Ливерпул ҳужум чизиғини кучайтириш учун PSJ юлдузи Бредли Барколяга эътибор қаратди
Англиянинг Ливерпул клуби ёзги трансфер ойнасида ўз таркибини кучайтириш борасидаги режаларини ўзгартиришга мажбур бўлди. Жамоа Муҳаммад Салахнинг ўрнини боса оладиган муносиб номзод қидиришда давом этмоқда. Аввалроқ асосий мақсад сифатида кўрилган Ян Диоманденинг Пари Сен-Жермен (PSJ) клубини танлагани мерсисайдликларни янги вариантлар устида ишлашга ундади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Sky Sports нашри хабарига кўра, Ливерпул скаутлари эндиликда айнан PSJ аъзоси Бредли Барколя номзодини кўриб чиқмоқда. 23 ёшли франциялик вингер Энфилддаги мутахассислар тузган қисқа рўйхатда юқори ўринларни эгаллаб турибди. Клуб раҳбарияти Барколянинг ўйин услуби ва салоҳияти жамоанинг узоқ муддатли стратегиясига тўла мос келади деб ҳисобламоқда.
Диоманде трансферидаги муваффақиятсизликРБ Лейпциг сафида порлаётган 19 ёшли Ян Диоманде узоқ вақт давомида Ливерпулнинг диққат марказида эди. Бироқ Фоотмеркато маълумотларига кўра, кот-дъивуарлик иқтидор эгаси Франция чемпионига ўтишни афзал кўрган. Немис клуби футболчи учун жуда катта маблағ талаб қилгани ва футболчининг ўзи Парижга кўчиб ўтиш истагини билдиргани Ливерпулнинг бу пойгадан чиқишига сабаб бўлди.
Ливерпул раҳбарияти ёш футболчи учун белгиланган ички нарх чегарасидан чиқишни истамади. Шу сабабли, музокаралар тўхтаб қолган ва PSJ яқин кунларда Диоманде трансферини расмийлаштириши кутилмоқда. Бу эса мерсисайдликларни ўз эътиборини Париждаги норози юлдузлардан бирига қаратишга мажбур қилди.
Барколянинг PSJдаги ноаниқ келажагиБредли Барколянинг PSJдаги ҳолати айни дамда бирмунча мураккаб. Футболчи жамоанинг муҳим ўйинларида, хусусан, Чемпионлар лигаси финалида Арсеналга қарши баҳсда асосий таркибга киритилмаганидан норози. Луис Энрике қўл остида етарли ўйин амалиётига эга бўлмаётгани вингернинг келажаги бўйича саволларни келтириб чиқармоқда.
Парижликлар Барколяни сотишга шошилмаётган бўлса-да, унинг шартномаси тугашига икки йил қолгани клубни ўйлантириб қўйган. Агар футболчи янги битим имзолашдан бош тортса, PSJ уни жорий ёзда юқори нархда сотиб юбориш вариантини кўриб чиқиши мумкин. Goal.com нашрининг ёзишича, Ливерпул айнан мана шу вазиятдан унумли фойдаланиб қолмоқчи.
Ливерпул жорий трансфер ойнасида Осасунадан Виктор Мунозни сотиб олиб, ҳужум чизиғини янгилашни бошлаган эди. Барколянинг келиши эса жамоанинг ҳужумкор салоҳиятини янада ошириши кутилмоқда. Ҳозирча Арсенал ҳам футболчига қизиқиш билдирган, бироқ мерсисайдликлар бу борада анча фаолроқ ҳаракат қилмоқда.
…