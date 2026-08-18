NASA ва ESA астронавтлари ХКСда очиқ космосга чиқди
NASA астронавти Анил Менон ва ESA вакили Софи Адено ХКСнинг Америка сегментидаги «Квест» шлюзидан очиқ космосга муваффақиятли чиқди. Улар Ер билан алоқа учун мўлжалланган эскирган антенна ускуналарини янгилаши, эски антеннани демонтаж қилиб, янгисини ХКС фермасининг Z1 сегментига ўрнатиши керак. Таъмирлаш ишлари АҚШ Шарқий соҳил вақти билан 08:29 да бошланган ва тахминан 6 ярим соат давом этиши режалаштирилган.
NASA астронавти Анил Менон ва Европа космик агентлигининг (ESA) вакили Софи Адено Халқаро космик станциянинг (ХКС) Америка сегментидаги «Квест» шлюзидан очиқ космосга муваффақиятли чиқишди. Ушбу муҳим космик юришдан кўзланган асосий мақсад Ер билан алоқа ўрнатиш учун мўлжалланган эскирган антенна ускуналарини янгилашдан иборат бўлиб, бу станция ва Хюстондаги Ер усти бошқарув маркази ўртасидаги маълумотлар узатилишини таъминлайди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, мазкур мураккаб таъмирлаш ва техник хизмат кўрсатиш ишлари АҚШ Шарқий соҳил вақти билан соат 08:29 да бошланган бўлиб, режага мувофиқ тахминан 6 ярим соат давом этиши кўзда тутилган. Бу вақт мобайнида астронавтлар очиқ фазода бир қатор техник амалларни бажаришлари талаб этилади.
Антенна алмаштириш жараёни ва унинг аҳамиятиМутахассислар олдида турган вазифа станциянинг ташқи платформасида жойлашган эски алоқа антеннасини демонтаж қилиш ҳамда унинг ўрнига янги қурилмани ХКС фермасининг Z1 сегментига ўрнатишдан иборат. Эски ускунани хавфсиз тарзда ташқи платформага жойлаштириш ва янги технологияни улаш жараёни космонавтика тарихида муҳим аҳамият касб этади, чунки узлуксиз алоқа станциядаги хавфсизлик ва илмий тадқиқотлар учун ҳал қилувчи омил ҳисобланади.
Мазкур миссия Халқаро космик станцияни йиғиш, унга хизмат кўрсатиш ва модернизация қилиш бўйича амалга оширилган умумий ҳисобда 282-чи очиқ космосга чиқиш амалиёти бўлиб тарихга кирди.
Тарихий лаҳзалар ва экипаж тажрибасиУшбу чиқиш экипаж аъзолари учун ҳам ўзига хос аҳамиятга эга. Хусусан:
- Анил Менон учун бу унинг фаолиятидаги иккинчи очиқ космосга чиқиш ҳисобланади;
- Софи Адено учун эса бу космоснинг очиқ фазосидаги илк тажриба бўлди;
- Шу билан бирга, Софи Адено очиқ космосга чиққан тарихдаги илк француз аёл аёл сифатида рекорд ўрнатди.
…