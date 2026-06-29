Бразилия ва Япония баҳси: Асосий таркиблар эълон қилинди...
ЖЧ-2026 плей-офф босқичининг энг ҳаяжонли ва кутилган учрашувларидан бири бошланишига жуда оз вақт қолди. Тошкент вақти билан соат 22:00 да старт оладиган Бразилия ва Япония терма жамоалари ўртасидаги 1/16 финал баҳси учун мураббийлар бошланғич таркибларни расман эълон қилишди.
Майдонга илк дақиқалардан тушадиган футболчилар рўйхати билан қуйидаги жадвалда танишишингиз мумкин:
ЖЧ-2026. 1/16 финал: Бошланғич таркиблар
Бразилия: Алисон, Данило, Маркинос, Габриэл Магаляйнс, Дуглас Сантос, Каземиро, Гимарайнс, Пакета, Винисиус, Райан, Куня.
Япония: Сузуки, Томиясу, Хироки Ито, Танигути, Ито, Камада, Сано, Накамура, Доан, Маэда, Уэда.
Таркиблар бўйича илк кузатувлар: Бош мураббий Карло Анчелотти ўйин олдидан ваъда қилганидек, жароҳатдан сўнг тикланаётган Неймар асосий таркибга киритилмади. У ўйинни захира ўриндиғида бошлайди ва зарурат туғилганда иккинчи бўлимда майдонга тушиши мумкин. «Пентакампеонлар»нинг ҳужум чизиғи Винисиус, Кунья ва ёш иқтидор эгаси Райанга топширилган. Майдон марказини эса Каземиро бошқаради.
Япония терма жамоаси эса ҳимояда Премьер-лига юлдузи Томиясу, ярим ҳимоя ва ҳужумда эса Доан, Камада ҳамда Уэда каби ўз кучларига суянган ҳолда тартибли ва тезкор футбол намойиш этишга тайёр.
Ушбу жуфтлик ғолиби кейинги босқич йўлланмасини қўлга киритади. Интизом ва тезликка таянадиган «самурайлар» кучли Бразилия тўсиғидан ўта оладими ёки «самбачилар» ўз фаворитлик мақомини исботлашадими? Буни тез орада яшил майдонда гувоҳига айланамиз.
…