Нокиа афсонавий тугмали телефонларига сунъий интеллект ва видеоқўнғироқлар қўшилди
ҲМД Глобал компанияси Нокиа бренди остида тўртта янги тугмали телефон моделини тақдим этди. Ушбу қурилмаларнинг асосий ўзига хослиги шундаки, эндиликда оддий телефонлар ҳам замонавий смартфонлар каби ўрнатилган сунъий интеллект (СИ) ёрдамчисига эга бўлди. Янги Нокиа 200 4G, Нокиа 210 4G, Нокиа 215 4G (2нд Эдитион) ва Нокиа 235 4G (2нд Эдитион) моделлари технология бозорида классик дизайн ва инновацияларнинг уйғунлиги сифатида кўрилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, қурилмалардаги сунъий интеллект Сикей AI платформасида ишлайди ва унга навигация блокининг марказида жойлашган махсус тугма орқали мурожаат қилиш мумкин. Фойдаланувчилар овозли ёрдамчига оддий саволлар беришлари ҳамда телефоннинг айрим функцияларини овозли буйруқлар орқали бошқаришлари мумкин бўлади. Таъкидлаш жоизки, СИ хизматидан дастлабки 180 кун давомида бепул фойдаланиш мумкин, шундан сўнг пуллик обунани расмийлаштириш талаб этилади.
Замонавий функциялар ва техник имкониятларТугмали телефонлар учун кутилмаган яна бир янгилик — Хпресс Чат сервиси орқали видеоқўнғироқларни амалга ошириш имкониятидир. Бунинг учун қурилмалар махсус ВГА-камералар билан жиҳозланган. Ўзбекистон бозорида ҳамон оммабоп бўлган бундай ихчам қурилмалар энди нафақат қўнғироқлар, балки замонавий мулоқот воситаси сифатида ҳам хизмат қилиши кутилмоқда.
Экран ўлчамлари бўйича моделлар икки гуруҳга бўлинган: Нокиа 210 4G ва Нокиа 215 4G моделлари 2,4 дюймли ҚВГА экранларга эга бўлса, Нокиа 200 4G ва Нокиа 235 4G версиялари бироз каттароқ — 2,8 дюймли ИПС-дисплейлар билан таъминланган. Асосий камера фақат Нокиа 210 4G ва Нокиа 235 4G моделларида мавжуд бўлиб, юқори модел 2 мегапикселли сенсорга эга бўлди.
- Тўртинчи авлод (4G) тармоқларини қўллаб-қувватлаш;
- Bluetooth 5.0 ва USB Тйпе-К порти;
- 1450 мА·ш сиғимли аккумулятор;
- 3,5 миллиметрли қулоқчин тирқиши ва ФМ-радио;
- С30+ дастурий платформаси.
Ушбу янгиланиш тугмали телефонлар бозорида янги даврни бошлаб бериши мумкин. Ўзбекистонда ҳамон кўплаб фойдаланувчилар иккинчи телефон сифатида ёки сифатли алоқа воситаси сифатида Нокиа маҳсулотларини афзал кўришини инобатга олсак, 4G ва сунъий интеллект билан бойитилган ушбу моделлар маҳаллий бозорда ўз ўрнини топиши шубҳасиз.
…