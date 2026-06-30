Куман Нидерландиядаги танқидлар ҳақида: «Мен парво қилмайман»

·1·Спорт
Куман Нидерландиядаги танқидлар ҳақида: «Мен парво қилмайман»

Нидерландия терма жамоаси ЖЧ-2026 турнирини кутилганидан анча эрта тарк этганидан сўнг, бош мураббий Рональд Куман ўз манзилига ёғилаётган жиддий танқидлар тўлқинига кескин муносабат билдирди.

«Лолалар юрти» вакиллари 1/16 финал босқичидаёқ драматик тарзда Марокаш тўсиғидан ўта олмай, мундиал билан хайрлашишга мажбур бўлишди.

Нидерландиянинг ЖЧ-2026 даги сўнгги учрашуви натижаси:

Мусобақа босқичи

Тўқнашув

Асосий ва қўшимча вақт

Пенальтилар серияси

Якуний натижа

ЖЧ-2026. 1/16 финал

Нидерландия — Марокаш

1:1

3:4

Марокаш кейинги босқичда

«Биз мухлислар айтгандек 5 та ҳимоячи билан ўйнадик...»

Куман тактик қарорлар ва жамоатчилик босими ҳақида гапирар экан, ОАВ ва экспертларнинг фикри у учун биринчи ўринда эмаслигини очиқ-ойдин таъкидлаб ўтди:

«Бутун Голландия 5 нафар ҳимоячи билан ўйнашимиз кераклигини айтаётганди. Биз айнан 5 ҳимоячи билан майдонга тушдик, аммо барибир танқид қилишди. Яна бир бор айтаман: мен танқидларга парво қилмайман.

Биз, албатта, яхшироқ ўйнашимиз мумкин эди. Айрим вазиятларда жамоа ҳаддан ташқари орқага чекинди. Ҳимояда ёмон ҳаракат қилмадик, аммо рақибга босим ўтказишда сустлик қилдик. Бундай баҳсларда ўз дарвозанг олдида бунча имконият бериш мумкин эмас. Лекин учрашув аллақачон тугади, энди бу ҳақда гапиришнинг маъноси йўқ», — деди Куман.

Муваффақиятсизликнинг асосий сабаблари

Гарчи мураббий жамоатчилик фикрини рад этса-да, ўз ўйинидаги муаммоларни тан олди. Унинг фикрича, Нидерландия терма жамоасининг мағлубиятига қуйидаги омиллар сабаб бўлган:

  • Ортиқча ҳимоявий ўйин: Жамоа баҳс давомида ҳаддан ташқари ўз дарвозаси томон чекинган ва ташаббусни Марокашга топшириб қўйган.

  • Пассив прессинг: Ҳимоя чизиғи ёмон ишламаган бўлса-да, рақиб футболчиларига тўп билан эркин ҳаракат қилиш учун майдонда ҳаддан ташқари кўп бўш жой қолдирилган.

  • Пенальтилар серияси: Асосий ва қўшимча вақтлардаги 1:1 ҳисобидан сўнг, нидерландлар «асаблар ўйини»да чидамлилик кўрсата олишмади (3:4).

Рональд Куман учун ушбу мағлубият ва ундан кейинги матбуот анжумани фаолиятидаги энг оғир дамлардан бири бўлди. Мухлислар эса жамоа таркиби ва тактикаси бундан-да ҳужумкорроқ бўлиши керак эди, деган фикрда собит туришибди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ЖЧ-2026 . Марокаш Нидерландияни пенальтилар сериясида мағлуб этдиЖЧ-2026 . Марокаш Нидерландияни пенальтилар сериясида мағлуб этдиБугун, 11:32Каземиро Бразилиянинг чемпионликка етакловчи кучини айтди...Каземиро Бразилиянинг чемпионликка етакловчи кучини айтди...Бугун, 06:37Ўзбекистон футболчиларига россиялик собиқ футболчидан очиқ тавсия...Ўзбекистон футболчиларига россиялик собиқ футболчидан очиқ тавсия...Бугун, 06:30Германияни кетма-кет учинчи мундиалда ҳам оғир тақдир кутдиГерманияни кетма-кет учинчи мундиалда ҳам оғир тақдир кутдиБугун, 06:25Расман Левандовски МЛСга кўчиб ўтди: «Чикаго Файр»да янги даврРасман Левандовски МЛСга кўчиб ўтди: «Чикаго Файр»да янги даврБугун, 05:51Карло Анчелотти Япония мағлуб этилган ўйиндан сўнг нималар деди?Карло Анчелотти Япония мағлуб этилган ўйиндан сўнг нималар деди?Бугун, 05:48
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди