Джеймс Родригес: “41 ёшида бундай жисмоний ҳолат – бу ҳақиқий намуна”
Жаҳон чемпионати доирасида Колумбия ва Португалия терма жамоалари ўртасидаги учрашув нафақат майдондаги кураш, балки икки эски қадрдоннинг учрашуви билан ҳам ёдда қолди. Реал Мадрид клубининг собиқ юлдузлари Джеймс Родригес ва Криштиано Роналдо Маямидаги баҳсдан сўнг бир-бирларига бўлган юксак ҳурмат ва дўстлик ришталарини яна бир бор намойиш этишди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Гуруҳ босқичининг ҳал қилувчи ўйинида жамоалар 0:0 ҳисобида дуранг ўйнашди. Бу натижа Колумбияга 7 очко билан К гуруҳида пешқадам бўлиш имконини берган бўлса, Португалия 5 очко билан иккинчи ўриндан плей-оффга йўл олди. Бироқ учрашувнинг асосий воқеаси икки сардорнинг ўйин олдидан ва танаффус вақтидаги самимий мулоқоти бўлди.
Майдондаги дўстлик ва ҳайратMarca нашрининг хабар беришича, ўйин бошланишидан аввал Родригес Роналдони ҳазиломуз тарзда “килишган” деб атаган, бунга жавобан португалиялик юлдуз уни “биродар” дея қучоқлаб кутиб олган. Уларнинг дўстлиги 2014-йилда, Джеймс Мадриднинг Реал Мадрид клубига ўтганидан сўнг шаклланган эди. Колумбиялик футболчининг сўзларига кўра, у доимо Роналдонинг уйида меҳмон бўлган ва улар ўртасида жуда мустаҳкам алоқа ўрнатилган.
Ўйиндан сўнг ESPN нашрига берган интервюсида Джеймс Родригес ўзининг собиқ жамоадоши ҳақида тўлқинланиб гапирди. У айниқса Роналдонинг 41 ёшда бўлишига қарамай, ҳали ҳам юқори савияда ўйин кўрсатаётгани ва ўз спорт формасини сақлаб қолганига алоҳида тўхталиб ўтди.
“Биз узоқ гаплашдик. У Реал Мадрид давридаги энг яқин дўстим ва ажойиб инсон. Унинг 41 ёшдаги жисмоний ҳолатига бир қаранг, у нималар қилаётганини кўринг. У барча учун ҳақиқий намуна ва буюк спортчи. Мен унга жуда катта меҳр ва ҳурмат билан қарайман”, – дея таъкидлади Родригес.
Йиллар ўтса-да сўнмас маҳоратҲозирда Криштиано Роналдо Саудия Арабистонида, Джеймс Родригес эса АҚШнинг Миннесота жамоасида тўп сураётган бўлса-да, масофа уларнинг дўстлигига таъсир қилмаган. Goal.com маълумотига кўра, португалиялик ҳужумчи ҳали ҳам жаҳон футболининг энг нуфузли турнирларида етакчилик қилишда давом этмоқда, бу эса унинг профессионализмига бўлган ҳайратни янада оширмоқда.
Ушбу учрашув Криштиано Роналдонинг нафақат майдондаги ютуқлари, балки жамоадошлари орасида қанчалик катта обрўга эга эканлигини яна бир бор исботлади. Ўзбекистонлик футбол мухлислари учун ҳам ушбу икки юлдузнинг ҳамкорлиги Реал Мадриднинг “олтин даври” билан боғлиқ ёрқин хотираларни уйғотиши шубҳасиз.
…