Жозе Моуриню Реал Мадридга қайтиши ва шов-шувли баёнотлари ҳақида гапирди

·3·Спорт
Жозе Моуриню Реал Мадридга қайтиши ва шов-шувли баёнотлари ҳақида гапирди
Қисқача

Жозе Моуриню Реал Мадрид бош мураббийи лавозимига қайтганидан сўнг илк бор ОАВ вакилларига интервю берди ва қуруқ вадалар ҳамда кафолатланган мақсадлар билан келмаганини айтди. У "Менда бор бўлган ҳамма нарса билан келдим", дея клубга бўлган муҳаббати, масъулият ҳисси ва орзулари ҳақида гапирди. "Эл Чирингуито" кўрсатувида Жосеп Педреролга берган суҳбатида Моуриню йиллар давомида анча улғайгани, аммо ўзининг асл табиатини сақлаб қолганини таъкидлади.

Таниқли мураббий Жозе Моуриню Реал Мадрид бош мураббийи лавозимига қайтганидан сўнг илк бор ОАВ вакиллари суҳбатида иштирок этди. "Эл Чирингуито" кўрсатувида Жосеп Педреролга берган интервюсида португалиялик мутахассис Испания гранди сафидаги янги босқич, олдинда турган қийинчиликлар ҳамда дунёнинг энг талабчан клубларидан биридаги ишига бўлган ёндашувини очиқлади. У ҳеч қандай қуруқ вадалар ва кафолатланган мақсадлар рўйхати билан келмаганини таъкидлаб, ўз позициясини "Менда бор бўлган ҳамма нарса билан келдим", деган биргина ибора билан ифодалади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ixbt.com ва Goal.com каби халқаро манбалар тарқатган маълумотларга кўра, Моуриню интервю аввалида ўзининг ички ҳолати ва клубга бўлган муносабатини қуйидагича изоҳлаган: "Мен Реал Мадридга бўлган муҳаббатим, клуб юклайдиган масъулият ҳамда ҳали ҳеч нарса ютмаган боланинг иштиёқи билан келдим. Йигирма йил аввалгидек вадалар бериш менинг услубим эмас. Агар мендан орзуларим борми, деб сўрасангиз – ҳа, менда орзулар бор". Мутахассиснинг бу сўзлари жамоа мухлисларида катта қизиқиш уйғотди.

Мураббийнинг ўзгариши ва шахсий эволюцияси

Мураббий йиллар давомида ҳам шахсий, ҳам профессионал даражада анча улғайганини, бироқ ўзининг асл табиатини йўқотмаганини тан олди. У ўзининг характери ҳақида тўхталиб ўтди: "Мен жуда кўп ўзгардим. Ўша ДНК ўз жойида қолганига ишонаман, албатта, мен ўзимни яшира олмайман ёки бошқа биров бўлишга ҳаракат қилмайман, лекин янада етук, камроқ ҳиссиётга бериладиган ва ўзимни бошқара оладиган даражага келдим". Унинг сўзларига кўра, узоқ йиллик тажриба ва хатолардан чиқарилган сабоқлар унинг профессионал ривожланишига замин ҳозирлаган.

Моуриню ўтмишдаги хатолар устида кўп ўйланиб қолмаслигини, чунки ортга қараб қайғуриш инсонни олдинга олиб боришини таъкидлади. "Тажрибадан сабоқ олиш – бу бошқа масала. Ишончим комилки, мураббий сифатида қанча кўп тажриба тўпласангиз ва аввал бошдан кечирган вазиятларингизга ўхшаш ҳолатларга дуч келсангиз, шунчалик яхшироқ мутахассиссиз", дея қўшимча қилди у ўз интервюсида.

Жозе МоуринюРеал МадридФутболЭл ЧирингуитоЛа Лига
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Гуглиелмо Викарио Ювентусга ўтганидан хурсандлигини билдирдиГуглиелмо Викарио Ювентусга ўтганидан хурсандлигини билдирдиБугун, 16:32Жуд Беллингем ва Жозе Моуринью: янги Френк Лемпард яратиладими?Жуд Беллингем ва Жозе Моуринью: янги Френк Лемпард яратиладими?Бугун, 16:16Массимо Мауро: Дуглас Луис кўпроқ югурса, Ювентус учун идеал бўладиМассимо Мауро: Дуглас Луис кўпроқ югурса, Ювентус учун идеал бўладиБугун, 16:15Диёр Имомхўжаев яна тўрт йил Лига бош директори бўладиДиёр Имомхўжаев яна тўрт йил Лига бош директори бўладиБугун, 16:09«Манчестер Сити» Нико Гонсалесни сотишга тайёрми?«Манчестер Сити» Нико Гонсалесни сотишга тайёрми?Бугун, 16:05Эвертон Джек Грилиш трансфери бўйича Манчестер Сити билан алоқада эканини тасдиқладиЭвертон Джек Грилиш трансфери бўйича Манчестер Сити билан алоқада эканини тасдиқладиБугун, 15:53
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди