Xiaomi мушуклар учун 90 кун ишлайдиган ақлли сув мосламасини чиқарди
Xiaomi Mijia Смарт Пет Ватер Фоунтаин 2 Стерилизатион Эдитион қурилмасини тақдим этди, у 90 кунгача автоном ишлай олади ва сувни УВ-К ултрабинафша нурлари ёрдамида зарарсизлантиради. Сувсуғоргич 3 литр сиғимли идиш, тўрт босқичли филтрация, 4000 мА/соат аккумулятор ва сув сати пасайганда автоматик ўчадиган насос билан жиҳозланган.
Xiaomi компанияси уй ҳайвонлари учун мўлжалланган гаджетлар туркумини янги автоматлаштирилган қурилма — Mijia Смарт Пет Ватер Фоунтаин 2 Стерилизатион Эдитион сувсуғоргичи билан бойитди. ixbt.com маълумотига кўра, янги модел сувни ультрабинафша нурлар ёрдамида зарарсизлантириш тизими, тўрт босқичли филтрация ва 90 кунгача автоном ишлай оладиган аккумулятор билан жиҳозланган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Мазкур қурилма уй ҳайвонлари саломатлигини сақлаш ва эгаларининг парвариш ишларини енгиллаштиришда муҳим аҳамият касб этади. Дастлабки савдолар Хитой бозорида август ойининг охиридан бошланиши режалаштирилган бўлиб, унинг нархи тахминан 30 АҚШ долларини (199 юан) ташкил этади.
Техник имкониятлар ва филтрация тизимиСувсуғоргич 3 литр сиғимга эга сув идиши билан таъминланган. Xiaomi берган баҳоларга кўра, бундай миқдордаги сув битта мушук учун тахминан 10–15 кун давом этишига етади. Корпусда қолган сув миқдорини кузатиб бориш учун қулай шаффоф ойна назарда тутилган, қия шаклдаги коса эса жонивор сув ичаётганда унинг бошини қулайроқ тутишига ёрдам беради.
Стерилизатион Эдитион талқинининг энг асосий фарқи насосга ўрнатилган УВ-К ультрабинафша нурлари билан тозалаш тизимидир. Компания маълумотига кўра, бу тизим сув таркибидаги бактерияларнинг 99 фоизигача йўқ қилишга қодир. Сув микроғовакли полипропилен фильтр, фаоллаштирилган кўмир, ион алмашинувчи қатрон ва антибактериал қатламни ўз ичига олган тўрт босқичли тозалаш жараёнидан ўтади.
Ақлли бошқарув ва хавфсизликФильтрлар жун, турли чиқиндилар ва бошқа ифлосланишларнинг олдини олади. Агар сув сати ҳаддан ташқари пасайиб кетса, насос хавфсизлик мақсадида автоматик равишда ўчади. Электр тармоғига доимий уланмаган ҳолда ишлаши учун қурилма ичига 4000 мА/соат сиғимли аккумулятор ўрнатилган бўлиб, унинг максимал автономлиги 90 кунга етади.
Фойдаланувчи сув узатишнинг учта режимидан бирини танлаши мумкин: датчик бўйича, даврий ёки доимий циркуляция. Сўнгги режим қурилмани электр манбаига улашни талаб қилади. Иш жараёнидаги шовқин даражаси атиги 30 десиберни ташкил қилади. Корпус IPX7 даражасидаги ҳимояга эга бўлиб, зарядлаш тешигининг тиқинини ёпгандан сўнг уни оқар сув остида ювиш мумкин.
Қурилма Xiaomi Mi Home иловасига уланади, бу эса сув даражаси, аккумулятор қуввати ва фильтр ҳолатини масофадан туриб назорат қилиш имконини беради. Шунингдек, дастур фильтрни алмаштириш зарурлиги ҳақида ўз вақтида эслатиб туради. Mijia Смарт Пет Ватер Фоунтаин 2 Стерилизатион Эдитион моделининг ўлчамлари 190 × 230 × 180 миллиметрни ташкил этади.
…