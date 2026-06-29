Ливерпул ҳужум чизиғини кучайтириш учун PSJ юлдузи Бредли Барколяга эътибор қаратди

·30·Спорт
Ливерпул ҳужум чизиғини кучайтириш учун PSJ юлдузи Бредли Барколяга эътибор қаратди

Англиянинг Ливерпул клуби ёзги трансфер ойнасида ўз таркибини кучайтириш борасидаги режаларини ўзгартиришга мажбур бўлди. Жамоа Муҳаммад Салахнинг ўрнини боса оладиган муносиб номзод қидиришда давом этмоқда. Аввалроқ асосий мақсад сифатида кўрилган Ян Диоманденинг Пари Сен-Жермен (PSJ) клубини танлагани мерсисайдликларни янги вариантлар устида ишлашга ундади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Sky Sports нашри хабарига кўра, Ливерпул скаутлари эндиликда айнан PSJ аъзоси Бредли Барколя номзодини кўриб чиқмоқда. 23 ёшли франциялик вингер Энфилддаги мутахассислар тузган қисқа рўйхатда юқори ўринларни эгаллаб турибди. Клуб раҳбарияти Барколянинг ўйин услуби ва салоҳияти жамоанинг узоқ муддатли стратегиясига тўла мос келади деб ҳисобламоқда.

Диоманде трансферидаги муваффақиятсизлик

РБ Лейпциг сафида порлаётган 19 ёшли Ян Диоманде узоқ вақт давомида Ливерпулнинг диққат марказида эди. Бироқ Фоотмеркато маълумотларига кўра, кот-дъивуарлик иқтидор эгаси Франция чемпионига ўтишни афзал кўрган. Немис клуби футболчи учун жуда катта маблағ талаб қилгани ва футболчининг ўзи Парижга кўчиб ўтиш истагини билдиргани Ливерпулнинг бу пойгадан чиқишига сабаб бўлди.

Ливерпул раҳбарияти ёш футболчи учун белгиланган ички нарх чегарасидан чиқишни истамади. Шу сабабли, музокаралар тўхтаб қолган ва PSJ яқин кунларда Диоманде трансферини расмийлаштириши кутилмоқда. Бу эса мерсисайдликларни ўз эътиборини Париждаги норози юлдузлардан бирига қаратишга мажбур қилди.

Барколянинг PSJдаги ноаниқ келажаги

Бредли Барколянинг PSJдаги ҳолати айни дамда бирмунча мураккаб. Футболчи жамоанинг муҳим ўйинларида, хусусан, Чемпионлар лигаси финалида Арсеналга қарши баҳсда асосий таркибга киритилмаганидан норози. Луис Энрике қўл остида етарли ўйин амалиётига эга бўлмаётгани вингернинг келажаги бўйича саволларни келтириб чиқармоқда.

Парижликлар Барколяни сотишга шошилмаётган бўлса-да, унинг шартномаси тугашига икки йил қолгани клубни ўйлантириб қўйган. Агар футболчи янги битим имзолашдан бош тортса, PSJ уни жорий ёзда юқори нархда сотиб юбориш вариантини кўриб чиқиши мумкин. Goal.com нашрининг ёзишича, Ливерпул айнан мана шу вазиятдан унумли фойдаланиб қолмоқчи.

Ливерпул жорий трансфер ойнасида Осасунадан Виктор Мунозни сотиб олиб, ҳужум чизиғини янгилашни бошлаган эди. Барколянинг келиши эса жамоанинг ҳужумкор салоҳиятини янада ошириши кутилмоқда. Ҳозирча Арсенал ҳам футболчига қизиқиш билдирган, бироқ мерсисайдликлар бу борада анча фаолроқ ҳаракат қилмоқда.

ЛиверпулPSJТрансферларБредли БарколяФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Кечинов Каннаваро тайинловини танқид қилди: «Бу бироз ғалати кўринади»Кечинов Каннаваро тайинловини танқид қилди: «Бу бироз ғалати кўринади»Бугун, 21:38Мареска «Манчестер Сити»да Гвардиола ўрнини эгаллагач нималар деди?Мареска «Манчестер Сити»да Гвардиола ўрнини эгаллагач нималар деди?Бугун, 21:33Суперкомпьютер Бразилия–Япония ўйини ғолибини айтдиСуперкомпьютер Бразилия–Япония ўйини ғолибини айтдиБугун, 21:23Бразилия ва Япония баҳси: Асосий таркиблар эълон қилинди...Бразилия ва Япония баҳси: Асосий таркиблар эълон қилинди...Бугун, 21:17Габриел Жесус Арсенални тарк этиб, Италия А Сериясига йўл олиши мумкинГабриел Жесус Арсенални тарк этиб, Италия А Сериясига йўл олиши мумкинБугун, 19:57Челси собиқ мураббийи Лиам Росениор фаолиятини Франция чемпионатида давом эттирадиЧелси собиқ мураббийи Лиам Росениор фаолиятини Франция чемпионатида давом эттирадиБугун, 19:57
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди