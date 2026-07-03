Масофавий ишловчилар учун инқилобий гаджет: Дуне клавиатураси тақдим этилди

·27·Техно
Масофавий ишловчилар учун инқилобий гаджет: Дуне клавиатураси тақдим этилди

Замонавий масофавий иш тартиби ва онлайн мулоқотлар даврида турли иловалардаги микрофон ёки камерани бошқариш тугмаларини эслаб қолиш кўпчилик учун ноқулайлик туғдиради. Прожект Мираге стартапи ушбу муаммони ҳал қилиш мақсадида MacBook фойдаланувчилари учун махсус мўлжалланган Дуне номли ихчам ва ақлли клавиатурани тақдим этди. Ixbt.com маълумотларига кўра, ушбу қурилма сақич қутиси катталигида бўлиб, ноутбукнинг USB-C портига бевосита уланади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Дуне қурилмаси алюминийдан ишланган ва учта асосий тугмага эга. Унинг ўзига хослиги шундаки, клавиатура фойдаланувчи айни дамда қайси иловада ишлаётганига қараб ўз функциясини автоматик равишда ўзгартиради. Масалан, Zoom ёки Microsoft Teams орқали мулоқот қилаётганда тугмалар микрофонни ёқиш-ўчириш ёки камерани бошқариш вазифасини бажарса, Эхсел ёки Google Шеетс дастурларида нусха кўчириш ва амалларни бекор қилиш (ундо) функцияларига ўтади.

Сунъий интеллект ва кенг имкониятлар

Қурилманинг энг кучли жиҳатларидан бири унинг Claude Десктоп сунъий интеллект тизими билан интеграциялашганидир. Фойдаланувчи дастурлашни билиши шарт эмас — шунчаки Claude ёрдамчисига қандай вазифа кераклигини оддий тилда тушунтирса, тизим автоматик равишда Pythон скриптини ёзади ва уни Дуне тугмаларидан бирига бириктиради. Бу орқали тасвирларни ЖПГ форматига ўтказиш ёки компаниялар ҳақида қисқача маълумот тўплаш каби мураккаб жараёнларни биргина босиш орқали амалга ошириш мумкин.

Дуне клавиатураси MacBook корпусига мос равишда ишлаб чиқарилади ва ноутбукнинг остида ҳеч қандай бўшлиқ қолдирмайди. Қурилма батареяга эга эмас, у қувватни бевосита ноутбукдан олади. Ҳозирда ушбу гаджет macOS 15 Сеқуоиа тизимида ишловчи MacBook Air (M2 ва ундан кейинги) ҳамда MacBook Pro (М1 ва ундан кейинги) моделларини қўллаб-қувватлайди. Нархи 119 доллар этиб белгиланган ушбу қурилма юқори технологияли аксессуарлар бозорида ўз ўрнини топиши кутилмоқда.

Камчиликлар ва фойдаланувчи тажрибаси

Гарчи қурилма жуда қулай кўринса-да, илк фойдаланувчилар баъзи камчиликларни қайд этишмоқда. Хусусан, тугмаларнинг босилиши жуда юmsҳоқ бўлгани сабабли, фойдаланувчи билмасдан қўли тегиб кетганда микрофонни ёқиб юбориши ёки камерани ўчириб қўйиши мумкин. Бу каби ҳолатлар муҳим музокаралар пайтида ноқулайлик туғдириши эҳтимолдан холи эмас.

Шунингдек, Дуне ўзининг махсус иловаси орқали тақвим билан ҳам синхронлашади. Учрашув бошланишидан бир неча дақиқа олдин у фойдаланувчини огоҳлантиради ва биргина тугма орқали конференцияга қўшилиш ёки "кечикаяпман" деган хабарни юбориш имконини беради. Келажакда стартап фойдаланувчилар ўз скриптлари билан бўлишадиган махсус маркетплейсни ҳам ишга туширишни режалаштирган.

Ўзбекистон бозорида бундай гаджетлар ҳали кенг тарқалмаган бўлса-да, масофавий ишловчи дастурчилар ва фрилансерлар учун Дуне каби қурилмалар иш унумдорлигини сезиларли даражада ошириши мумкин. Айниқса, сунъий интеллект билан ишлашни хуш кўрувчилар учун бу янги турдаги интерфейс вазифасини ўтайди.

ТехнологияMacBookДунеСунъий IntelлектГаджет
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Роскосмос тўлиқ қайта ишлатилувчи Корона ракетасини намойиш этадиРоскосмос тўлиқ қайта ишлатилувчи Корона ракетасини намойиш этадиКеча, 23:29Xiaomi ўнлаб оммабоп смартфонларни қўллаб-қувватлашни тўхтатди: рўйхатда Поко ва Redmi ҳам борXiaomi ўнлаб оммабоп смартфонларни қўллаб-қувватлашни тўхтатди: рўйхатда Поко ва Redmi ҳам борКеча, 22:57Нокиа афсонавий тугмали телефонларига сунъий интеллект ва видеоқўнғироқлар қўшилдиНокиа афсонавий тугмали телефонларига сунъий интеллект ва видеоқўнғироқлар қўшилдиКеча, 22:29GitHub кутилмаган ташаббус билан чиқди: Дастурий кодларни КД-дискларда сақлаш таклифиGitHub кутилмаган ташаббус билан чиқди: Дастурий кодларни КД-дискларда сақлаш таклифиКеча, 21:54Chevrolet Силверадо EV: Мукаммал электр пикап нега кутилганидек сотилмаяпти?Chevrolet Силверадо EV: Мукаммал электр пикап нега кутилганидек сотилмаяпти?Кеча, 21:54Сунъий интеллект гаджетларни нега қимматлаштирмоқда?Сунъий интеллект гаджетларни нега қимматлаштирмоқда?Кеча, 21:26
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди