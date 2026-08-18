NASA ва ESA астронавтлари ХКСда очиқ космосга чиқди

·21·Техно
NASA ва ESA астронавтлари ХКСда очиқ космосга чиқди
Қисқача

NASA астронавти Анил Менон ва ESA вакили Софи Адено ХКСнинг Америка сегментидаги «Квест» шлюзидан очиқ космосга муваффақиятли чиқди. Улар Ер билан алоқа учун мўлжалланган эскирган антенна ускуналарини янгилаши, эски антеннани демонтаж қилиб, янгисини ХКС фермасининг Z1 сегментига ўрнатиши керак. Таъмирлаш ишлари АҚШ Шарқий соҳил вақти билан 08:29 да бошланган ва тахминан 6 ярим соат давом этиши режалаштирилган.

NASA астронавти Анил Менон ва Европа космик агентлигининг (ESA) вакили Софи Адено Халқаро космик станциянинг (ХКС) Америка сегментидаги «Квест» шлюзидан очиқ космосга муваффақиятли чиқишди. Ушбу муҳим космик юришдан кўзланган асосий мақсад Ер билан алоқа ўрнатиш учун мўлжалланган эскирган антенна ускуналарини янгилашдан иборат бўлиб, бу станция ва Хюстондаги Ер усти бошқарув маркази ўртасидаги маълумотлар узатилишини таъминлайди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, мазкур мураккаб таъмирлаш ва техник хизмат кўрсатиш ишлари АҚШ Шарқий соҳил вақти билан соат 08:29 да бошланган бўлиб, режага мувофиқ тахминан 6 ярим соат давом этиши кўзда тутилган. Бу вақт мобайнида астронавтлар очиқ фазода бир қатор техник амалларни бажаришлари талаб этилади.

Антенна алмаштириш жараёни ва унинг аҳамияти

Мутахассислар олдида турган вазифа станциянинг ташқи платформасида жойлашган эски алоқа антеннасини демонтаж қилиш ҳамда унинг ўрнига янги қурилмани ХКС фермасининг Z1 сегментига ўрнатишдан иборат. Эски ускунани хавфсиз тарзда ташқи платформага жойлаштириш ва янги технологияни улаш жараёни космонавтика тарихида муҳим аҳамият касб этади, чунки узлуксиз алоқа станциядаги хавфсизлик ва илмий тадқиқотлар учун ҳал қилувчи омил ҳисобланади.

Мазкур миссия Халқаро космик станцияни йиғиш, унга хизмат кўрсатиш ва модернизация қилиш бўйича амалга оширилган умумий ҳисобда 282-чи очиқ космосга чиқиш амалиёти бўлиб тарихга кирди.

Тарихий лаҳзалар ва экипаж тажрибаси

Ушбу чиқиш экипаж аъзолари учун ҳам ўзига хос аҳамиятга эга. Хусусан:

  • Анил Менон учун бу унинг фаолиятидаги иккинчи очиқ космосга чиқиш ҳисобланади;
  • Софи Адено учун эса бу космоснинг очиқ фазосидаги илк тажриба бўлди;
  • Шу билан бирга, Софи Адено очиқ космосга чиққан тарихдаги илк француз аёл аёл сифатида рекорд ўрнатди.
Космик агентликлар ушбу тарихий жараённи кенг жамоатчилик учун қулай тарзда намойиш этиб бормоқда. Хусусан, NASA томонидан таъмирлаш ва модернизация ишларининг бориши бўйича тўғридан-тўғри онлайн транслация ташкил этилган.

NASAESAХКСОчиқ космосКосмик технологиялар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Apple Европа Иттифоқидаги App Store комиссиялари ва қоидаларини ўзгартирдиApple Европа Иттифоқидаги App Store комиссиялари ва қоидаларини ўзгартирдиБугун, 22:24Хитойликлар инсон рекордларини янгилаган робот яратдиХитойликлар инсон рекордларини янгилаган робот яратдиБугун, 21:57Камерага эга Apple қулоқчинлари махфийликка қандай таъсир қиладиКамерага эга Apple қулоқчинлари махфийликка қандай таъсир қиладиБугун, 21:25iQOO Neo 11 Ultra тақдим этилди: 9100 мАч батарея ва кучли Dimensity 9500MiQOO Neo 11 Ultra тақдим этилди: 9100 мАч батарея ва кучли Dimensity 9500MБугун, 19:55Расмий тақдимотгача ҳали вақт бор: iPhone 18 учун илк аксессуарлар сотувга чиқдиРасмий тақдимотгача ҳали вақт бор: iPhone 18 учун илк аксессуарлар сотувга чиқдиБугун, 19:29Xiaomi компанияси машҳур смартфонлар учун янгиланишларни тўхтатдиXiaomi компанияси машҳур смартфонлар учун янгиланишларни тўхтатдиБугун, 18:57
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Honor Робот Пҳоне илк бор футбол майдонида кўриниш берди: 4D камерали смартфон имкониятлари
Honor Робот Пҳоне илк бор футбол майдонида кўриниш берди: 4D камерали смартфон имкониятлари
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди