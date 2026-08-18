Мафтуна Холмуродова турмушга чиқди (видео)

·0·Маданият
Мафтуна Холмуродова турмушга чиқди (видео)
Қисқача

18 август куни хонанда Мафтуна Холмуродованинг никоҳ тўйи бўлиб ўтди. Тўй лавҳаларида келин-куёвнинг яқинлари ва бир қатор санъаткорлар жам бўлгани акс этган. Байрамона руҳда ўтган маросим видеолари ижтимоий тармоқларда кенг тарқалди. Мухлислар Мафтуна Холмуродовани янги ҳаёт босқичи билан табрикламоқда.

Бугун, 18 август куни хонанда Мафтуна Холмуродованинг никоҳ тўйидан олинган лавҳалар ижтимоий тармоқларда тарқалиб, кузатувчилар эътиборини тортмоқда.

Видеоларда хонанданинг ҳаётидаги унутилмас кун — никоҳ тўйи кўтаринки кайфиятда ўтаётгани акс этган. Унда келин-куёвнинг яқинлари жам бўлгани, байрамона муҳит ҳукм сураётгани ва тўйга бир қатор санъаткорлар ташриф буюргани кўринади.

Мафтуна Холмуродова учун ушбу кун ҳаётидаги энг қувончли ва унутилмас саналардан бирига айланди. Хонанданинг мухлислари ва кузатувчилари ижтимоий тармоқлар орқали уни янги ҳаёт босқичи билан табриклаб, самимий тилакларини йўлламоқда.

Тўйга оид видеолар қисқа вақт ичида кенг тарқалиб, хонанданинг шахсий ҳаётидаги ушбу муҳим воқеа кўпчиликда қизиқиш уйғотган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жалолиддин Аҳмадалиев янги қўшиғидан парча эълон қилди (видео) Жалолиддин Аҳмадалиев янги қўшиғидан парча эълон қилди (видео)Бугун, 20:50Дилдора Зокирова қизига нега “Муздалифабону” деб исм қўйганини айтди (видео)Дилдора Зокирова қизига нега “Муздалифабону” деб исм қўйганини айтди (видео)Бугун, 14:13“Афросиёб” поездида кутилмаган концерт: Муниса Ризаева йўловчиларни ҳайратда қолдирди! (видео)“Афросиёб” поездида кутилмаган концерт: Муниса Ризаева йўловчиларни ҳайратда қолдирди! (видео)Бугун, 10:08“Қичқириқ” ва “Нешвилл” юлдузи 36 ёшида вафот этди: Хейден Панеттерининг ўлими ортидаги саволлар“Қичқириқ” ва “Нешвилл” юлдузи 36 ёшида вафот этди: Хейден Панеттерининг ўлими ортидаги саволларБугун, 10:03Ритик Рошан ажрашгани ҳақидаги хабарларни рад этди: энди у Саба билан тўйга тайёрланмоқдаРитик Рошан ажрашгани ҳақидаги хабарларни рад этди: энди у Саба билан тўйга тайёрланмоқдаБугун, 09:53Фарангиз Абдазова ўғлига қандай исм қўйгани маълум бўлди (видео)Фарангиз Абдазова ўғлига қандай исм қўйгани маълум бўлди (видео)Кеча, 12:37
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Майкл Джексоннинг машҳур ҳаракати ортидаги сир очилди
Майкл Джексоннинг машҳур ҳаракати ортидаги сир очилди
Асал Шодиева “Кавказ асираси” фильмидаги Нина образида мухлисларни ҳайратга солди
Асал Шодиева “Кавказ асираси” фильмидаги Нина образида мухлисларни ҳайратга солди
Райҳон Уласенова ўғлини уйлантирди: тўйдан видеолар тарқалди
Райҳон Уласенова ўғлини уйлантирди: тўйдан видеолар тарқалди
Шаҳло Салаева ва Вейсел Дулгер тўйидан кейин қаерда яшашини маълум қилди
Шаҳло Салаева ва Вейсел Дулгер тўйидан кейин қаерда яшашини маълум қилди
Илк бор ташкил этилган "Mini Miss O'zbekiston 2026" ғолибаси маълум бўлди!
Илк бор ташкил этилган "Mini Miss O'zbekiston 2026" ғолибаси маълум бўлди!
Мафтуна Холмуротованинг сирли жуфти ҳақидаги изоҳлари ва суратлари тармоқларда барчанинг диққатида!
Мафтуна Холмуротованинг сирли жуфти ҳақидаги изоҳлари ва суратлари тармоқларда барчанинг диққатида!
Ҳинд актрисаси Мадҳури Дикшит умр йўлдоши Шрирам Нене билан (фото)
Ҳинд актрисаси Мадҳури Дикшит умр йўлдоши Шрирам Нене билан (фото)
Ишониш қийин: Зарина Низомиддинованинг тўнғич фарзанди 18 ёшга тўлди!
Ишониш қийин: Зарина Низомиддинованинг тўнғич фарзанди 18 ёшга тўлди!