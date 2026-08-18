Мафтуна Холмуродова турмушга чиқди (видео)
18 август куни хонанда Мафтуна Холмуродованинг никоҳ тўйи бўлиб ўтди. Тўй лавҳаларида келин-куёвнинг яқинлари ва бир қатор санъаткорлар жам бўлгани акс этган. Байрамона руҳда ўтган маросим видеолари ижтимоий тармоқларда кенг тарқалди. Мухлислар Мафтуна Холмуродовани янги ҳаёт босқичи билан табрикламоқда.
Бугун, 18 август куни хонанда Мафтуна Холмуродованинг никоҳ тўйидан олинган лавҳалар ижтимоий тармоқларда тарқалиб, кузатувчилар эътиборини тортмоқда.
Видеоларда хонанданинг ҳаётидаги унутилмас кун — никоҳ тўйи кўтаринки кайфиятда ўтаётгани акс этган. Унда келин-куёвнинг яқинлари жам бўлгани, байрамона муҳит ҳукм сураётгани ва тўйга бир қатор санъаткорлар ташриф буюргани кўринади.
Мафтуна Холмуродова учун ушбу кун ҳаётидаги энг қувончли ва унутилмас саналардан бирига айланди. Хонанданинг мухлислари ва кузатувчилари ижтимоий тармоқлар орқали уни янги ҳаёт босқичи билан табриклаб, самимий тилакларини йўлламоқда.
Тўйга оид видеолар қисқа вақт ичида кенг тарқалиб, хонанданинг шахсий ҳаётидаги ушбу муҳим воқеа кўпчиликда қизиқиш уйғотган.
…