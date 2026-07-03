Криштиану Роналду Испания билан ўйин олдидан огоҳлантирди

·0·Спорт
Криштиану Роналду Испания билан ўйин олдидан огоҳлантирди

Португалия миллий жамоаси етакчиси Криштиану Роналду ЖЧ-2026 1/8 финалида Испанияга қарши бўладиган йирик тўқнашув олдидан ўз фикрларини билдирди.

Португалиялик юлдуз рақибни турнирнинг асосий фаворитларидан бири деб атади ва жамоасини жуда мураккаб баҳс кутаётганини таъкидлади.

«Испанияни жуда яхши биламиз»

Роналдунинг айтишича, Португалия футболчилари Испаниянинг ўйин услуби ва имкониятларини яхши билади.

«Биз бу баҳсга жиддий тайёргарлик кўрамиз, чунки бу жамоани жуда яхши биламиз», — деди у ФИФА матбуот хизматига.

Ҳужумчи ушбу учрашувда майдоннинг ҳар бир қисмида кескин рақобат бўлишини кутмоқда.

«Тенг курашли ва томошабоп ўйин бўлади»

Криштиану икки жамоанинг имкониятларини юқори баҳолаб, мухлисларни қизиқарли футбол кутаётганини айтди.

«Ўйлайманки, жуда тенг курашли ва томошабоп ўйин бўлади», — деди Роналду.

Унинг фикрича, кейинги босқич тақдирини майда тафсилотлар ва яратилган имкониятлардан унумли фойдаланиш ҳал қилиши мумкин.

Португалия Хорватияни қийинчилик билан енгди

Роберто Мартинес шогирдлари 1/16 финалда Хорватияга қарши кескин баҳс ўтказди.

Португалия 2:1 ҳисобида иродали ғалаба қозониб, турнирнинг энг кучли 16 жамоаси қаторига кирди.

Испания ишончли ғалаба билан келмоқда

Испания эса аввалги босқичда Австрияга қарши деярли қийинчиликка дуч келмади.

Испанияликлар 3:0 ҳисобида ғалаба қозониб, чемпионлик учун асосий даъвогарлардан бири эканини яна бир бор кўрсатди.

Иберия дербисида ким устун келади?

Португалия ва Испания ўртасидаги учрашув 1/8 финалнинг энг катта афишаларидан бири бўлиши кутилмоқда.

Бир томонда Роналду етакчилигидаги тажрибали Португалия, иккинчи томонда эса ишончли ва ҳужумкор Испания. Энди барча эътибор чорак финал йўлланмаси тақдирини ҳал қиладиган Иберия дербисига қаратилган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Златко Далич ВАРни кескин танқид қилди: «Футбол ҳисси ўлмоқда»Златко Далич ВАРни кескин танқид қилди: «Футбол ҳисси ўлмоқда»Бугун, 14:32Килиан Мбаппе 2026-йилда барча асосий совринларни қўлга киритиши кутилмоқдаКилиан Мбаппе 2026-йилда барча асосий совринларни қўлга киритиши кутилмоқдаБугун, 13:32Лионель Скалони Аргентина термасининг Месси факторига боғланиб қолгани ҳақидаги гапларга муносабат билдирдиЛионель Скалони Аргентина термасининг Месси факторига боғланиб қолгани ҳақидаги гапларга муносабат билдирдиБугун, 13:19Арсенал аёллар жамоаси трансфер бозорида катта юриш қилди: Георгиа Станвай Лондон клубидаАрсенал аёллар жамоаси трансфер бозорида катта юриш қилди: Георгиа Станвай Лондон клубидаБугун, 13:11Луис де ла Фуенте: Ламине Ямал ҳали ЖЧ-2026 даги энг яхши ўйинини кўрсатгани йўқЛуис де ла Фуенте: Ламине Ямал ҳали ЖЧ-2026 даги энг яхши ўйинини кўрсатгани йўқБугун, 12:53Ливерпул Диого Жота ва унинг акаси хотирасига Анфиелд стадионида ҳайкал ўрнатдиЛиверпул Диого Жота ва унинг акаси хотирасига Анфиелд стадионида ҳайкал ўрнатдиБугун, 12:32
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди