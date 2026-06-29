Мареска «Манчестер Сити»да Гвардиола ўрнини эгаллагач нималар деди?
Англия футболида кутилмаган ва шов-шувли мураббийлар рокировкаси расман тасдиқланди. Лондоннинг "Челси" клуби собиқ бош мураббийи, италиялик мутахассис Энцо Мареска "Манчестер Сити" устози этиб тайинланди.
У клубни узоқ йиллар бошқариб, бутун бошли даврни тақдим этган Хосеп Гвардиоланинг ўрнини эгаллади. Мареска "шаҳарликлар" билан уч йиллик шартнома имзолади.
Маресканинг илк фикрлари: «Бу мураббий учун энг қулай муҳит»
Италиялик мутахассис янги лавозимга тайинланганидан сўнг клуб матбуот хизматига ўз туйғуларини изҳор қилди:
“Манчестер Сити” – мен жуда яхши биладиган клуб. Бу жамоани бошқариш имконияти мен учун катта имконият, ўзига хос янги босқич. Клубдаги барча иш жараёнлари – янгиликка интилиш, аниқ режалаштириш ва мақсадга содиқликка асосланган. Мураббий учун бу энг қулай муҳит. Бу ерда мен ўз ишимни самарали амалга оширишим учун зарур барқарорлик мавжуд".
Мареска, шунингдек, "Манчестер Сити" футболчилари билан тезроқ машғулотларни бошлашни сабрсизлик билан кутаётганини алоҳида таъкидлаб ўтди.
Янги мураббий олдидаги оғир вазифа
Энцо Мареска жамоани оғир бир даврда қабул қилиб олмоқда. Сабаби, ўтган мавсум "шаҳарликлар" учун ички чемпионатда идеал тарзда кечмади ва улар бош совринни Лондонга бой бериб қўйишди:
Мақоми
Клуб номи
Эгаллаган ўрни
Чемпиондан фарқи
1
«Арсенал»
1-ўрин (Чемпион)
—
2
«Манчестер Сити»
2-ўрин
7 очко ортда
Гвардиоладан кейинги Эрада Маресканинг асосий вазифаси — "Манчестер Сити"ни яна Англия премьер-лигаси тахтига қайтариш ва чемпионлик мақомини тиклашдан иборат бўлади. Мухлислар италиялик тактикнинг "Сити"даги янги юришини катта қизиқиш билан кутишмоқда.
…