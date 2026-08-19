Лоис Опенда Лён сафидаги дебютидаёқ Чемпионлар лигасида гол урди
Лоис Опенда Лён сафидаги дебют учрашувида Чемпионлар лигаси саралаш босқичида Fenerbahce дарвозасини ишғол қилиб, жамоасининг сафардаги муҳим дурангига ҳисса қўшди. Ўтган йилнинг ёзида Ювентусни тарк этган белгиялик ҳужумчи Лён билан 2027-йилнинг 30-июнига қадар ижара шартномаси тузган, келишувда футболчини сотиб олиш ҳуқуқи кўзда тутилмаган ва трансфер учун 3,5 миллион евро тўланган.
Европанинг нуфузли клублари сафида тўп суриб келаётган ҳужумчи Лоис Опенда Франциянинг Лён жамоасидаги дебют учрашувидаёқ ўзини кўрсатишга эришди. Goal.com хабар беришича, белгиялик футболчи Чемпионлар лигаси саралаш босқичининг дастлабки ўйинида Fenerbahce дарвозасини ишғол қилиб, янги жамоасининг сафардаги муҳим дуранг натижани қайд этишига муносиб ҳисса қўшди. Мазкур баҳс томонлар учун қитъанинг энг нуфузли мусобақаси гуруҳ босқичига чиқиш йўлидаги муҳим қадамлардан бири бўлди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ўтган йилнинг ёзида Италиянинг Ювентус клубини тарк этган ҳужумчи Франция чемпионатига кўчиб ўтганди. Туринликлар матбуот хизматининг маълум қилишича, томонлар ўртасидаги ижара шартномаси 2027-йилнинг 30-июнига қадар мўлжалланган бўлиб, келишувда футболчини сотиб олиш ҳуқуқи кўзда тутилмаган. Ушбу вақтинчалик трансфер учун Лён клуби 3,5 миллион евро миқдорида тўлов амалга оширгани маълум қилинди.
Туринликлар сафидаги ўтган даврЛоис Опенданинг Ювентусга ўтиш жараёни ҳам ўзига хос шартларга бой бўлган эди. 2025-йилнинг 1-сентябрь куни Турин клуби РБ Леипзиг жамоасидан футболчини дастлаб ижара асосида ўз сафига қўшиб олганди. Ўша вақтдаги келишувга кўра, 2025/2026-йилги мавсум якунларига кўра муайян спорт шартлари бажарилган тақдирда, Ювентус футболчининг трансфер ҳуқуқини тўлиқ сотиб олиш мажбуриятини олган эди.
Немис клуби билан тузилган дастлабки ижара битими 2026-йилнинг 30-июнига қадар мўлжалланган бўлиб, унинг қиймати 3,3 миллион еврони ташкил қилган. Шунингдек, турли спорт мақсадларига эришилганда тўланадиган 0,8 миллион еврогача бўлган қўшимча бонуслар ҳам белгиланган эди. Маълумотларга кўра, Ювентус мавсум давомида барча шартларни муваффақиятли бажариб, мавсум охирига бориб ҳужумчини тўлиқ ўз мулкига айлантирган эди.
Молиявий тафсилотлар ва янги чақирув2025/2026-йилги мавсум давомида амалга оширилган тўлиқ трансфер келишувига кўра, Ювентус РБ Леипзигга футболчи учун 40,6 миллион евро тўлаши белгиланган бўлиб, бу сумма тўрт молиявий йил давомида бўлиб тўланиши кўзда тутилганди. Шунингдек, битим доирасида 1,7 миллион евро миқдорида қўшимча харажатлар ҳам ҳисобга олинган. Бироқ кўп ўтмай, футболчининг фаолиятида яна бир кескин бурилиш ясалди ва у Францияга йўл олди.
Ҳозирда Лён сафида тўп сураётган ҳужумчи жамоанинг ҳужум чизиғидаги муҳим футболчига айланишга улгурди. Чемпионлар лигаси саралаш босқичидаги илк гол унинг янги жамоасига тезда мослашиб бораётганини кўрсатади. Француз клуби мухлислари ва мураббийлар штаби тажрибали ҳужумчининг мавсум давомидаги ўйинларидан катта умидлар боғламоқда.
…