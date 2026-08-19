Xiaomi мушуклар учун 90 кун ишлайдиган ақлли сув мосламасини чиқарди

·5·Техно
Xiaomi мушуклар учун 90 кун ишлайдиган ақлли сув мосламасини чиқарди
Қисқача

Xiaomi Mijia Смарт Пет Ватер Фоунтаин 2 Стерилизатион Эдитион қурилмасини тақдим этди, у 90 кунгача автоном ишлай олади ва сувни УВ-К ултрабинафша нурлари ёрдамида зарарсизлантиради. Сувсуғоргич 3 литр сиғимли идиш, тўрт босқичли филтрация, 4000 мА/соат аккумулятор ва сув сати пасайганда автоматик ўчадиган насос билан жиҳозланган.

Xiaomi компанияси уй ҳайвонлари учун мўлжалланган гаджетлар туркумини янги автоматлаштирилган қурилма — Mijia Смарт Пет Ватер Фоунтаин 2 Стерилизатион Эдитион сувсуғоргичи билан бойитди. ixbt.com маълумотига кўра, янги модел сувни ультрабинафша нурлар ёрдамида зарарсизлантириш тизими, тўрт босқичли филтрация ва 90 кунгача автоном ишлай оладиган аккумулятор билан жиҳозланган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Мазкур қурилма уй ҳайвонлари саломатлигини сақлаш ва эгаларининг парвариш ишларини енгиллаштиришда муҳим аҳамият касб этади. Дастлабки савдолар Хитой бозорида август ойининг охиридан бошланиши режалаштирилган бўлиб, унинг нархи тахминан 30 АҚШ долларини (199 юан) ташкил этади.

Техник имкониятлар ва филтрация тизими

Сувсуғоргич 3 литр сиғимга эга сув идиши билан таъминланган. Xiaomi берган баҳоларга кўра, бундай миқдордаги сув битта мушук учун тахминан 10–15 кун давом этишига етади. Корпусда қолган сув миқдорини кузатиб бориш учун қулай шаффоф ойна назарда тутилган, қия шаклдаги коса эса жонивор сув ичаётганда унинг бошини қулайроқ тутишига ёрдам беради.

Стерилизатион Эдитион талқинининг энг асосий фарқи насосга ўрнатилган УВ-К ультрабинафша нурлари билан тозалаш тизимидир. Компания маълумотига кўра, бу тизим сув таркибидаги бактерияларнинг 99 фоизигача йўқ қилишга қодир. Сув микроғовакли полипропилен фильтр, фаоллаштирилган кўмир, ион алмашинувчи қатрон ва антибактериал қатламни ўз ичига олган тўрт босқичли тозалаш жараёнидан ўтади.

Ақлли бошқарув ва хавфсизлик

Фильтрлар жун, турли чиқиндилар ва бошқа ифлосланишларнинг олдини олади. Агар сув сати ҳаддан ташқари пасайиб кетса, насос хавфсизлик мақсадида автоматик равишда ўчади. Электр тармоғига доимий уланмаган ҳолда ишлаши учун қурилма ичига 4000 мА/соат сиғимли аккумулятор ўрнатилган бўлиб, унинг максимал автономлиги 90 кунга етади.

Фойдаланувчи сув узатишнинг учта режимидан бирини танлаши мумкин: датчик бўйича, даврий ёки доимий циркуляция. Сўнгги режим қурилмани электр манбаига улашни талаб қилади. Иш жараёнидаги шовқин даражаси атиги 30 десиберни ташкил қилади. Корпус IPX7 даражасидаги ҳимояга эга бўлиб, зарядлаш тешигининг тиқинини ёпгандан сўнг уни оқар сув остида ювиш мумкин.

Қурилма Xiaomi Mi Home иловасига уланади, бу эса сув даражаси, аккумулятор қуввати ва фильтр ҳолатини масофадан туриб назорат қилиш имконини беради. Шунингдек, дастур фильтрни алмаштириш зарурлиги ҳақида ўз вақтида эслатиб туради. Mijia Смарт Пет Ватер Фоунтаин 2 Стерилизатион Эдитион моделининг ўлчамлари 190 × 230 × 180 миллиметрни ташкил этади.

XiaomiГаджетларУй ҳайвонлариТехнологияларЯнгиликлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

SpaceX 2026-йилда ўзининг юбилей юзинчи космик учишини амалга оширдиSpaceX 2026-йилда ўзининг юбилей юзинчи космик учишини амалга оширдиБугун, 13:23NASA Falcon 9 ракетаси қулаган ой кратери суратини эълон қилдиNASA Falcon 9 ракетаси қулаган ой кратери суратини эълон қилдиБугун, 12:23Elon Musk Goldman Sachsнинг космик иқтисодиёт прогнозига қўшилмадиElon Musk Goldman Sachsнинг космик иқтисодиёт прогнозига қўшилмадиБугун, 11:58HarmonyOS 6 операцион тизими 80 миллиондан ортиқ қурилмага ўрнатилдиHarmonyOS 6 операцион тизими 80 миллиондан ортиқ қурилмага ўрнатилдиБугун, 11:23Honor дунёдаги биринчи 2-нм чипли букланувчи телефонни тайёрламоқдаHonor дунёдаги биринчи 2-нм чипли букланувчи телефонни тайёрламоқдаБугун, 10:52OpenAI ўсмирлар учун махсус ChatGPT версиясини ишга туширадиOpenAI ўсмирлар учун махсус ChatGPT версиясини ишга туширадиБугун, 08:25
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Honor Робот Пҳоне илк бор футбол майдонида кўриниш берди: 4D камерали смартфон имкониятлари
Honor Робот Пҳоне илк бор футбол майдонида кўриниш берди: 4D камерали смартфон имкониятлари
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди