Криштиану Роналду Испания билан ўйин олдидан огоҳлантирди
Португалия миллий жамоаси етакчиси Криштиану Роналду ЖЧ-2026 1/8 финалида Испанияга қарши бўладиган йирик тўқнашув олдидан ўз фикрларини билдирди.
Португалиялик юлдуз рақибни турнирнинг асосий фаворитларидан бири деб атади ва жамоасини жуда мураккаб баҳс кутаётганини таъкидлади.
«Испанияни жуда яхши биламиз»
Роналдунинг айтишича, Португалия футболчилари Испаниянинг ўйин услуби ва имкониятларини яхши билади.
«Биз бу баҳсга жиддий тайёргарлик кўрамиз, чунки бу жамоани жуда яхши биламиз», — деди у ФИФА матбуот хизматига.
Ҳужумчи ушбу учрашувда майдоннинг ҳар бир қисмида кескин рақобат бўлишини кутмоқда.
«Тенг курашли ва томошабоп ўйин бўлади»
Криштиану икки жамоанинг имкониятларини юқори баҳолаб, мухлисларни қизиқарли футбол кутаётганини айтди.
«Ўйлайманки, жуда тенг курашли ва томошабоп ўйин бўлади», — деди Роналду.
Унинг фикрича, кейинги босқич тақдирини майда тафсилотлар ва яратилган имкониятлардан унумли фойдаланиш ҳал қилиши мумкин.
Португалия Хорватияни қийинчилик билан енгди
Роберто Мартинес шогирдлари 1/16 финалда Хорватияга қарши кескин баҳс ўтказди.
Португалия 2:1 ҳисобида иродали ғалаба қозониб, турнирнинг энг кучли 16 жамоаси қаторига кирди.
Испания ишончли ғалаба билан келмоқда
Испания эса аввалги босқичда Австрияга қарши деярли қийинчиликка дуч келмади.
Испанияликлар 3:0 ҳисобида ғалаба қозониб, чемпионлик учун асосий даъвогарлардан бири эканини яна бир бор кўрсатди.
Иберия дербисида ким устун келади?
Португалия ва Испания ўртасидаги учрашув 1/8 финалнинг энг катта афишаларидан бири бўлиши кутилмоқда.
Бир томонда Роналду етакчилигидаги тажрибали Португалия, иккинчи томонда эса ишончли ва ҳужумкор Испания. Энди барча эътибор чорак финал йўлланмаси тақдирини ҳал қиладиган Иберия дербисига қаратилган.
…