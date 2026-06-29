Барселона Роберт Левандовски ўрнига Гарри Кейн номзодини кўриб чиқмоқда
Испаниянинг Барселона клуби ҳужум чизиғини кучайтириш мақсадида кутилмаган ва шов-шувли трансфер устида иш бошлади. Каталонияликлар Германиянинг Бавария жамоаси ва Англия терма жамоаси юлдузи Гарри Кейн вакиллари билан алоқага чиқиб, футболчининг трансфер имкониятларини ўрганган. Ушбу ҳаракат клубнинг асосий тўпурари Роберт Левандовски жамоани тарк этишга қарор қилганидан сўнг амалга оширилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Даилй Маил нашри хабарига кўра, Роберт Левандовски фаолиятини АҚШнинг MLS лигасида, хусусан Чикаго Файр клубида давом эттириш бўйича келишувга эришган. Шу сабабли, Барселона раҳбарияти марказий ҳужумчи позициясини дунёнинг энг яхши тўпурарларидан бири билан тўлдиришни мақсад қилган. 32 ёшли Гарри Кейн бу ўрин учун асосий номзод сифатида кўрилмоқда.
Трансфердаги қийинчиликлар ва молиявий ҳолатҲозирда Гарри Кейн бор эътиборини 2026-йилги Жаҳон чемпионатига қаратган. Goal.com маълумотига кўра, футболчининг агентлари каталонияликлар билан бўлган дастлабки мулоқотда трансфер эҳтимолини рад этишган. Англиялик ҳужумчи Мюнхендаги ҳаётидан мамнун ва ҳозирча клубини ўзгартириш ниятида эмас. Бироқ Барселона раҳбарияти бу рад жавобидан сўнг ҳам таслим бўлмоқчи эмас ва турнир якунлангач, музокараларни қайта тиклашни режалаштирмоқда.
Клубнинг молиявий қийинчиликлари барчага маълум бўлса-да, раҳбарият бундай даражадаги трансферни амалга ошириш учун креатив йўлларни изламоқда. Гарри Кейн ва Бавария ўртасидаги амалдаги шартнома якунланишига бир йил қолганлиги Испания грандига бироз умид бағишламоқда. Шунга қарамай, немис клуби ўзининг энг яхши ўйинчисини осонликча қўйиб юбормаслиги аниқ.
Гарри Кейн ва унинг рекордлариГарри Кейн Германияга кўчиб ўтганидан бери ажойиб натижалар қайд этмоқда. У ўтган мавсумда барча мусобақаларда 51 ўйинда майдонга тушиб, 61 та гол уришга муваффақ бўлди. Шунингдек, у Англия терма жамоаси тарихида Жаҳон чемпионатларидаги энг яхши тўпурарга айланди. Айни дамда унинг ҳисобида мундиалларда киритилган 11 та гол мавжуд.
Ҳужумчи ҳозирда Томас Тухель бошчилигидаги терма жамоа билан плей-офф босқичига тайёргарлик кўрмоқда. Англия терма жамоаси 1/16 финалда Конго ДР жамоасига қарши майдонга тушади. Кейн ўз интервюсида бор эътибори чемпионатга қаратилганини ва рекордлар эмас, жамоавий ғалаба муҳимлигини таъкидлаб ўтган.
Хулоса қилиб айтганда, Барселона учун Гарри Кейн трансфери жуда мураккаб вазифа бўлиб кўринмоқда. Агар каталонияликлар инглиз тўпурарини кўндира олса, бу сўнгги йиллардаги энг шов-шувли трансферлардан бирига айланади. Ҳозирча барча музокаралар Жаҳон чемпионати якунига қадар тўхтатилган.
…