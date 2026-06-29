Бразилия ва Япония баҳси: Асосий таркиблар эълон қилинди...

·145·Спорт
Бразилия ва Япония баҳси: Асосий таркиблар эълон қилинди...

ЖЧ-2026 плей-офф босқичининг энг ҳаяжонли ва кутилган учрашувларидан бири бошланишига жуда оз вақт қолди. Тошкент вақти билан соат 22:00 да старт оладиган Бразилия ва Япония терма жамоалари ўртасидаги 1/16 финал баҳси учун мураббийлар бошланғич таркибларни расман эълон қилишди.

Майдонга илк дақиқалардан тушадиган футболчилар рўйхати билан қуйидаги жадвалда танишишингиз мумкин:

ЖЧ-2026. 1/16 финал: Бошланғич таркиблар

Бразилия: Алисон, Данило, Маркинос, Габриэл Магаляйнс, Дуглас Сантос, Каземиро, Гимарайнс, Пакета, Винисиус, Райан, Куня.
Япония: Сузуки, Томиясу, Хироки Ито, Танигути, Ито, Камада, Сано, Накамура, Доан, Маэда, Уэда.

Таркиблар бўйича илк кузатувлар: Бош мураббий Карло Анчелотти ўйин олдидан ваъда қилганидек, жароҳатдан сўнг тикланаётган Неймар асосий таркибга киритилмади. У ўйинни захира ўриндиғида бошлайди ва зарурат туғилганда иккинчи бўлимда майдонга тушиши мумкин. «Пентакампеонлар»нинг ҳужум чизиғи Винисиус, Кунья ва ёш иқтидор эгаси Райанга топширилган. Майдон марказини эса Каземиро бошқаради.

Япония терма жамоаси эса ҳимояда Премьер-лига юлдузи Томиясу, ярим ҳимоя ва ҳужумда эса Доан, Камада ҳамда Уэда каби ўз кучларига суянган ҳолда тартибли ва тезкор футбол намойиш этишга тайёр.

Ушбу жуфтлик ғолиби кейинги босқич йўлланмасини қўлга киритади. Интизом ва тезликка таянадиган «самурайлар» кучли Бразилия тўсиғидан ўта оладими ёки «самбачилар» ўз фаворитлик мақомини исботлашадими? Буни тез орада яшил майдонда гувоҳига айланамиз.

БразилияЯпонияНеймарКарло АнчелоттиПремьер-лига
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Кечинов Каннаваро тайинловини танқид қилди: «Бу бироз ғалати кўринади»Кечинов Каннаваро тайинловини танқид қилди: «Бу бироз ғалати кўринади»Бугун, 21:38Мареска «Манчестер Сити»да Гвардиола ўрнини эгаллагач нималар деди?Мареска «Манчестер Сити»да Гвардиола ўрнини эгаллагач нималар деди?Бугун, 21:33Суперкомпьютер Бразилия–Япония ўйини ғолибини айтдиСуперкомпьютер Бразилия–Япония ўйини ғолибини айтдиБугун, 21:23Ливерпул ҳужум чизиғини кучайтириш учун PSJ юлдузи Бредли Барколяга эътибор қаратдиЛиверпул ҳужум чизиғини кучайтириш учун PSJ юлдузи Бредли Барколяга эътибор қаратдиБугун, 21:16Габриел Жесус Арсенални тарк этиб, Италия А Сериясига йўл олиши мумкинГабриел Жесус Арсенални тарк этиб, Италия А Сериясига йўл олиши мумкинБугун, 19:57Челси собиқ мураббийи Лиам Росениор фаолиятини Франция чемпионатида давом эттирадиЧелси собиқ мураббийи Лиам Росениор фаолиятини Франция чемпионатида давом эттирадиБугун, 19:57
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди