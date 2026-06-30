ЖЧ-2026. 1/16 финал. Нидерландия — Марокаш 1:1 (2:3) (голлар видеоси)
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
ЖЧ-2026. 1/16 финал
Жаҳон чемпионатида 1/16 финал босқичининг навбатдаги жуфтлигида Нидерландия ва Марокаш ўзаро тўқнаш келди.
Беллашувнинг асосий ва қўшимча бўлимларида ғолиб аниқланмади. Пеналтилар сериясида эса Африка вакилларига омад кулиб боқди.
Шу тариқа , энди Марокаш терма жамоаси 1/8 финал босқичида Канадага қарши ўйнайди.
ЖЧ-2026. 1/16 финал
Нидерландия — Марокаш 1:1
Пеналтилар серияси — 2:3
Голлар: Гакпо 72 — Диоп 90+1.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…