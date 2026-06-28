Джеймс Родригес: “41 ёшида бундай жисмоний ҳолат – бу ҳақиқий намуна”

·34·Спорт
Джеймс Родригес: “41 ёшида бундай жисмоний ҳолат – бу ҳақиқий намуна”

Жаҳон чемпионати доирасида Колумбия ва Португалия терма жамоалари ўртасидаги учрашув нафақат майдондаги кураш, балки икки эски қадрдоннинг учрашуви билан ҳам ёдда қолди. Реал Мадрид клубининг собиқ юлдузлари Джеймс Родригес ва Криштиано Роналдо Маямидаги баҳсдан сўнг бир-бирларига бўлган юксак ҳурмат ва дўстлик ришталарини яна бир бор намойиш этишди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Гуруҳ босқичининг ҳал қилувчи ўйинида жамоалар 0:0 ҳисобида дуранг ўйнашди. Бу натижа Колумбияга 7 очко билан К гуруҳида пешқадам бўлиш имконини берган бўлса, Португалия 5 очко билан иккинчи ўриндан плей-оффга йўл олди. Бироқ учрашувнинг асосий воқеаси икки сардорнинг ўйин олдидан ва танаффус вақтидаги самимий мулоқоти бўлди.

Майдондаги дўстлик ва ҳайрат

Marca нашрининг хабар беришича, ўйин бошланишидан аввал Родригес Роналдони ҳазиломуз тарзда “килишган” деб атаган, бунга жавобан португалиялик юлдуз уни “биродар” дея қучоқлаб кутиб олган. Уларнинг дўстлиги 2014-йилда, Джеймс Мадриднинг Реал Мадрид клубига ўтганидан сўнг шаклланган эди. Колумбиялик футболчининг сўзларига кўра, у доимо Роналдонинг уйида меҳмон бўлган ва улар ўртасида жуда мустаҳкам алоқа ўрнатилган.

Ўйиндан сўнг ESPN нашрига берган интервюсида Джеймс Родригес ўзининг собиқ жамоадоши ҳақида тўлқинланиб гапирди. У айниқса Роналдонинг 41 ёшда бўлишига қарамай, ҳали ҳам юқори савияда ўйин кўрсатаётгани ва ўз спорт формасини сақлаб қолганига алоҳида тўхталиб ўтди.

“Биз узоқ гаплашдик. У Реал Мадрид давридаги энг яқин дўстим ва ажойиб инсон. Унинг 41 ёшдаги жисмоний ҳолатига бир қаранг, у нималар қилаётганини кўринг. У барча учун ҳақиқий намуна ва буюк спортчи. Мен унга жуда катта меҳр ва ҳурмат билан қарайман”, – дея таъкидлади Родригес.

Йиллар ўтса-да сўнмас маҳорат

Ҳозирда Криштиано Роналдо Саудия Арабистонида, Джеймс Родригес эса АҚШнинг Миннесота жамоасида тўп сураётган бўлса-да, масофа уларнинг дўстлигига таъсир қилмаган. Goal.com маълумотига кўра, португалиялик ҳужумчи ҳали ҳам жаҳон футболининг энг нуфузли турнирларида етакчилик қилишда давом этмоқда, бу эса унинг профессионализмига бўлган ҳайратни янада оширмоқда.

Ушбу учрашув Криштиано Роналдонинг нафақат майдондаги ютуқлари, балки жамоадошлари орасида қанчалик катта обрўга эга эканлигини яна бир бор исботлади. Ўзбекистонлик футбол мухлислари учун ҳам ушбу икки юлдузнинг ҳамкорлиги Реал Мадриднинг “олтин даври” билан боғлиқ ёрқин хотираларни уйғотиши шубҳасиз.

Криштиано РоналдоРеал МадридДжеймс РодригесЖаҳон ЧемпионатиФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Трамп Мессини Пеледан ҳам устун қўйди: «Унинг ўйинини кўриш ёқимли»Трамп Мессини Пеледан ҳам устун қўйди: «Унинг ўйинини кўриш ёқимли»Бугун, 22:03Ҳабиб ЖЧ-2026да барчани ҳайратга солиши мумкин бўлган 4 жамоани айтдиҲабиб ЖЧ-2026да барчани ҳайратга солиши мумкин бўлган 4 жамоани айтдиБугун, 21:57Журген Клопп ва Муҳаммад Салах ўртасидаги муносабатлар: Германиялик мураббий бор ҳақиқатни айтдиЖурген Клопп ва Муҳаммад Салах ўртасидаги муносабатлар: Германиялик мураббий бор ҳақиқатни айтдиБугун, 21:35Юрген Клопп Ливерпулнинг муваффақиятсиз мавсуми ва янги мураббий ҳақида гапирдиЮрген Клопп Ливерпулнинг муваффақиятсиз мавсуми ва янги мураббий ҳақида гапирдиБугун, 21:17Месси, Мбаппе, Ҳоланд, Винисиус ЖЧ-2026 нинг рамзий жамоаси таркибидаМесси, Мбаппе, Ҳоланд, Винисиус ЖЧ-2026 нинг рамзий жамоаси таркибидаБугун, 21:12Мундиал натижалари Ўзбекистонга қимматга тушдиМундиал натижалари Ўзбекистонга қимматга тушдиБугун, 20:18
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди