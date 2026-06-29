Барселона Роберт Левандовски ўрнига Гарри Кейн номзодини кўриб чиқмоқда

·0·Спорт
Барселона Роберт Левандовски ўрнига Гарри Кейн номзодини кўриб чиқмоқда

Испаниянинг Барселона клуби ҳужум чизиғини кучайтириш мақсадида кутилмаган ва шов-шувли трансфер устида иш бошлади. Каталонияликлар Германиянинг Бавария жамоаси ва Англия терма жамоаси юлдузи Гарри Кейн вакиллари билан алоқага чиқиб, футболчининг трансфер имкониятларини ўрганган. Ушбу ҳаракат клубнинг асосий тўпурари Роберт Левандовски жамоани тарк этишга қарор қилганидан сўнг амалга оширилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Даилй Маил нашри хабарига кўра, Роберт Левандовски фаолиятини АҚШнинг MLS лигасида, хусусан Чикаго Файр клубида давом эттириш бўйича келишувга эришган. Шу сабабли, Барселона раҳбарияти марказий ҳужумчи позициясини дунёнинг энг яхши тўпурарларидан бири билан тўлдиришни мақсад қилган. 32 ёшли Гарри Кейн бу ўрин учун асосий номзод сифатида кўрилмоқда.

Трансфердаги қийинчиликлар ва молиявий ҳолат

Ҳозирда Гарри Кейн бор эътиборини 2026-йилги Жаҳон чемпионатига қаратган. Goal.com маълумотига кўра, футболчининг агентлари каталонияликлар билан бўлган дастлабки мулоқотда трансфер эҳтимолини рад этишган. Англиялик ҳужумчи Мюнхендаги ҳаётидан мамнун ва ҳозирча клубини ўзгартириш ниятида эмас. Бироқ Барселона раҳбарияти бу рад жавобидан сўнг ҳам таслим бўлмоқчи эмас ва турнир якунлангач, музокараларни қайта тиклашни режалаштирмоқда.

Клубнинг молиявий қийинчиликлари барчага маълум бўлса-да, раҳбарият бундай даражадаги трансферни амалга ошириш учун креатив йўлларни изламоқда. Гарри Кейн ва Бавария ўртасидаги амалдаги шартнома якунланишига бир йил қолганлиги Испания грандига бироз умид бағишламоқда. Шунга қарамай, немис клуби ўзининг энг яхши ўйинчисини осонликча қўйиб юбормаслиги аниқ.

Гарри Кейн ва унинг рекордлари

Гарри Кейн Германияга кўчиб ўтганидан бери ажойиб натижалар қайд этмоқда. У ўтган мавсумда барча мусобақаларда 51 ўйинда майдонга тушиб, 61 та гол уришга муваффақ бўлди. Шунингдек, у Англия терма жамоаси тарихида Жаҳон чемпионатларидаги энг яхши тўпурарга айланди. Айни дамда унинг ҳисобида мундиалларда киритилган 11 та гол мавжуд.

Ҳужумчи ҳозирда Томас Тухель бошчилигидаги терма жамоа билан плей-офф босқичига тайёргарлик кўрмоқда. Англия терма жамоаси 1/16 финалда Конго ДР жамоасига қарши майдонга тушади. Кейн ўз интервюсида бор эътибори чемпионатга қаратилганини ва рекордлар эмас, жамоавий ғалаба муҳимлигини таъкидлаб ўтган.

Хулоса қилиб айтганда, Барселона учун Гарри Кейн трансфери жуда мураккаб вазифа бўлиб кўринмоқда. Агар каталонияликлар инглиз тўпурарини кўндира олса, бу сўнгги йиллардаги энг шов-шувли трансферлардан бирига айланади. Ҳозирча барча музокаралар Жаҳон чемпионати якунига қадар тўхтатилган.

БарселонаГарри КейнБаварияТрансферФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Неймар сафга қайтди: Карло Анселотти Бразилия ва Япония ўйини олдидан баёнот бердиНеймар сафга қайтди: Карло Анселотти Бразилия ва Япония ўйини олдидан баёнот бердиБугун, 12:12Куарежма Португалияни қаттиқ танқид қилди: «Улар риск қилишдан қўрқяпти»Куарежма Португалияни қаттиқ танқид қилди: «Улар риск қилишдан қўрқяпти»Бугун, 07:02Зико Бразилия — Япония ўйини олдидан икки ўт орасида қолдиЗико Бразилия — Япония ўйини олдидан икки ўт орасида қолдиБугун, 06:50Ромарио барча юлдузларни танлади ва охирида ўзини Мессидан устун қўйдиРомарио барча юлдузларни танлади ва охирида ўзини Мессидан устун қўйдиБугун, 06:42МЛСда бомба трансфер: Левандовски «Чикаго Файр»га ўтмоқдаМЛСда бомба трансфер: Левандовски «Чикаго Файр»га ўтмоқдаБугун, 06:3490+2-дақиқадаги зарба ҳаммасини ҳал қилди: Канада 1/8 финалга чиқди90+2-дақиқадаги зарба ҳаммасини ҳал қилди: Канада 1/8 финалга чиқдиБугун, 06:27
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди