Нокиа афсонавий тугмали телефонларига сунъий интеллект ва видеоқўнғироқлар қўшилди

·0·Техно
Нокиа афсонавий тугмали телефонларига сунъий интеллект ва видеоқўнғироқлар қўшилди

ҲМД Глобал компанияси Нокиа бренди остида тўртта янги тугмали телефон моделини тақдим этди. Ушбу қурилмаларнинг асосий ўзига хослиги шундаки, эндиликда оддий телефонлар ҳам замонавий смартфонлар каби ўрнатилган сунъий интеллект (СИ) ёрдамчисига эга бўлди. Янги Нокиа 200 4G, Нокиа 210 4G, Нокиа 215 4G (2нд Эдитион) ва Нокиа 235 4G (2нд Эдитион) моделлари технология бозорида классик дизайн ва инновацияларнинг уйғунлиги сифатида кўрилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, қурилмалардаги сунъий интеллект Сикей AI платформасида ишлайди ва унга навигация блокининг марказида жойлашган махсус тугма орқали мурожаат қилиш мумкин. Фойдаланувчилар овозли ёрдамчига оддий саволлар беришлари ҳамда телефоннинг айрим функцияларини овозли буйруқлар орқали бошқаришлари мумкин бўлади. Таъкидлаш жоизки, СИ хизматидан дастлабки 180 кун давомида бепул фойдаланиш мумкин, шундан сўнг пуллик обунани расмийлаштириш талаб этилади.

Замонавий функциялар ва техник имкониятлар

Тугмали телефонлар учун кутилмаган яна бир янгилик — Хпресс Чат сервиси орқали видеоқўнғироқларни амалга ошириш имкониятидир. Бунинг учун қурилмалар махсус ВГА-камералар билан жиҳозланган. Ўзбекистон бозорида ҳамон оммабоп бўлган бундай ихчам қурилмалар энди нафақат қўнғироқлар, балки замонавий мулоқот воситаси сифатида ҳам хизмат қилиши кутилмоқда.

Экран ўлчамлари бўйича моделлар икки гуруҳга бўлинган: Нокиа 210 4G ва Нокиа 215 4G моделлари 2,4 дюймли ҚВГА экранларга эга бўлса, Нокиа 200 4G ва Нокиа 235 4G версиялари бироз каттароқ — 2,8 дюймли ИПС-дисплейлар билан таъминланган. Асосий камера фақат Нокиа 210 4G ва Нокиа 235 4G моделларида мавжуд бўлиб, юқори модел 2 мегапикселли сенсорга эга бўлди.

  • Тўртинчи авлод (4G) тармоқларини қўллаб-қувватлаш;
  • Bluetooth 5.0 ва USB Тйпе-К порти;
  • 1450 мА·ш сиғимли аккумулятор;
  • 3,5 миллиметрли қулоқчин тирқиши ва ФМ-радио;
  • С30+ дастурий платформаси.
Анъанага кўра, барча янги моделларга фойдаланувчиларнинг севимли ўйини — афсонавий "Илонча" (Снаке) ўрнатилган. Бу эса бренднинг содиқ мухлислари учун ўзига хос носталгия бағишлайди. ҲМД Глобал ҳозирча янги моделларнинг сотувга чиқиш санаси ва нархларини очиқламаган бўлса-да, улар ҳамёнбоп сегментдан жой олиши кутилмоқда.

Ушбу янгиланиш тугмали телефонлар бозорида янги даврни бошлаб бериши мумкин. Ўзбекистонда ҳамон кўплаб фойдаланувчилар иккинчи телефон сифатида ёки сифатли алоқа воситаси сифатида Нокиа маҳсулотларини афзал кўришини инобатга олсак, 4G ва сунъий интеллект билан бойитилган ушбу моделлар маҳаллий бозорда ўз ўрнини топиши шубҳасиз.

НокиаҲМД ГлобалСунъий IntelлектТехнологияГаджетлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

GitHub кутилмаган ташаббус билан чиқди: Дастурий кодларни КД-дискларда сақлаш таклифиGitHub кутилмаган ташаббус билан чиқди: Дастурий кодларни КД-дискларда сақлаш таклифиБугун, 21:54Chevrolet Силверадо EV: Мукаммал электр пикап нега кутилганидек сотилмаяпти?Chevrolet Силверадо EV: Мукаммал электр пикап нега кутилганидек сотилмаяпти?Бугун, 21:54Сунъий интеллект гаджетларни нега қимматлаштирмоқда?Сунъий интеллект гаджетларни нега қимматлаштирмоқда?Бугун, 21:26Soyuz MS-29 космик кемаси парвозга тайёрланмоқда: Ёқилғи қуйиш жараёни якунландиSoyuz MS-29 космик кемаси парвозга тайёрланмоқда: Ёқилғи қуйиш жараёни якунландиБугун, 20:56Фойдаланувчилар танлови: AnTuTu июн ойи учун энг қониқарли смартфонлар рейтингини эълон қилдиФойдаланувчилар танлови: AnTuTu июн ойи учун энг қониқарли смартфонлар рейтингини эълон қилдиБугун, 20:25iPhone 18 камераларида инқилоб: Apple кўп йиллик Sony монополиясидан воз кечмоқдаiPhone 18 камераларида инқилоб: Apple кўп йиллик Sony монополиясидан воз кечмоқдаБугун, 19:57
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди