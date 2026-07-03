Роскосмос тўлиқ қайта ишлатилувчи Корона ракетасини намойиш этади

·25·Техно
Роскосмос тўлиқ қайта ишлатилувчи Корона ракетасини намойиш этади

Россиянинг Роскосмос давлат корпорацияси космик технологиялар соҳасида инқилобий қадам бўлиши кутилаётган, тўлиқ қайта ишлатилувчи Корона ракета-ташувчиси лойиҳасини кенг жамоатчиликка тақдим этишга тайёргарлик кўрмоқда. Ушбу истиқболли ишланманинг макети 2026-йил июль ойида Екатеринбургда бўлиб ўтадиган Иннопром халқаро саноат кўргазмасида намойиш этилиши режалаштирилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Макеев номидаги Давлат ракета маркази мутахассислари томонидан ишлаб чиқилаётган Корона лойиҳаси ўзининг техник хусусиятлари билан жаҳон космонавтикасида алоҳида ўрин тутади. Бу ракета бир босқичли бўлиб, вертикал равишда учиш ва қўниш имкониятига эга. ixbt.com маълумотига кўра, тизим нафақат юкларни орбитага олиб чиқиш, балки уларни у ердан Ерга қайтариб тушириш вазифасини ҳам бажара олади.

Иқтисодий самарадорлик ва техник имкониятлар

Янги ракетанинг асосий афзалликларидан бири унинг иқтисодий тежамкорлигидир. Бир марта ишлатиладиган ракета-ташувчиларга қараганда, Корона сезиларли даражада паст таннархга эга бўлиши ва парвозларнинг юқори частотасини таъминлаши кутилмоқда. Шунингдек, лойиҳанинг муҳим жиҳати шундаки, учириш жараёнида ажралиб чиқадиган қисмлар учун махсус ажратилган ҳудудларни яратишга эҳтиёж қолмайди.

Лойиҳа доирасида белгиланган техник кўрсаткичлар қуйидагича:

  • Ракетанинг умумий старт массаси тахминан 300 тоннани ташкил этади;
  • Фойдали юк кўтариш қуввати — 6 тоннагача;
  • Битта ракетадан 100 мартагача фойдаланиш имконияти;
  • Чекланмаган масофадаги суборбитал парвозларни амалга ошириш қобилияти.
Корона лойиҳасининг тарихи анча узоққа бориб тақалади — унинг устидаги ишлар илк бор 1992-йилда бошланган эди. Бироқ, турли сабабларга кўра жараён бир неча бор тўхтаб қолган. Фақат ўтган йили ўтказилган илмий-тадқиқот ишлари ушбу концепциянинг ҳаётга татбиқ этилиши мумкинлигини ва тажриба-конструкторлик босқичига тайёр эканлигини исботлади.

Янги инфратузилма ва келажак режалари

Роскосмос раҳбариятининг таъкидлашича, янги ракета учун мураккаб бўлмаган соддалаштирилган старт ва қўниш майдончаси ҳамда инсон иштирокисиз ишлайдиган автоматлаштирилган ёнилғи қуйиш тизимидан фойдаланилади. Бундай замонавий инфратузилма Восточний космодромида барпо этилиши кутилмоқда.

Ҳозирги вақтда тажриба-конструкторлик ишлари 2026-йилга мўлжалланган. Агар лойиҳа муваффақиятли амалга оширилса, Корона Россия космик саноатининг халқаро бозордаги рақобатбардошлигини оширишда муҳим омил бўлади. Бу каби кўп марта ишлатилувчи тизимлар SpaceX каби хусусий компаниялар билан рақобатда муҳим аҳамият касб этади.

РоскосмосКоронаРакетаКосмосТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Масофавий ишловчилар учун инқилобий гаджет: Дуне клавиатураси тақдим этилдиМасофавий ишловчилар учун инқилобий гаджет: Дуне клавиатураси тақдим этилдиКеча, 23:20Xiaomi ўнлаб оммабоп смартфонларни қўллаб-қувватлашни тўхтатди: рўйхатда Поко ва Redmi ҳам борXiaomi ўнлаб оммабоп смартфонларни қўллаб-қувватлашни тўхтатди: рўйхатда Поко ва Redmi ҳам борКеча, 22:57Нокиа афсонавий тугмали телефонларига сунъий интеллект ва видеоқўнғироқлар қўшилдиНокиа афсонавий тугмали телефонларига сунъий интеллект ва видеоқўнғироқлар қўшилдиКеча, 22:29GitHub кутилмаган ташаббус билан чиқди: Дастурий кодларни КД-дискларда сақлаш таклифиGitHub кутилмаган ташаббус билан чиқди: Дастурий кодларни КД-дискларда сақлаш таклифиКеча, 21:54Chevrolet Силверадо EV: Мукаммал электр пикап нега кутилганидек сотилмаяпти?Chevrolet Силверадо EV: Мукаммал электр пикап нега кутилганидек сотилмаяпти?Кеча, 21:54Сунъий интеллект гаджетларни нега қимматлаштирмоқда?Сунъий интеллект гаджетларни нега қимматлаштирмоқда?Кеча, 21:26
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди