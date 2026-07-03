Роскосмос тўлиқ қайта ишлатилувчи Корона ракетасини намойиш этади
Россиянинг Роскосмос давлат корпорацияси космик технологиялар соҳасида инқилобий қадам бўлиши кутилаётган, тўлиқ қайта ишлатилувчи Корона ракета-ташувчиси лойиҳасини кенг жамоатчиликка тақдим этишга тайёргарлик кўрмоқда. Ушбу истиқболли ишланманинг макети 2026-йил июль ойида Екатеринбургда бўлиб ўтадиган Иннопром халқаро саноат кўргазмасида намойиш этилиши режалаштирилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Макеев номидаги Давлат ракета маркази мутахассислари томонидан ишлаб чиқилаётган Корона лойиҳаси ўзининг техник хусусиятлари билан жаҳон космонавтикасида алоҳида ўрин тутади. Бу ракета бир босқичли бўлиб, вертикал равишда учиш ва қўниш имкониятига эга. ixbt.com маълумотига кўра, тизим нафақат юкларни орбитага олиб чиқиш, балки уларни у ердан Ерга қайтариб тушириш вазифасини ҳам бажара олади.
Иқтисодий самарадорлик ва техник имкониятларЯнги ракетанинг асосий афзалликларидан бири унинг иқтисодий тежамкорлигидир. Бир марта ишлатиладиган ракета-ташувчиларга қараганда, Корона сезиларли даражада паст таннархга эга бўлиши ва парвозларнинг юқори частотасини таъминлаши кутилмоқда. Шунингдек, лойиҳанинг муҳим жиҳати шундаки, учириш жараёнида ажралиб чиқадиган қисмлар учун махсус ажратилган ҳудудларни яратишга эҳтиёж қолмайди.
Лойиҳа доирасида белгиланган техник кўрсаткичлар қуйидагича:
- Ракетанинг умумий старт массаси тахминан 300 тоннани ташкил этади;
- Фойдали юк кўтариш қуввати — 6 тоннагача;
- Битта ракетадан 100 мартагача фойдаланиш имконияти;
- Чекланмаган масофадаги суборбитал парвозларни амалга ошириш қобилияти.
Янги инфратузилма ва келажак режалариРоскосмос раҳбариятининг таъкидлашича, янги ракета учун мураккаб бўлмаган соддалаштирилган старт ва қўниш майдончаси ҳамда инсон иштирокисиз ишлайдиган автоматлаштирилган ёнилғи қуйиш тизимидан фойдаланилади. Бундай замонавий инфратузилма Восточний космодромида барпо этилиши кутилмоқда.
Ҳозирги вақтда тажриба-конструкторлик ишлари 2026-йилга мўлжалланган. Агар лойиҳа муваффақиятли амалга оширилса, Корона Россия космик саноатининг халқаро бозордаги рақобатбардошлигини оширишда муҳим омил бўлади. Бу каби кўп марта ишлатилувчи тизимлар SpaceX каби хусусий компаниялар билан рақобатда муҳим аҳамият касб этади.
…