Ювентусда Спаллетти учун вақт тугади: Жон Элканн фақат ғалаба талаб қилмоқда
Италиянинг Ювентус клуби раҳбарияти бош мураббий Лучано Спаллеттига нисбатан талабларни кескин оширди ва жамоадан фақат чемпионликни кутаётганини билдирди. GOAL.com хабар беришича, клуб акциядорлари раҳбари Жон Элканн жамоанинг асосий мақсади ҳар доим ғалаба қозониш эканини қатъий таъкидлаб, мавсумолди жараёнида мураббийга қўйилган имтиёзлар даври расман якунланганини маълум қилди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Трансферлар ва таркибдаги ўзгаришларЎтган мавсумда А Серияда олтинчи ўринни эгаллаган ва 2020 йилдан бери чемпионликни қўлга киритмаган туринликлар учун молиявий жиҳатдан Чемпионлар лигасига чиқиш минимум вазифа ҳисобланади. Бироқ клуб амбициялари бундан анча юқори бўлиб, раҳбарият бу йил Спаллеттининг барча трансфер талабларини бажаришга ҳаракат қилди. Хусусан, жамоага Викарио, Селик, Лукуми, Алажбеговик ҳамда Эхатор келиб қўшилди, шунингдек Бога жамоада сақлаб қолинди.
Шу билан бирга, трансфер бозорида таркибни тозалаш ишлари ҳам давом этмоқда. Клуб Опенда ва Адзикни сотиб юборди. Қизиғи шундаки, уларнинг ҳар иккиси ҳам янги жамоалари сафидаги илк расмий учрашувдаёқ — мос равишда Лион ва Сассуоло таркибида гол уришга муваффақ бўлди. Шунингдек, Роуҳи жамоани тарк этди, Ди Грегорио, ҳимоячилар ва ярим ҳимоячилардан иборат бошқа футболчилар тақдири ҳам музокаралар остида қолмоқда. Бунга қарамай, раҳбарият мураббийнинг Дуглас Луизга бўлган ишончини тўлиқ қўллаб-қувватламоқда.
Натижа талаб қилинадиган паллалар ва Антонио Конте соясиМутахассисларнинг таъкидлашича, янги директорлар ҳали ўз ишини янги бошлаган бир пайтда, бутун масъулият бевосита бош мураббий зиммасига тушмоқда. Спаллеттига ўтган мавсумдаги омадсизликлар учун тўғридан-тўғри айб қўйилмаган эди, чунки у келганидан кейинги очколар статистикаси бўйича жамоа Чемпионлар лигасига йўлланма олиши керак эди. Бироқ бу сафар вазият тубдан ўзгарган.
Якшанба куни Фрусинонеда бўлиб ўтадиган ўйин 100 фоиз тайёр бўлган янги Ювентус қандай шаклланганини кўрсатиб беради. Ушбу баҳсдан бошлаб Спаллеттининг хато қилишга ҳаққи қолмайди. Агар мавсум омадсиз бошланса, Турин клуби бошқаруви атрофида тажрибали мутахассис Антонио Контенинг сояси тез фурсатда пайдо бўлиши кутилмоқда.
…