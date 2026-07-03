Ferrari 14 йиллик танаффусдан сўнг механик узатмалар қутисини қайтарди

·0·Авто
Ferrari 14 йиллик танаффусдан сўнг механик узатмалар қутисини қайтарди

Италия суперкарлар ишлаб чиқарувчиси Ferrari ўзининг ашаддий ишқибозлари учун кутилмаган совға тайёрлади. Маранелло бренди 14 йиллик танаффусдан сўнг, ниҳоят, механик узатмалар қутисига эга янги модел — 12Цилиндри Мануале автомобилини тақдим этди. Бу янгилик бренднинг сўнгги йиллардаги энг кўп сўралган талабларидан бири эди. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Янги модел Ferrari Калифорниа моделидан кейинги илк муфтали (клутч педал) автомобил бўлди. Шунингдек, у афсонавий 599 ГTB моделидан сўнг V12 двигатели ва механик бошқарувни ўзида бирлаштирган биринчи суперкар сифатида тарихга кирди. Autocar нашри маълумотига кўра, ушбу махсус нашр бор-йўғи 1499 нусхада ишлаб чиқарилади ва унинг нархи 590 000 евро (тахминан 508 минг фунт-стерлинг) этиб белгиланган.

Инновацион технология: Электроника ва механика уйғунлиги

Ferrari муҳандислари классик механик қутини шунчаки қайтариш билан чекланиб қолишмади. 12Цилиндри Мануале моделида инновацион "бй-вире" тизими қўлланилган. Бу шуни англатадики, ричаг ва муфта педали орқа ўқдаги узатмалар қутиси билан бевосита механик боғланмаган. Аслида, автомобил саккиз поғонали роботлаштирилган ДКТ қутиси билан жиҳозланган, бироқ махсус тизим ҳайдовчининг ҳаракатларини тўлиқ симуляция қилади.

Ушбу тизимнинг ўзига хослиги шундаки, муфта педалининг ҳолати узатмалар қутисидаги дискларнинг уланиш даражасини белгилайди. Бу ҳайдовчига 819 от кучига эга V12 двигателини худди эски мактаб автомобилларидек бошқариш имконини беради. Ҳатто эҳтиётсизлик қилинса, автомобилни ўчириб қўйиш (сталл) ҳам мумкин, бу эса ҳайдаш ҳиссиётларини максимал даражада реалликка яқинлаштиради.

Хавфсизлик ва қулайлик уйғунлиги

Гарчи тизим реал механикани эслатса-да, Ferrari муҳандислари хавфсизлик масаласини ҳам унутишмаган. Масалан, ҳайдовчи адашиб юқори тезликда биринчи узатмани танласа, электроника двигателга зарар етмаслиги учун бу буйруқни бажармайди. Лойиҳа раҳбари Валентин Маргуетнинг сўзларига кўра, бу тизим ҳайдовчига "мерос бўлиб қолган тажриба"ни қайтариш учун яратилган қатламдир.

Яна бир қулай жиҳати шундаки, 12Цилиндри Мануале моделини тўлиқ автомат режимда ҳам бошқариш мумкин. Бу, айниқса, шаҳар ичидаги тирбандликларда ҳайдовчига енгиллик яратади. Ferrari раҳбарияти ушбу моделни нафақат юқори унумдорлик, балки мислсиз ҳиссиётлар манбаи деб таърифламоқда.

Ўзбекистон автомобил бозорида ҳам Ferrari бренди моделлари коллекционерлар ва ҳашаматли автомобил ишқибозлари орасида юқори баҳоланади. Янги 12Цилиндри Мануале ўзининг чекланган адади ва нархи билан (оддий моделдан 50 фоиз қимматроқ) дунёдаги энг ноёб замонавий суперкарлардан бирига айланиши кутилмоқда.

Ferrari12ЦилиндриСуперкарАвтоТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Land Rover тарихидаги энг хавфли экспедиция: Дарен бўшлиғини забт этишLand Rover тарихидаги энг хавфли экспедиция: Дарен бўшлиғини забт этишКеча, 22:58Yandex ёнилғи бор жойларни кўрсатувчи интерактив харитани синовдан ўтказмоқдаYandex ёнилғи бор жойларни кўрсатувчи интерактив харитани синовдан ўтказмоқдаКеча, 21:22Электромобилни уйда арзон қувватлантириш сирлари: Харажатларни қандай камайтириш мумкин?Электромобилни уйда арзон қувватлантириш сирлари: Харажатларни қандай камайтириш мумкин?Кеча, 20:53Сунъий интеллект йўлларда: Британия хавфсизликни таъминлашнинг янги босқичига ўтмоқдаСунъий интеллект йўлларда: Британия хавфсизликни таъминлашнинг янги босқичига ўтмоқдаКеча, 19:52Renault Ссеник Э-Теч: Оилавий электромобиллар бозорида янги етакчиRenault Ссеник Э-Теч: Оилавий электромобиллар бозорида янги етакчиКеча, 17:59Алпине компанияси янги авлод А110 электромобили прототипини намойиш этадиАлпине компанияси янги авлод А110 электромобили прототипини намойиш этадиКеча, 12:58
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
Kia Seltos 2027 тақдим этилди: 190 от кучи ва 8 поғонали автомат узатмалар қутиси
Kia Seltos 2027 тақдим этилди: 190 от кучи ва 8 поғонали автомат узатмалар қутиси
BYD янги флагман седанини тақдим этди: Mercedes-Benz S-Classдан ҳам йирик
BYD янги флагман седанини тақдим этди: Mercedes-Benz S-Classдан ҳам йирик
Lada Azimut сотувлар бошланмасдан туриб турбо двигател билан жиҳозланди
Lada Azimut сотувлар бошланмасдан туриб турбо двигател билан жиҳозланди
BMW водородли автомобиллар ишлаб чиқаришда инқилобий ечим топди
BMW водородли автомобиллар ишлаб чиқаришда инқилобий ечим топди
Audi Nuvolari суперкарини тақдим этди: 987 от кучи ва 350 км/соатдан юқори тезлик
Audi Nuvolari суперкарини тақдим этди: 987 от кучи ва 350 км/соатдан юқори тезлик