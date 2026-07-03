Масофавий ишловчилар учун инқилобий гаджет: Дуне клавиатураси тақдим этилди
Замонавий масофавий иш тартиби ва онлайн мулоқотлар даврида турли иловалардаги микрофон ёки камерани бошқариш тугмаларини эслаб қолиш кўпчилик учун ноқулайлик туғдиради. Прожект Мираге стартапи ушбу муаммони ҳал қилиш мақсадида MacBook фойдаланувчилари учун махсус мўлжалланган Дуне номли ихчам ва ақлли клавиатурани тақдим этди. Ixbt.com маълумотларига кўра, ушбу қурилма сақич қутиси катталигида бўлиб, ноутбукнинг USB-C портига бевосита уланади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Дуне қурилмаси алюминийдан ишланган ва учта асосий тугмага эга. Унинг ўзига хослиги шундаки, клавиатура фойдаланувчи айни дамда қайси иловада ишлаётганига қараб ўз функциясини автоматик равишда ўзгартиради. Масалан, Zoom ёки Microsoft Teams орқали мулоқот қилаётганда тугмалар микрофонни ёқиш-ўчириш ёки камерани бошқариш вазифасини бажарса, Эхсел ёки Google Шеетс дастурларида нусха кўчириш ва амалларни бекор қилиш (ундо) функцияларига ўтади.
Сунъий интеллект ва кенг имкониятларҚурилманинг энг кучли жиҳатларидан бири унинг Claude Десктоп сунъий интеллект тизими билан интеграциялашганидир. Фойдаланувчи дастурлашни билиши шарт эмас — шунчаки Claude ёрдамчисига қандай вазифа кераклигини оддий тилда тушунтирса, тизим автоматик равишда Pythон скриптини ёзади ва уни Дуне тугмаларидан бирига бириктиради. Бу орқали тасвирларни ЖПГ форматига ўтказиш ёки компаниялар ҳақида қисқача маълумот тўплаш каби мураккаб жараёнларни биргина босиш орқали амалга ошириш мумкин.
Дуне клавиатураси MacBook корпусига мос равишда ишлаб чиқарилади ва ноутбукнинг остида ҳеч қандай бўшлиқ қолдирмайди. Қурилма батареяга эга эмас, у қувватни бевосита ноутбукдан олади. Ҳозирда ушбу гаджет macOS 15 Сеқуоиа тизимида ишловчи MacBook Air (M2 ва ундан кейинги) ҳамда MacBook Pro (М1 ва ундан кейинги) моделларини қўллаб-қувватлайди. Нархи 119 доллар этиб белгиланган ушбу қурилма юқори технологияли аксессуарлар бозорида ўз ўрнини топиши кутилмоқда.
Камчиликлар ва фойдаланувчи тажрибасиГарчи қурилма жуда қулай кўринса-да, илк фойдаланувчилар баъзи камчиликларни қайд этишмоқда. Хусусан, тугмаларнинг босилиши жуда юmsҳоқ бўлгани сабабли, фойдаланувчи билмасдан қўли тегиб кетганда микрофонни ёқиб юбориши ёки камерани ўчириб қўйиши мумкин. Бу каби ҳолатлар муҳим музокаралар пайтида ноқулайлик туғдириши эҳтимолдан холи эмас.
Шунингдек, Дуне ўзининг махсус иловаси орқали тақвим билан ҳам синхронлашади. Учрашув бошланишидан бир неча дақиқа олдин у фойдаланувчини огоҳлантиради ва биргина тугма орқали конференцияга қўшилиш ёки "кечикаяпман" деган хабарни юбориш имконини беради. Келажакда стартап фойдаланувчилар ўз скриптлари билан бўлишадиган махсус маркетплейсни ҳам ишга туширишни режалаштирган.
Ўзбекистон бозорида бундай гаджетлар ҳали кенг тарқалмаган бўлса-да, масофавий ишловчи дастурчилар ва фрилансерлар учун Дуне каби қурилмалар иш унумдорлигини сезиларли даражада ошириши мумкин. Айниқса, сунъий интеллект билан ишлашни хуш кўрувчилар учун бу янги турдаги интерфейс вазифасини ўтайди.
…