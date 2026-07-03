NASA Boeing Старлинер лойиҳасидаги муваффақиятсизликлар сабабини очиқлади

·0·Техно
NASA Boeing Старлинер лойиҳасидаги муваффақиятсизликлар сабабини очиқлади

АҚШ Миллий аэронавтика ва коинот бошқармаси (NASA) Boeing компанияси томонидан ишлаб чиқилган Старлинер космик кемасидаги техник муаммолар тизимли бошқарув хатолари ва режалаштиришдаги камчиликлар оқибати эканини расман тан олди. NASA Бош инспектори бошқармасининг янги ҳисоботига кўра, лойиҳанинг кечикиши ва парвоз пайтидаги носозликлар коинот дастурининг келажагига жиддий хавф туғдирмоқда. Ушбу таҳлилий ҳужжат коинот саноатидаги энг йирик лойиҳалардан бирининг нега инқироз ёқасига келиб қолганини очиб берди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ҳисоботда қайд этилишича, NASA ва Boeing ўртасидаги шартнома модели маълумотлар алмашинувини чеклаб қўйган. Агентлик мутахассислари кеманинг симуляция тестлари ва хавфсизлик кўрсаткичлари бўйича тўлиқ маълумотларга эга бўлмаган. Айниқса, кема ёки экипаж йўқотилиши мумкин бўлган сценарийлар бўйича маълумотларнинг чеклангани парвоздан олдин тизимли хавфларни тўғри баҳолашга халақит берган. Бу эса Крев Фlight Тест (КФТ) миссияси давомида кутилмаган носозликлар юзага келишига замин яратган.

Экспертларнинг фикрича, Boeing ўзининг эски технологияларига ортиқча ишонч билдирган ва янги кема конструкциясини тайёрлаш муддатларини реал баҳоламаган. 2021-йилдан бери лойиҳа ҳар олти ойда якунланиши айтиб келинган бўлса-да, амалда илк пилотли парвоз фақат 2024-йил июнига келиб амалга оширилди. Бундай шошма-шошарлик ва нотўғри режалаштириш кема тизимларини синовдан ўтказиш сифатига салбий таъсир кўрсатган.

Техник носозликлар ва кадрлар етишмовчилиги

Старлинер кемасининг Халқаро коинот станциясига (ХКС) амалга оширган сўнгги миссияси давомида двигателларда жиддий носозликлар кузатилган эди. Натижада кема Ерга экипажсиз қайтишга мажбур бўлди, астронавтлар эса SpaceX компаниясининг Crew Dragon кемасида қолишди. NASA ҳисоботида келтирилишича, агентликнинг тижорий парвозлар бўлимида кадрлар қўниmsизлиги 21 фоизга етган, бу эса хавфсизлик таҳлили ва сертификатлаштириш жараёнларини секинлаштириб юборган.

Ҳозирда лойиҳанинг келажаги бўйича қуйидаги асосий муаммолар сақланиб қолмоқда:

  • Двигателларнинг ориентация тизимидаги носозликлар ҳали тўлиқ бартараф этилмаган;
  • Сервис модулидаги элементларнинг ҳаддан ташқари қизиб кетиши муаммоси ечилмаган;
  • Кейинги Старлинер-1 миссияси пилотли ҳолатдан учувчисиз режимга ўтказилган;
  • Кеманинг мунтазам парвозлар учун якуний сертификацияси камида 2027-йилга сурилган.
Boeing бош директори Келлй Ортберг компания аксарият муаммоларни назоратга олганини ва тузатиш чоралари кўрилаётганини таъкидламоқда. Бироқ NASA маслаҳат кенгаши кемадаги критик нуқсонлар ҳали ҳам сақланиб қолаётганидан хавотирда. Бу ҳолат Boeing учун нафақат молиявий зарар, балки коинот саноатидаги обрўсига ҳам жиддий зарба бўлди.

Вазиятни мураккаблаштираётган яна бир омил — Халқаро коинот станциясининг эксплуатация муддати 2030-йилда якунланишидир. Агар Старлинер кемасини сертификатлаштириш 2027-йилгача чўзилса, Boeing станциянинг амал қилиш муддати тугагунча режалаштирилган барча миссияларни бажаришга улгурмаслиги мумкин. Бу эса АҚШнинг коинотга чиқиш бўйича фақатгина SpaceX платформасига боғланиб қолиш хавфини оширади.

NASABoeingСтарлинерКоинотТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Браузерлар жанги: Сунъий интеллект Chrome ва Сафари ҳукмронлигига чек қўядими?Браузерлар жанги: Сунъий интеллект Chrome ва Сафари ҳукмронлигига чек қўядими?Кеча, 23:52Роскосмос тўлиқ қайта ишлатилувчи Корона ракетасини намойиш этадиРоскосмос тўлиқ қайта ишлатилувчи Корона ракетасини намойиш этадиКеча, 23:29Масофавий ишловчилар учун инқилобий гаджет: Дуне клавиатураси тақдим этилдиМасофавий ишловчилар учун инқилобий гаджет: Дуне клавиатураси тақдим этилдиКеча, 23:20Xiaomi ўнлаб оммабоп смартфонларни қўллаб-қувватлашни тўхтатди: рўйхатда Поко ва Redmi ҳам борXiaomi ўнлаб оммабоп смартфонларни қўллаб-қувватлашни тўхтатди: рўйхатда Поко ва Redmi ҳам борКеча, 22:57Нокиа афсонавий тугмали телефонларига сунъий интеллект ва видеоқўнғироқлар қўшилдиНокиа афсонавий тугмали телефонларига сунъий интеллект ва видеоқўнғироқлар қўшилдиКеча, 22:29GitHub кутилмаган ташаббус билан чиқди: Дастурий кодларни КД-дискларда сақлаш таклифиGitHub кутилмаган ташаббус билан чиқди: Дастурий кодларни КД-дискларда сақлаш таклифиКеча, 21:54
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди