Браузерлар жанги: Сунъий интеллект Chrome ва Сафари ҳукмронлигига чек қўядими?
Дунё миқёсида браузерлар ўртасидаги рақобат янги босқичга қадам қўйди. Эндиликда кураш шунчаки қидирув натижалари учун эмас, балки қайси компаниянинг сунъий интеллекти фойдаланувчи номидан интернетда мураккаб вазифаларни бажара олиши устида бормоқда. Google Chrome ва Apple Сафари ҳали ҳам бозорда етакчилик қилаётган бўлса-да, 2026-йилга келиб вазият кескин ўзгарди. Янги авлод браузерлари интернетга очилган оддий дарча эмас, балки шахсий ёрдамчига айланмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Ҳозирги кунда фойдаланувчилар Chrome ва Сафарига муқобил сифатида нафақат тезкор, балки сунъий интеллект (AI) билан чуқур интеграциялашган дастурларни танлаш имкониятига эга. Бу борада очиқ кодли браузерлар ва фойдаланувчининг руҳий хотиржамлигини таъминловчи "миндфул бровсерс" (онгли браузерлар) каби янги тушунчалар пайдо бўлди. Ixbt.com маълумотларига кўра, бозорга кириб келаётган янги иштирокчилар анъанавий қидирув тизимларидан воз кечиб, чатботлар асосидаги бошқарувга урғу бермоқда.
Янги авлод AI-браузерлари: Комет ва ДиаPerplexity стартапи томонидан тақдим этилган Комет браузери бу йўналишдаги энг сўнгги янгиликлардан бири бўлди. У шунчаки маълумот қидирмайди, балки электрон хатларни умумлаштириш, веб-саҳифаларни таҳлил қилиш ва календарда учрашувлар белгилаш каби амалларни бажаради. Ҳозирда ушбу хизмат Perplexity'нинг ойига 200 долларлик Max режаси фойдаланувчилари учун очиқ, қолганлар эса кутиш рўйхатига ёзилишлари мумкин.
Арк браузери ортида турган Те Бровсер Компани эса Диа номли янги маҳсулотини тақдим этди. Ташқи кўринишидан Google Chrome'га ўхшаш бўлса-да, Диа ички қисмига ўрнатилган AI чат воситаси билан ажралиб туради. У фойдаланувчи кирган барча сайтларни таҳлил қилиб, керакли маълумотни топишга ёки маҳсулотлар ҳақидаги саволларга жавоб беришга ёрдам беради. Ҳозирча ушбу браузер ёпиқ бета-тест босқичида ва фақат Арк аъзолари учун фойдаланиш имконияти мавжуд.
OpenAI ва Операнинг стратегик юришлариБраузерлар бозоридаги энг кутилган янгиликлардан бири OpenAI компаниясининг Atlas браузери бўлди. Ушбу дастур фойдаланувчиларга ChatGPT орқали тўғридан-тўғри қидирув натижаларини сўраш ва ташқи ҳаволаларга ўтмасдан туриб веб-сайтларни чатбот ичида кўздан кечириш имконини беради. Atlas'нинг "агент режими" эса фойдаланувчи топшириқларини автоном тарзда бажаришга мўлжалланган. Ҳозирда macOS учун чиқарилган ушбу браузер тез орада Windows, iOS ва Android платформаларида ҳам пайдо бўлиши кутилмоқда.
Опера компанияси ҳам ортда қолаётгани йўқ. Уларнинг янги Неон браузери контекстни тушуниш қобилиятига эга бўлиб, харидлар қилиш, тадқиқотлар ўтказиш ва ҳатто дастурий код ёзишда ёрдам беради. Неоннинг энг ўзига хос жиҳати шундаки, у айрим вазифаларни офлайн режимда ҳам бажара олади. Ушбу хизмат обуна асосида ишлайди ва фойдаланувчиларга ойига 19.90 доллар эвазига тақдим этилади.
Хулоса қилиб айтганда, браузерлар энди шунчаки маълумот кўриш воситаси эмас, балки рақамли дунёдаги ақлли ёрдамчига айланмоқда. Ўзбекистонлик фойдаланувчилар учун ҳам ушбу технологиялар тез орада кундалик эҳтиёжга айланиши тайин, чунки сунъий интеллектга асосланган ушбу ёрдамчилар вақтни тежаш ва иш самарадорлигини оширишда беқиёсдир.
…