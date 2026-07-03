Браузерлар жанги: Сунъий интеллект Chrome ва Сафари ҳукмронлигига чек қўядими?

·0·Техно
Браузерлар жанги: Сунъий интеллект Chrome ва Сафари ҳукмронлигига чек қўядими?

Дунё миқёсида браузерлар ўртасидаги рақобат янги босқичга қадам қўйди. Эндиликда кураш шунчаки қидирув натижалари учун эмас, балки қайси компаниянинг сунъий интеллекти фойдаланувчи номидан интернетда мураккаб вазифаларни бажара олиши устида бормоқда. Google Chrome ва Apple Сафари ҳали ҳам бозорда етакчилик қилаётган бўлса-да, 2026-йилга келиб вазият кескин ўзгарди. Янги авлод браузерлари интернетга очилган оддий дарча эмас, балки шахсий ёрдамчига айланмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Ҳозирги кунда фойдаланувчилар Chrome ва Сафарига муқобил сифатида нафақат тезкор, балки сунъий интеллект (AI) билан чуқур интеграциялашган дастурларни танлаш имкониятига эга. Бу борада очиқ кодли браузерлар ва фойдаланувчининг руҳий хотиржамлигини таъминловчи "миндфул бровсерс" (онгли браузерлар) каби янги тушунчалар пайдо бўлди. Ixbt.com маълумотларига кўра, бозорга кириб келаётган янги иштирокчилар анъанавий қидирув тизимларидан воз кечиб, чатботлар асосидаги бошқарувга урғу бермоқда.

Янги авлод AI-браузерлари: Комет ва Диа

Perplexity стартапи томонидан тақдим этилган Комет браузери бу йўналишдаги энг сўнгги янгиликлардан бири бўлди. У шунчаки маълумот қидирмайди, балки электрон хатларни умумлаштириш, веб-саҳифаларни таҳлил қилиш ва календарда учрашувлар белгилаш каби амалларни бажаради. Ҳозирда ушбу хизмат Perplexity'нинг ойига 200 долларлик Max режаси фойдаланувчилари учун очиқ, қолганлар эса кутиш рўйхатига ёзилишлари мумкин.

Арк браузери ортида турган Те Бровсер Компани эса Диа номли янги маҳсулотини тақдим этди. Ташқи кўринишидан Google Chrome'га ўхшаш бўлса-да, Диа ички қисмига ўрнатилган AI чат воситаси билан ажралиб туради. У фойдаланувчи кирган барча сайтларни таҳлил қилиб, керакли маълумотни топишга ёки маҳсулотлар ҳақидаги саволларга жавоб беришга ёрдам беради. Ҳозирча ушбу браузер ёпиқ бета-тест босқичида ва фақат Арк аъзолари учун фойдаланиш имконияти мавжуд.

OpenAI ва Операнинг стратегик юришлари

Браузерлар бозоридаги энг кутилган янгиликлардан бири OpenAI компаниясининг Atlas браузери бўлди. Ушбу дастур фойдаланувчиларга ChatGPT орқали тўғридан-тўғри қидирув натижаларини сўраш ва ташқи ҳаволаларга ўтмасдан туриб веб-сайтларни чатбот ичида кўздан кечириш имконини беради. Atlas'нинг "агент режими" эса фойдаланувчи топшириқларини автоном тарзда бажаришга мўлжалланган. Ҳозирда macOS учун чиқарилган ушбу браузер тез орада Windows, iOS ва Android платформаларида ҳам пайдо бўлиши кутилмоқда.

Опера компанияси ҳам ортда қолаётгани йўқ. Уларнинг янги Неон браузери контекстни тушуниш қобилиятига эга бўлиб, харидлар қилиш, тадқиқотлар ўтказиш ва ҳатто дастурий код ёзишда ёрдам беради. Неоннинг энг ўзига хос жиҳати шундаки, у айрим вазифаларни офлайн режимда ҳам бажара олади. Ушбу хизмат обуна асосида ишлайди ва фойдаланувчиларга ойига 19.90 доллар эвазига тақдим этилади.

Хулоса қилиб айтганда, браузерлар энди шунчаки маълумот кўриш воситаси эмас, балки рақамли дунёдаги ақлли ёрдамчига айланмоқда. Ўзбекистонлик фойдаланувчилар учун ҳам ушбу технологиялар тез орада кундалик эҳтиёжга айланиши тайин, чунки сунъий интеллектга асосланган ушбу ёрдамчилар вақтни тежаш ва иш самарадорлигини оширишда беқиёсдир.

Google ChromeOpenAIСафариСунъий IntelлектБраузер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

NASA Boeing Старлинер лойиҳасидаги муваффақиятсизликлар сабабини очиқладиNASA Boeing Старлинер лойиҳасидаги муваффақиятсизликлар сабабини очиқладиКеча, 23:55Роскосмос тўлиқ қайта ишлатилувчи Корона ракетасини намойиш этадиРоскосмос тўлиқ қайта ишлатилувчи Корона ракетасини намойиш этадиКеча, 23:29Масофавий ишловчилар учун инқилобий гаджет: Дуне клавиатураси тақдим этилдиМасофавий ишловчилар учун инқилобий гаджет: Дуне клавиатураси тақдим этилдиКеча, 23:20Xiaomi ўнлаб оммабоп смартфонларни қўллаб-қувватлашни тўхтатди: рўйхатда Поко ва Redmi ҳам борXiaomi ўнлаб оммабоп смартфонларни қўллаб-қувватлашни тўхтатди: рўйхатда Поко ва Redmi ҳам борКеча, 22:57Нокиа афсонавий тугмали телефонларига сунъий интеллект ва видеоқўнғироқлар қўшилдиНокиа афсонавий тугмали телефонларига сунъий интеллект ва видеоқўнғироқлар қўшилдиКеча, 22:29GitHub кутилмаган ташаббус билан чиқди: Дастурий кодларни КД-дискларда сақлаш таклифиGitHub кутилмаган ташаббус билан чиқди: Дастурий кодларни КД-дискларда сақлаш таклифиКеча, 21:54
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди