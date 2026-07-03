Ferrari 14 йиллик танаффусдан сўнг механик узатмалар қутисини қайтарди
Италия суперкарлар ишлаб чиқарувчиси Ferrari ўзининг ашаддий ишқибозлари учун кутилмаган совға тайёрлади. Маранелло бренди 14 йиллик танаффусдан сўнг, ниҳоят, механик узатмалар қутисига эга янги модел — 12Цилиндри Мануале автомобилини тақдим этди. Бу янгилик бренднинг сўнгги йиллардаги энг кўп сўралган талабларидан бири эди. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Янги модел Ferrari Калифорниа моделидан кейинги илк муфтали (клутч педал) автомобил бўлди. Шунингдек, у афсонавий 599 ГTB моделидан сўнг V12 двигатели ва механик бошқарувни ўзида бирлаштирган биринчи суперкар сифатида тарихга кирди. Autocar нашри маълумотига кўра, ушбу махсус нашр бор-йўғи 1499 нусхада ишлаб чиқарилади ва унинг нархи 590 000 евро (тахминан 508 минг фунт-стерлинг) этиб белгиланган.
Инновацион технология: Электроника ва механика уйғунлигиFerrari муҳандислари классик механик қутини шунчаки қайтариш билан чекланиб қолишмади. 12Цилиндри Мануале моделида инновацион "бй-вире" тизими қўлланилган. Бу шуни англатадики, ричаг ва муфта педали орқа ўқдаги узатмалар қутиси билан бевосита механик боғланмаган. Аслида, автомобил саккиз поғонали роботлаштирилган ДКТ қутиси билан жиҳозланган, бироқ махсус тизим ҳайдовчининг ҳаракатларини тўлиқ симуляция қилади.
Ушбу тизимнинг ўзига хослиги шундаки, муфта педалининг ҳолати узатмалар қутисидаги дискларнинг уланиш даражасини белгилайди. Бу ҳайдовчига 819 от кучига эга V12 двигателини худди эски мактаб автомобилларидек бошқариш имконини беради. Ҳатто эҳтиётсизлик қилинса, автомобилни ўчириб қўйиш (сталл) ҳам мумкин, бу эса ҳайдаш ҳиссиётларини максимал даражада реалликка яқинлаштиради.
Хавфсизлик ва қулайлик уйғунлигиГарчи тизим реал механикани эслатса-да, Ferrari муҳандислари хавфсизлик масаласини ҳам унутишмаган. Масалан, ҳайдовчи адашиб юқори тезликда биринчи узатмани танласа, электроника двигателга зарар етмаслиги учун бу буйруқни бажармайди. Лойиҳа раҳбари Валентин Маргуетнинг сўзларига кўра, бу тизим ҳайдовчига "мерос бўлиб қолган тажриба"ни қайтариш учун яратилган қатламдир.
Яна бир қулай жиҳати шундаки, 12Цилиндри Мануале моделини тўлиқ автомат режимда ҳам бошқариш мумкин. Бу, айниқса, шаҳар ичидаги тирбандликларда ҳайдовчига енгиллик яратади. Ferrari раҳбарияти ушбу моделни нафақат юқори унумдорлик, балки мислсиз ҳиссиётлар манбаи деб таърифламоқда.
Ўзбекистон автомобил бозорида ҳам Ferrari бренди моделлари коллекционерлар ва ҳашаматли автомобил ишқибозлари орасида юқори баҳоланади. Янги 12Цилиндри Мануале ўзининг чекланган адади ва нархи билан (оддий моделдан 50 фоиз қимматроқ) дунёдаги энг ноёб замонавий суперкарлардан бирига айланиши кутилмоқда.
…