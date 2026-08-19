Ювентусда Спаллетти учун имкониятлар тугади: бош мураббий фақат ғалаба қозониши шарт
Ювентус раҳбарияти Лучано Спаллеттидан фақат ғалаба ва чемпионликни талаб қилмоқда, мураббий эса жамоа натижалари учун тўлиқ жавобгар бўлади. Клуб ўтган мавсумда А Серияда олтинчи ўринни эгаллаган ва 2020-йилдан бери чемпионликни қўлга киритмаган. Раҳбарият трансфер бозорида Спаллеттининг талабларини бажарди, жамоага Викарио, Селик, Лукуми, Алажбеговик ва Эхатор келиб қўшилди, Бога эса сақлаб қолинди.
Италиянинг Ювентус клуби раҳбарияти бош мураббий Лучано Спаллеттига қўйиладиган талабларни кескин оширди ва жамоа олдига фақат чемпионлик вазифасини қўйди. GOAL.com хабар беришича, клуб акциядорлари ва раҳбарияти мавсумолди жараёнларида ҳамда трансфер бозорида мураббийнинг барча талабларини бажариб берганидан сўнг, энди ҳар қандай баҳоналар учун ўрин қолмади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Клуб президенти Жон Элканн жамоанинг Нехт Ген жамоасига қарши ўртоқлик учрашуви вақтида захира ўриндиғида Лучано Спаллетти билан ёнма-ён ўтириб, мавсумдаги асосий мақсад фақат ғалаба қозониш эканини очиқ-ойдин таъкидлади. Ўтган мавсумда А Серияда олтинчи ўринни эгаллаган ва 2020-йилдан бери чемпионликни қўлга киритмаган Турин клуби учун тўртинчи ўрин молиявий минимум бўлса-да, бу раҳбарият, футболчилар ва мухлисларнинг юксак амбицияларини қониқтирмайди.
Трансферлар ва таркибдаги ўзгаришларЎтган мавсум якунларидаги муваффақиятсизликлар учун собиқ раҳбарият ва айрим ўйинчилар жавобгар деб топилган бўлса, мураббийнинг ўзи тўлақонли оқланиб, жамоада қолдирилганди. Эндиликда эса янги спорт директори ва раҳбарият трансфер ойнасида Спаллеттининг барча хоҳиш-истакларига қулоқ тутди.
Хусусан, жамоага Викарио, Селик, Лукуми, Алажбеговик, Эхатор каби янги футболчилар келиб қўшилди ва Бога жамоада сақланиб қолди. Шу билан бирга, таркибни тозалаш ишлари доирасида Опенда ҳамда Адзик бошқа жамоаларга сотиб юборилди. Қизиғи шундаки, уларнинг ҳар иккиси ҳам янги жамоалари сафидаги илк расмий ўйинларидаёқ гол уришга муваффақ бўлди. Шунингдек, раҳбарият Доуглас Луизга бўлган ишончда ҳам бош мураббийнинг ёнини олди.
Хатога йўл қўшишга ҳақ йўқСейшанба кунига қадар трансфер бозорида яна янги футболчилар келиши ёки кетиши мумкин бўлса-да, асосий юк энди тўғридан-тўғри Лучано Спаллеттининг зиммасида қолмоқда. Янги директорийлар ҳали иш бошлагани ва тизимни қуриш жараёнида эканини ҳисобга олганда, жамоанинг натижалари учун бош мураббий тўлиқ жавобгар бўлади.
Фризононедаги учрашувдан бошлаб Спаллеттининг 100 фоизлик янги Ювентус жамоаси ўз шаклини ола бошлайди. Агар мавсум бошида кутилмаган очко йўқотишлар кузатилса, матбуот ва экспертлар фикрича, жамоа бошқаруви учун Антонио Контенинг сояси яна майдонга тушиши ва мураббий курсиси қимирлаб қолиши эҳтимолдан холи эмас.
…