Колумбия ғалаба қозонди, аммо Жон Кордоба жиддий жароҳат олди
Колумбия терма жамоаси жаҳон чемпионати плей-офф босқичини ғалаба билан бошлади. Бироқ Ганага қарши учрашувнинг илк дақиқаларида асосий ҳужумчилардан бири Жон Кордобанинг жароҳат олиши жамоа учун жиддий йўқотиш бўлиши мумкин.
Кордоба ўйинни эрта якунлади
«Краснодар» клуби ва Колумбия терма жамоаси марказий ҳужумчиси Жон Кордоба учрашув бошидаёқ оёғидан жароҳат олди.
Футболчи баҳсни давом эттира олмади ва мажбурий тарзда майдонни тарк этди. Унинг ўрнига Луис Суарес ўйинга қўшилди.
Тиббий текширув натижаси маълум бўлди
Ўйиндан сўнг ўтказилган тиббий кўрик Кордобада соннинг орқа қисми мушакларида жароҳат борлигини кўрсатди.
Ҳозирча ҳужумчининг қанча вақтга сафдан чиққанлиги ва кейинги ўйинда қатнашиш-қатнашмаслиги маълум эмас.
Бу ҳолат плей-оффнинг ҳал қилувчи босқичлари олдидан Колумбия мураббийлар штаби учун жиддий ташвишга айланиши мумкин.
Ариас Колумбияга ғалаба келтирди
Асосий ҳужумчининг эрта жароҳат олишига қарамай, Колумбия терма жамоаси Гана устидан 1:0 ҳисобида ғалаба қозонди.
Учрашувдаги ягона ва ҳал қилувчи голни Жон Ариас киритди. Шу тариқа колумбияликлар минимал ҳисобда зафар қучиб, кейинги босқичга йўл олди.
Кейинги рақиб — Швейцария
Жаҳон чемпионати 1/8 финалида Колумбия терма жамоаси Швейцарияга қарши майдонга тушади.
Учрашув келаси ҳафта бўлиб ўтади. Энди мухлисларни қизиқтираётган асосий савол — Жон Кордоба ушбу муҳим баҳсгача тиклана оладими?
Сизнингча, Кордоба майдонга тушмаса, Луис Суарес уни муносиб алмаштира оладими?
…