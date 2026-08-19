Жозе Моуриню Реал Мадридга қайтиши ва шов-шувли баёнотлари ҳақида гапирди
Жозе Моуриню Реал Мадрид бош мураббийи лавозимига қайтганидан сўнг илк бор ОАВ вакилларига интервю берди ва қуруқ вадалар ҳамда кафолатланган мақсадлар билан келмаганини айтди. У "Менда бор бўлган ҳамма нарса билан келдим", дея клубга бўлган муҳаббати, масъулият ҳисси ва орзулари ҳақида гапирди. "Эл Чирингуито" кўрсатувида Жосеп Педреролга берган суҳбатида Моуриню йиллар давомида анча улғайгани, аммо ўзининг асл табиатини сақлаб қолганини таъкидлади.
Таниқли мураббий Жозе Моуриню Реал Мадрид бош мураббийи лавозимига қайтганидан сўнг илк бор ОАВ вакиллари суҳбатида иштирок этди. "Эл Чирингуито" кўрсатувида Жосеп Педреролга берган интервюсида португалиялик мутахассис Испания гранди сафидаги янги босқич, олдинда турган қийинчиликлар ҳамда дунёнинг энг талабчан клубларидан биридаги ишига бўлган ёндашувини очиқлади. У ҳеч қандай қуруқ вадалар ва кафолатланган мақсадлар рўйхати билан келмаганини таъкидлаб, ўз позициясини "Менда бор бўлган ҳамма нарса билан келдим", деган биргина ибора билан ифодалади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ixbt.com ва Goal.com каби халқаро манбалар тарқатган маълумотларга кўра, Моуриню интервю аввалида ўзининг ички ҳолати ва клубга бўлган муносабатини қуйидагича изоҳлаган: "Мен Реал Мадридга бўлган муҳаббатим, клуб юклайдиган масъулият ҳамда ҳали ҳеч нарса ютмаган боланинг иштиёқи билан келдим. Йигирма йил аввалгидек вадалар бериш менинг услубим эмас. Агар мендан орзуларим борми, деб сўрасангиз – ҳа, менда орзулар бор". Мутахассиснинг бу сўзлари жамоа мухлисларида катта қизиқиш уйғотди.
Мураббийнинг ўзгариши ва шахсий эволюциясиМураббий йиллар давомида ҳам шахсий, ҳам профессионал даражада анча улғайганини, бироқ ўзининг асл табиатини йўқотмаганини тан олди. У ўзининг характери ҳақида тўхталиб ўтди: "Мен жуда кўп ўзгардим. Ўша ДНК ўз жойида қолганига ишонаман, албатта, мен ўзимни яшира олмайман ёки бошқа биров бўлишга ҳаракат қилмайман, лекин янада етук, камроқ ҳиссиётга бериладиган ва ўзимни бошқара оладиган даражага келдим". Унинг сўзларига кўра, узоқ йиллик тажриба ва хатолардан чиқарилган сабоқлар унинг профессионал ривожланишига замин ҳозирлаган.
Моуриню ўтмишдаги хатолар устида кўп ўйланиб қолмаслигини, чунки ортга қараб қайғуриш инсонни олдинга олиб боришини таъкидлади. "Тажрибадан сабоқ олиш – бу бошқа масала. Ишончим комилки, мураббий сифатида қанча кўп тажриба тўпласангиз ва аввал бошдан кечирган вазиятларингизга ўхшаш ҳолатларга дуч келсангиз, шунчалик яхшироқ мутахассиссиз", дея қўшимча қилди у ўз интервюсида.
…