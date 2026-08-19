Лоис Опенда Лён сафидаги дебютидаёқ Чемпионлар лигасида гол урди

·2·Спорт
Лоис Опенда Лён сафидаги дебютидаёқ Чемпионлар лигасида гол урди
Қисқача

Лоис Опенда Лён сафидаги дебют учрашувида Чемпионлар лигаси саралаш босқичида Fenerbahce дарвозасини ишғол қилиб, жамоасининг сафардаги муҳим дурангига ҳисса қўшди. Ўтган йилнинг ёзида Ювентусни тарк этган белгиялик ҳужумчи Лён билан 2027-йилнинг 30-июнига қадар ижара шартномаси тузган, келишувда футболчини сотиб олиш ҳуқуқи кўзда тутилмаган ва трансфер учун 3,5 миллион евро тўланган.

Европанинг нуфузли клублари сафида тўп суриб келаётган ҳужумчи Лоис Опенда Франциянинг Лён жамоасидаги дебют учрашувидаёқ ўзини кўрсатишга эришди. Goal.com хабар беришича, белгиялик футболчи Чемпионлар лигаси саралаш босқичининг дастлабки ўйинида Fenerbahce дарвозасини ишғол қилиб, янги жамоасининг сафардаги муҳим дуранг натижани қайд этишига муносиб ҳисса қўшди. Мазкур баҳс томонлар учун қитъанинг энг нуфузли мусобақаси гуруҳ босқичига чиқиш йўлидаги муҳим қадамлардан бири бўлди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ўтган йилнинг ёзида Италиянинг Ювентус клубини тарк этган ҳужумчи Франция чемпионатига кўчиб ўтганди. Туринликлар матбуот хизматининг маълум қилишича, томонлар ўртасидаги ижара шартномаси 2027-йилнинг 30-июнига қадар мўлжалланган бўлиб, келишувда футболчини сотиб олиш ҳуқуқи кўзда тутилмаган. Ушбу вақтинчалик трансфер учун Лён клуби 3,5 миллион евро миқдорида тўлов амалга оширгани маълум қилинди.

Туринликлар сафидаги ўтган давр

Лоис Опенданинг Ювентусга ўтиш жараёни ҳам ўзига хос шартларга бой бўлган эди. 2025-йилнинг 1-сентябрь куни Турин клуби РБ Леипзиг жамоасидан футболчини дастлаб ижара асосида ўз сафига қўшиб олганди. Ўша вақтдаги келишувга кўра, 2025/2026-йилги мавсум якунларига кўра муайян спорт шартлари бажарилган тақдирда, Ювентус футболчининг трансфер ҳуқуқини тўлиқ сотиб олиш мажбуриятини олган эди.

Немис клуби билан тузилган дастлабки ижара битими 2026-йилнинг 30-июнига қадар мўлжалланган бўлиб, унинг қиймати 3,3 миллион еврони ташкил қилган. Шунингдек, турли спорт мақсадларига эришилганда тўланадиган 0,8 миллион еврогача бўлган қўшимча бонуслар ҳам белгиланган эди. Маълумотларга кўра, Ювентус мавсум давомида барча шартларни муваффақиятли бажариб, мавсум охирига бориб ҳужумчини тўлиқ ўз мулкига айлантирган эди.

Молиявий тафсилотлар ва янги чақирув

2025/2026-йилги мавсум давомида амалга оширилган тўлиқ трансфер келишувига кўра, Ювентус РБ Леипзигга футболчи учун 40,6 миллион евро тўлаши белгиланган бўлиб, бу сумма тўрт молиявий йил давомида бўлиб тўланиши кўзда тутилганди. Шунингдек, битим доирасида 1,7 миллион евро миқдорида қўшимча харажатлар ҳам ҳисобга олинган. Бироқ кўп ўтмай, футболчининг фаолиятида яна бир кескин бурилиш ясалди ва у Францияга йўл олди.

Ҳозирда Лён сафида тўп сураётган ҳужумчи жамоанинг ҳужум чизиғидаги муҳим футболчига айланишга улгурди. Чемпионлар лигаси саралаш босқичидаги илк гол унинг янги жамоасига тезда мослашиб бораётганини кўрсатади. Француз клуби мухлислари ва мураббийлар штаби тажрибали ҳужумчининг мавсум давомидаги ўйинларидан катта умидлар боғламоқда.

Лоис ОпендаЛёнЮвентусЧемпионлар лигасиТрансфер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ювентус дарвозабонлар чизиғида катта ўзгаришларга ҳозирлик кўрмоқдаЮвентус дарвозабонлар чизиғида катта ўзгаришларга ҳозирлик кўрмоқдаБугун, 17:37Жозе Моуриню Реал Мадридга қайтиши ва шов-шувли баёнотлари ҳақида гапирдиЖозе Моуриню Реал Мадридга қайтиши ва шов-шувли баёнотлари ҳақида гапирдиБугун, 17:14Гуглиелмо Викарио Ювентусга ўтганидан хурсандлигини билдирдиГуглиелмо Викарио Ювентусга ўтганидан хурсандлигини билдирдиБугун, 16:32Жуд Беллингем ва Жозе Моуринью: янги Френк Лемпард яратиладими?Жуд Беллингем ва Жозе Моуринью: янги Френк Лемпард яратиладими?Бугун, 16:16Массимо Мауро: Дуглас Луис кўпроқ югурса, Ювентус учун идеал бўладиМассимо Мауро: Дуглас Луис кўпроқ югурса, Ювентус учун идеал бўладиБугун, 16:15Диёр Имомхўжаев яна тўрт йил Лига бош директори бўладиДиёр Имомхўжаев яна тўрт йил Лига бош директори бўладиБугун, 16:09
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди