқ асосий танлов бўлиб келган Мичеле Ди Грегорио сўнгги пайтлардаги ноаниқ ўйинлари туфайли танқидларга учраган эди. Эндиликда унга Франциянинг Марсель клубидан ҳамда ўзининг собиқ жамоаси Монсадан қизиқишлар мавжуд. Шунингдек, Кекса синхора сафида саккиз йилдан буён хизмат қилиб келаётган тажрибали Маттиа Перин ҳам клубни тарк этиши мумкин, унга Б Серия вакили Палермо жиддий даъвогарлик қилмоқда.
Эмил Аудеронинг Туринга қайтиш эҳтимолиАгар ҳар икки дарвозабон ҳам ёзги трансфер ойнаси ёпилгунга қадар жамоани тарк этса, Ювентус иккинчи рақамли ишончли посбон излашга мажбур бўлади. Айнан шу сабабли клуб раҳбарияти ўзининг собиқ тарбияланувчиси Эмил Аудерни қайтариш вариантини ўрганмоқда.
Ҳозирда Комо клубига тегишли бўлган ва ўтган мавсумни Кремонезеда ўтказган 29 ёшли дарвозабон учун Турин таниш макон ҳисобланади. Эмил Аудеро айнан Ювентус академиясида вояга етиб, профессионал фаолиятини бошлаган ҳамда Италия юқори дивизионида 200 тадан ортиқ учрашувда майдонга тушган тажрибали футболчи саналади.
…