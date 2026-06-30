Куман Нидерландиядаги танқидлар ҳақида: «Мен парво қилмайман»
Нидерландия терма жамоаси ЖЧ-2026 турнирини кутилганидан анча эрта тарк этганидан сўнг, бош мураббий Рональд Куман ўз манзилига ёғилаётган жиддий танқидлар тўлқинига кескин муносабат билдирди.
«Лолалар юрти» вакиллари 1/16 финал босқичидаёқ драматик тарзда Марокаш тўсиғидан ўта олмай, мундиал билан хайрлашишга мажбур бўлишди.
Нидерландиянинг ЖЧ-2026 даги сўнгги учрашуви натижаси:
Мусобақа босқичи
Тўқнашув
Асосий ва қўшимча вақт
Пенальтилар серияси
Якуний натижа
ЖЧ-2026. 1/16 финал
Нидерландия — Марокаш
1:1
3:4
Марокаш кейинги босқичда
«Биз мухлислар айтгандек 5 та ҳимоячи билан ўйнадик...»
Куман тактик қарорлар ва жамоатчилик босими ҳақида гапирар экан, ОАВ ва экспертларнинг фикри у учун биринчи ўринда эмаслигини очиқ-ойдин таъкидлаб ўтди:
«Бутун Голландия 5 нафар ҳимоячи билан ўйнашимиз кераклигини айтаётганди. Биз айнан 5 ҳимоячи билан майдонга тушдик, аммо барибир танқид қилишди. Яна бир бор айтаман: мен танқидларга парво қилмайман.
Биз, албатта, яхшироқ ўйнашимиз мумкин эди. Айрим вазиятларда жамоа ҳаддан ташқари орқага чекинди. Ҳимояда ёмон ҳаракат қилмадик, аммо рақибга босим ўтказишда сустлик қилдик. Бундай баҳсларда ўз дарвозанг олдида бунча имконият бериш мумкин эмас. Лекин учрашув аллақачон тугади, энди бу ҳақда гапиришнинг маъноси йўқ», — деди Куман.
Муваффақиятсизликнинг асосий сабаблари
Гарчи мураббий жамоатчилик фикрини рад этса-да, ўз ўйинидаги муаммоларни тан олди. Унинг фикрича, Нидерландия терма жамоасининг мағлубиятига қуйидаги омиллар сабаб бўлган:
Ортиқча ҳимоявий ўйин: Жамоа баҳс давомида ҳаддан ташқари ўз дарвозаси томон чекинган ва ташаббусни Марокашга топшириб қўйган.
Пассив прессинг: Ҳимоя чизиғи ёмон ишламаган бўлса-да, рақиб футболчиларига тўп билан эркин ҳаракат қилиш учун майдонда ҳаддан ташқари кўп бўш жой қолдирилган.
Пенальтилар серияси: Асосий ва қўшимча вақтлардаги 1:1 ҳисобидан сўнг, нидерландлар «асаблар ўйини»да чидамлилик кўрсата олишмади (3:4).
Рональд Куман учун ушбу мағлубият ва ундан кейинги матбуот анжумани фаолиятидаги энг оғир дамлардан бири бўлди. Мухлислар эса жамоа таркиби ва тактикаси бундан-да ҳужумкорроқ бўлиши керак эди, деган фикрда собит туришибди.
…