Ювентусда Спаллетти учун вақт тугади: Жон Элканн фақат ғалаба талаб қилмоқда

·2·Спорт
Ювентусда Спаллетти учун вақт тугади: Жон Элканн фақат ғалаба талаб қилмоқда

Италиянинг Ювентус клуби раҳбарияти бош мураббий Лучано Спаллеттига нисбатан талабларни кескин оширди ва жамоадан фақат чемпионликни кутаётганини билдирди. GOAL.com хабар беришича, клуб акциядорлари раҳбари Жон Элканн жамоанинг асосий мақсади ҳар доим ғалаба қозониш эканини қатъий таъкидлаб, мавсумолди жараёнида мураббийга қўйилган имтиёзлар даври расман якунланганини маълум қилди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Трансферлар ва таркибдаги ўзгаришлар

Ўтган мавсумда А Серияда олтинчи ўринни эгаллаган ва 2020 йилдан бери чемпионликни қўлга киритмаган туринликлар учун молиявий жиҳатдан Чемпионлар лигасига чиқиш минимум вазифа ҳисобланади. Бироқ клуб амбициялари бундан анча юқори бўлиб, раҳбарият бу йил Спаллеттининг барча трансфер талабларини бажаришга ҳаракат қилди. Хусусан, жамоага Викарио, Селик, Лукуми, Алажбеговик ҳамда Эхатор келиб қўшилди, шунингдек Бога жамоада сақлаб қолинди.

Шу билан бирга, трансфер бозорида таркибни тозалаш ишлари ҳам давом этмоқда. Клуб Опенда ва Адзикни сотиб юборди. Қизиғи шундаки, уларнинг ҳар иккиси ҳам янги жамоалари сафидаги илк расмий учрашувдаёқ — мос равишда Лион ва Сассуоло таркибида гол уришга муваффақ бўлди. Шунингдек, Роуҳи жамоани тарк этди, Ди Грегорио, ҳимоячилар ва ярим ҳимоячилардан иборат бошқа футболчилар тақдири ҳам музокаралар остида қолмоқда. Бунга қарамай, раҳбарият мураббийнинг Дуглас Луизга бўлган ишончини тўлиқ қўллаб-қувватламоқда.

Натижа талаб қилинадиган паллалар ва Антонио Конте сояси

Мутахассисларнинг таъкидлашича, янги директорлар ҳали ўз ишини янги бошлаган бир пайтда, бутун масъулият бевосита бош мураббий зиммасига тушмоқда. Спаллеттига ўтган мавсумдаги омадсизликлар учун тўғридан-тўғри айб қўйилмаган эди, чунки у келганидан кейинги очколар статистикаси бўйича жамоа Чемпионлар лигасига йўлланма олиши керак эди. Бироқ бу сафар вазият тубдан ўзгарган.

Якшанба куни Фрусинонеда бўлиб ўтадиган ўйин 100 фоиз тайёр бўлган янги Ювентус қандай шаклланганини кўрсатиб беради. Ушбу баҳсдан бошлаб Спаллеттининг хато қилишга ҳаққи қолмайди. Агар мавсум омадсиз бошланса, Турин клуби бошқаруви атрофида тажрибали мутахассис Антонио Контенинг сояси тез фурсатда пайдо бўлиши кутилмоқда.

ЮвентусЛучано СпаллеттиЖон ЭлканнА СерияТрансферлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ювентусда Спаллетти учун имкониятлар тугади: бош мураббий фақат ғалаба қозониши шартЮвентусда Спаллетти учун имкониятлар тугади: бош мураббий фақат ғалаба қозониши шартБугун, 15:16«Мареска учун янги бош оғриғи»: «Сити»нинг асосий юлдузи сафдан чиқди«Мареска учун янги бош оғриғи»: «Сити»нинг асосий юлдузи сафдан чиқдиБугун, 15:13Аср жанги: Энтони Жошуа ва Тайсон Фьюри жанги санаси ва жойи маълум бўлдиАср жанги: Энтони Жошуа ва Тайсон Фьюри жанги санаси ва жойи маълум бўлдиБугун, 15:02ESPN дунёнинг энг кучли 10 марказий ҳимоячисини эълон қилдиESPN дунёнинг энг кучли 10 марказий ҳимоячисини эълон қилдиБугун, 14:59«Мен жанг қилмоқчиман!»: Хамзат Чимаев Дана Уайтга очиқ талаб билан чиқди«Мен жанг қилмоқчиман!»: Хамзат Чимаев Дана Уайтга очиқ талаб билан чиқдиБугун, 14:53Моуринью Винисиус билан бўлиб ўтган махфий суҳбат тафсилотини очди...Моуринью Винисиус билан бўлиб ўтган махфий суҳбат тафсилотини очди...Бугун, 14:50
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди