Ўзбекистон ва Грузия стратегик шерикка айланди (видео)
Ўзбекистон ва Грузия муносабатларида янги тарихий босқич бошланди. Президент Шавкат Мирзиёев ва Грузия Бош вазири Ираклий Кобахидзе музокаралар якунида икки давлат ўртасида стратегик шериклик муносабатларини ўрнатиш тўғрисидаги декларацияни имзолади.
Муносабатлар янги даражага кўтарилди
Мазкур декларация Ўзбекистон ва Грузия ўртасидаги сиёсий, иқтисодий ва гуманитар алоқаларни янада чуқурлаштириш учун асос бўлади.
Ҳужжатнинг имзоланиши икки мамлакат узоқ муддатли ва ўзаро манфаатли ҳамкорликни кенгайтиришга тайёр эканини кўрсатди.
Қатор муҳим битимлар алмашилди
Икки мамлакат делегациялари раҳбарлари ҳузурида устувор соҳалардаги ҳамкорликни қамраб олган қатор ҳужжатлар алмашилди.
Жумладан:
божхона ишларида ҳамкорлик ва ўзаро маъмурий ёрдам тўғрисида битим;
ахборот-коммуникация технологиялари ва рақамлаштириш соҳасидаги ҳамкорлик тўғрисида битим;
касбий ва олий таълим, фан ва инновациялар соҳасидаги ҳамкорлик тўғрисида битим;
Ўзбекистон ва Грузия ҳукуматлари ўртасида 2026–2027 йилларга мўлжалланган ҳамкорлик дастури;
икки мамлакат Маданият вазирликлари ўртасида 2027–2030 йилларга мўлжалланган ҳамкорлик дастури;
Ўзбекистон Иқтисодиёт ва молия вазирлиги ҳамда Грузия Молия вазирлиги ўртасида ўзаро англашув меморандуми.
Рақамлаштириш ва иқтисодиётга алоҳида эътибор
Ташриф доирасида автомобиль ташувларида рухсатномалар алмашинувини рақамлаштиришга қаратилган «Э-Пермит» ахборот тизимини жорий этиш бўйича ҳамкорлик меморандуми ҳам қабул қилинди.
Шунингдек, қуйидаги соҳаларда ўзаро англашув ва ҳамкорлик меморандумлари имзоланди:
қишлоқ хўжалиги;
атроф-муҳитни муҳофаза қилиш;
соғлиқни сақлаш;
радиациявий ҳимоя ва ядровий хавфсизлик;
меҳнат миграцияси;
туризм.
Радиациявий ва ядровий хавфсизлик бўйича ҳужжат томонлар ўртасида ҳамкорлик қилиш ҳамда зарур ахборотларни алмашишни назарда тутади.
Ижро органлари ҳам ҳамкорлик қилади
Давлат ташрифи давомида Ўзбекистон Бош прокуратураси ҳузуридаги Мажбурий ижро бюроси ва Грузия Адлия вазирлиги ҳузуридаги Миллий ижро бюроси ўртасида ҳамкорлик тўғрисида меморандум ҳам имзоланди.
Шу тариқа, ташриф якунлари бўйича стратегик шериклик декларацияси билан бирга иқтисодиёт, рақамлаштириш, таълим, маданият, экология, тиббиёт, миграция ва туризмни қамраб олган салмоқли ҳужжатлар тўплами қабул қилинди.
Сизнингча, ушбу келишувлардан қайси бири икки мамлакат учун энг катта натижа беради?
…