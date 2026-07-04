Ўзбекистон ва Грузия стратегик шерикка айланди (видео)

·0·Ўзбекистон
Ўзбекистон ва Грузия стратегик шерикка айланди (видео)

Ўзбекистон ва Грузия муносабатларида янги тарихий босқич бошланди. Президент Шавкат Мирзиёев ва Грузия Бош вазири Ираклий Кобахидзе музокаралар якунида икки давлат ўртасида стратегик шериклик муносабатларини ўрнатиш тўғрисидаги декларацияни имзолади.

Муносабатлар янги даражага кўтарилди

Мазкур декларация Ўзбекистон ва Грузия ўртасидаги сиёсий, иқтисодий ва гуманитар алоқаларни янада чуқурлаштириш учун асос бўлади.

Ҳужжатнинг имзоланиши икки мамлакат узоқ муддатли ва ўзаро манфаатли ҳамкорликни кенгайтиришга тайёр эканини кўрсатди.

Қатор муҳим битимлар алмашилди

Икки мамлакат делегациялари раҳбарлари ҳузурида устувор соҳалардаги ҳамкорликни қамраб олган қатор ҳужжатлар алмашилди.

Ўзбекистон ва Грузия стратегик шерикка айланди (видео)

Жумладан:

  • божхона ишларида ҳамкорлик ва ўзаро маъмурий ёрдам тўғрисида битим;

  • ахборот-коммуникация технологиялари ва рақамлаштириш соҳасидаги ҳамкорлик тўғрисида битим;

  • касбий ва олий таълим, фан ва инновациялар соҳасидаги ҳамкорлик тўғрисида битим;

  • Ўзбекистон ва Грузия ҳукуматлари ўртасида 2026–2027 йилларга мўлжалланган ҳамкорлик дастури;

  • икки мамлакат Маданият вазирликлари ўртасида 2027–2030 йилларга мўлжалланган ҳамкорлик дастури;

  • Ўзбекистон Иқтисодиёт ва молия вазирлиги ҳамда Грузия Молия вазирлиги ўртасида ўзаро англашув меморандуми.

Рақамлаштириш ва иқтисодиётга алоҳида эътибор

Ташриф доирасида автомобиль ташувларида рухсатномалар алмашинувини рақамлаштиришга қаратилган «Э-Пермит» ахборот тизимини жорий этиш бўйича ҳамкорлик меморандуми ҳам қабул қилинди.

Ўзбекистон ва Грузия стратегик шерикка айланди (видео)

Шунингдек, қуйидаги соҳаларда ўзаро англашув ва ҳамкорлик меморандумлари имзоланди:

  • қишлоқ хўжалиги;

  • атроф-муҳитни муҳофаза қилиш;

  • соғлиқни сақлаш;

  • радиациявий ҳимоя ва ядровий хавфсизлик;

  • меҳнат миграцияси;

  • туризм.

Ўзбекистон ва Грузия стратегик шерикка айланди (видео)

Радиациявий ва ядровий хавфсизлик бўйича ҳужжат томонлар ўртасида ҳамкорлик қилиш ҳамда зарур ахборотларни алмашишни назарда тутади.

Ижро органлари ҳам ҳамкорлик қилади

Давлат ташрифи давомида Ўзбекистон Бош прокуратураси ҳузуридаги Мажбурий ижро бюроси ва Грузия Адлия вазирлиги ҳузуридаги Миллий ижро бюроси ўртасида ҳамкорлик тўғрисида меморандум ҳам имзоланди.

Ўзбекистон ва Грузия стратегик шерикка айланди (видео)

Шу тариқа, ташриф якунлари бўйича стратегик шериклик декларацияси билан бирга иқтисодиёт, рақамлаштириш, таълим, маданият, экология, тиббиёт, миграция ва туризмни қамраб олган салмоқли ҳужжатлар тўплами қабул қилинди.

Сизнингча, ушбу келишувлардан қайси бири икки мамлакат учун энг катта натижа беради?

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Шавкат Мирзиёев Тбилисида Грузия қаҳрамонларини ёд этди (видео)Шавкат Мирзиёев Тбилисида Грузия қаҳрамонларини ёд этди (видео)Бугун, 11:59Мирзиёев ва Кобахидзе Мтасминда тоғига фуникулёрда чиқди (видео)Мирзиёев ва Кобахидзе Мтасминда тоғига фуникулёрда чиқди (видео)Бугун, 11:55Шавкат Мирзиёев Грузиянинг олий ордени билан тақдирланди (видео)Шавкат Мирзиёев Грузиянинг олий ордени билан тақдирланди (видео)Бугун, 11:48Ўзбекистон ОТМларида янги таълим йўналишлари очиладиЎзбекистон ОТМларида янги таълим йўналишлари очиладиБугун, 11:28Зарафшонда сув оқими темирйўл инфратузилмасига зарар етказдиЗарафшонда сув оқими темирйўл инфратузилмасига зарар етказдиКеча, 17:49Грузия Президенти Шавкат Мирзиёевни олий орден билан тақдирладиГрузия Президенти Шавкат Мирзиёевни олий орден билан тақдирладиКеча, 14:42
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Фарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилди
Фарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилди
Эртага давлат ташкилотларида иш соат 10:00 да бошланади
Эртага давлат ташкилотларида иш соат 10:00 да бошланади
Ўзбекистоннинг икки қишлоғи энди Қирғизистонга қарашли
Ўзбекистоннинг икки қишлоғи энди Қирғизистонга қарашли
Тошкентда 2–3 балл, Сурхондарёда 4–5 балл зилзила сезилди
Тошкентда 2–3 балл, Сурхондарёда 4–5 балл зилзила сезилди
21 июн: энг узун кун ва энг қисқа тун
21 июн: энг узун кун ва энг қисқа тун
Ўзбекистонда пропаннинг чакана нархи сезиларли даражада қимматлашди
Ўзбекистонда пропаннинг чакана нархи сезиларли даражада қимматлашди
Сайёрамиздаги энг йирик олтин кон Ўзбекистонда экани маълум бўлди
Сайёрамиздаги энг йирик олтин кон Ўзбекистонда экани маълум бўлди
Бугун Ерда кучли магнит бўрони кузатилиши мумкин
Бугун Ерда кучли магнит бўрони кузатилиши мумкин