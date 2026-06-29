Мареска «Манчестер Сити»да Гвардиола ўрнини эгаллагач нималар деди?

·1·Спорт
Мареска «Манчестер Сити»да Гвардиола ўрнини эгаллагач нималар деди?

Англия футболида кутилмаган ва шов-шувли мураббийлар рокировкаси расман тасдиқланди. Лондоннинг "Челси" клуби собиқ бош мураббийи, италиялик мутахассис Энцо Мареска "Манчестер Сити" устози этиб тайинланди.

У клубни узоқ йиллар бошқариб, бутун бошли даврни тақдим этган Хосеп Гвардиоланинг ўрнини эгаллади. Мареска "шаҳарликлар" билан уч йиллик шартнома имзолади.

Маресканинг илк фикрлари: «Бу мураббий учун энг қулай муҳит»

Италиялик мутахассис янги лавозимга тайинланганидан сўнг клуб матбуот хизматига ўз туйғуларини изҳор қилди:

“Манчестер Сити” – мен жуда яхши биладиган клуб. Бу жамоани бошқариш имконияти мен учун катта имконият, ўзига хос янги босқич. Клубдаги барча иш жараёнлари – янгиликка интилиш, аниқ режалаштириш ва мақсадга содиқликка асосланган. Мураббий учун бу энг қулай муҳит. Бу ерда мен ўз ишимни самарали амалга оширишим учун зарур барқарорлик мавжуд".

Мареска, шунингдек, "Манчестер Сити" футболчилари билан тезроқ машғулотларни бошлашни сабрсизлик билан кутаётганини алоҳида таъкидлаб ўтди.

Янги мураббий олдидаги оғир вазифа

Энцо Мареска жамоани оғир бир даврда қабул қилиб олмоқда. Сабаби, ўтган мавсум "шаҳарликлар" учун ички чемпионатда идеал тарзда кечмади ва улар бош совринни Лондонга бой бериб қўйишди:

Мақоми

Клуб номи

Эгаллаган ўрни

Чемпиондан фарқи

1

«Арсенал»

1-ўрин (Чемпион)

2

«Манчестер Сити»

2-ўрин

7 очко ортда

Гвардиоладан кейинги Эрада Маресканинг асосий вазифаси — "Манчестер Сити"ни яна Англия премьер-лигаси тахтига қайтариш ва чемпионлик мақомини тиклашдан иборат бўлади. Мухлислар италиялик тактикнинг "Сити"даги янги юришини катта қизиқиш билан кутишмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Суперкомпьютер Бразилия–Япония ўйини ғолибини айтдиСуперкомпьютер Бразилия–Япония ўйини ғолибини айтдиБугун, 21:23Бразилия ва Япония баҳси: Асосий таркиблар эълон қилинди...Бразилия ва Япония баҳси: Асосий таркиблар эълон қилинди...Бугун, 21:17Ливерпул ҳужум чизиғини кучайтириш учун PSJ юлдузи Бредли Барколяга эътибор қаратдиЛиверпул ҳужум чизиғини кучайтириш учун PSJ юлдузи Бредли Барколяга эътибор қаратдиБугун, 21:16Габриел Жесус Арсенални тарк этиб, Италия А Сериясига йўл олиши мумкинГабриел Жесус Арсенални тарк этиб, Италия А Сериясига йўл олиши мумкинБугун, 19:57Челси собиқ мураббийи Лиам Росениор фаолиятини Франция чемпионатида давом эттирадиЧелси собиқ мураббийи Лиам Росениор фаолиятини Франция чемпионатида давом эттирадиБугун, 19:57«Манчестер Сити»да янги давр: Энцо Мареска Гвардиолани алмаштирди«Манчестер Сити»да янги давр: Энцо Мареска Гвардиолани алмаштирдиБугун, 19:48
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди