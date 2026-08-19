Ювентусда Спаллетти учун имкониятлар тугади: бош мураббий фақат ғалаба қозониши шарт

·5·Спорт
Ювентусда Спаллетти учун имкониятлар тугади: бош мураббий фақат ғалаба қозониши шарт
Қисқача

Ювентус раҳбарияти Лучано Спаллеттидан фақат ғалаба ва чемпионликни талаб қилмоқда, мураббий эса жамоа натижалари учун тўлиқ жавобгар бўлади. Клуб ўтган мавсумда А Серияда олтинчи ўринни эгаллаган ва 2020-йилдан бери чемпионликни қўлга киритмаган. Раҳбарият трансфер бозорида Спаллеттининг талабларини бажарди, жамоага Викарио, Селик, Лукуми, Алажбеговик ва Эхатор келиб қўшилди, Бога эса сақлаб қолинди.

Италиянинг Ювентус клуби раҳбарияти бош мураббий Лучано Спаллеттига қўйиладиган талабларни кескин оширди ва жамоа олдига фақат чемпионлик вазифасини қўйди. GOAL.com хабар беришича, клуб акциядорлари ва раҳбарияти мавсумолди жараёнларида ҳамда трансфер бозорида мураббийнинг барча талабларини бажариб берганидан сўнг, энди ҳар қандай баҳоналар учун ўрин қолмади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Клуб президенти Жон Элканн жамоанинг Нехт Ген жамоасига қарши ўртоқлик учрашуви вақтида захира ўриндиғида Лучано Спаллетти билан ёнма-ён ўтириб, мавсумдаги асосий мақсад фақат ғалаба қозониш эканини очиқ-ойдин таъкидлади. Ўтган мавсумда А Серияда олтинчи ўринни эгаллаган ва 2020-йилдан бери чемпионликни қўлга киритмаган Турин клуби учун тўртинчи ўрин молиявий минимум бўлса-да, бу раҳбарият, футболчилар ва мухлисларнинг юксак амбицияларини қониқтирмайди.

Трансферлар ва таркибдаги ўзгаришлар

Ўтган мавсум якунларидаги муваффақиятсизликлар учун собиқ раҳбарият ва айрим ўйинчилар жавобгар деб топилган бўлса, мураббийнинг ўзи тўлақонли оқланиб, жамоада қолдирилганди. Эндиликда эса янги спорт директори ва раҳбарият трансфер ойнасида Спаллеттининг барча хоҳиш-истакларига қулоқ тутди.

Хусусан, жамоага Викарио, Селик, Лукуми, Алажбеговик, Эхатор каби янги футболчилар келиб қўшилди ва Бога жамоада сақланиб қолди. Шу билан бирга, таркибни тозалаш ишлари доирасида Опенда ҳамда Адзик бошқа жамоаларга сотиб юборилди. Қизиғи шундаки, уларнинг ҳар иккиси ҳам янги жамоалари сафидаги илк расмий ўйинларидаёқ гол уришга муваффақ бўлди. Шунингдек, раҳбарият Доуглас Луизга бўлган ишончда ҳам бош мураббийнинг ёнини олди.

Хатога йўл қўшишга ҳақ йўқ

Сейшанба кунига қадар трансфер бозорида яна янги футболчилар келиши ёки кетиши мумкин бўлса-да, асосий юк энди тўғридан-тўғри Лучано Спаллеттининг зиммасида қолмоқда. Янги директорийлар ҳали иш бошлагани ва тизимни қуриш жараёнида эканини ҳисобга олганда, жамоанинг натижалари учун бош мураббий тўлиқ жавобгар бўлади.

Фризононедаги учрашувдан бошлаб Спаллеттининг 100 фоизлик янги Ювентус жамоаси ўз шаклини ола бошлайди. Агар мавсум бошида кутилмаган очко йўқотишлар кузатилса, матбуот ва экспертлар фикрича, жамоа бошқаруви учун Антонио Контенинг сояси яна майдонга тушиши ва мураббий курсиси қимирлаб қолиши эҳтимолдан холи эмас.

ЮвентусЛучано СпаллеттиЖон ЭлканнА СерияТрансферлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ювентусда Спаллетти учун вақт тугади: Жон Элканн фақат ғалаба талаб қилмоқдаЮвентусда Спаллетти учун вақт тугади: Жон Элканн фақат ғалаба талаб қилмоқдаБугун, 15:19«Мареска учун янги бош оғриғи»: «Сити»нинг асосий юлдузи сафдан чиқди«Мареска учун янги бош оғриғи»: «Сити»нинг асосий юлдузи сафдан чиқдиБугун, 15:13Аср жанги: Энтони Жошуа ва Тайсон Фьюри жанги санаси ва жойи маълум бўлдиАср жанги: Энтони Жошуа ва Тайсон Фьюри жанги санаси ва жойи маълум бўлдиБугун, 15:02ESPN дунёнинг энг кучли 10 марказий ҳимоячисини эълон қилдиESPN дунёнинг энг кучли 10 марказий ҳимоячисини эълон қилдиБугун, 14:59«Мен жанг қилмоқчиман!»: Хамзат Чимаев Дана Уайтга очиқ талаб билан чиқди«Мен жанг қилмоқчиман!»: Хамзат Чимаев Дана Уайтга очиқ талаб билан чиқдиБугун, 14:53Моуринью Винисиус билан бўлиб ўтган махфий суҳбат тафсилотини очди...Моуринью Винисиус билан бўлиб ўтган махфий суҳбат тафсилотини очди...Бугун, 14:50
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди