Колумбия ғалаба қозонди, аммо Жон Кордоба жиддий жароҳат олди

·55·Спорт
Колумбия ғалаба қозонди, аммо Жон Кордоба жиддий жароҳат олди

Колумбия терма жамоаси жаҳон чемпионати плей-офф босқичини ғалаба билан бошлади. Бироқ Ганага қарши учрашувнинг илк дақиқаларида асосий ҳужумчилардан бири Жон Кордобанинг жароҳат олиши жамоа учун жиддий йўқотиш бўлиши мумкин.

Кордоба ўйинни эрта якунлади

«Краснодар» клуби ва Колумбия терма жамоаси марказий ҳужумчиси Жон Кордоба учрашув бошидаёқ оёғидан жароҳат олди.

Футболчи баҳсни давом эттира олмади ва мажбурий тарзда майдонни тарк этди. Унинг ўрнига Луис Суарес ўйинга қўшилди.

Тиббий текширув натижаси маълум бўлди

Ўйиндан сўнг ўтказилган тиббий кўрик Кордобада соннинг орқа қисми мушакларида жароҳат борлигини кўрсатди.

Ҳозирча ҳужумчининг қанча вақтга сафдан чиққанлиги ва кейинги ўйинда қатнашиш-қатнашмаслиги маълум эмас.

Бу ҳолат плей-оффнинг ҳал қилувчи босқичлари олдидан Колумбия мураббийлар штаби учун жиддий ташвишга айланиши мумкин.

Ариас Колумбияга ғалаба келтирди

Асосий ҳужумчининг эрта жароҳат олишига қарамай, Колумбия терма жамоаси Гана устидан 1:0 ҳисобида ғалаба қозонди.

Учрашувдаги ягона ва ҳал қилувчи голни Жон Ариас киритди. Шу тариқа колумбияликлар минимал ҳисобда зафар қучиб, кейинги босқичга йўл олди.

Кейинги рақиб — Швейцария

Жаҳон чемпионати 1/8 финалида Колумбия терма жамоаси Швейцарияга қарши майдонга тушади.

Учрашув келаси ҳафта бўлиб ўтади. Энди мухлисларни қизиқтираётган асосий савол — Жон Кордоба ушбу муҳим баҳсгача тиклана оладими?

Сизнингча, Кордоба майдонга тушмаса, Луис Суарес уни муносиб алмаштира оладими?

КолумбияДжон КордобаГанаЛуис СуаресШвейцария
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Радимов Муҳаммад Салоҳнинг жисмоний ҳолатидан хавотир билдирдиРадимов Муҳаммад Салоҳнинг жисмоний ҳолатидан хавотир билдирдиБугун, 11:16Аргентина катта йўқотишга учради: Факундо Медина кеча жароҳат олди...Аргентина катта йўқотишга учради: Факундо Медина кеча жароҳат олди...Бугун, 11:14Миср футболчиси Муҳаммад Хани майдонда ҳушини йўқотдиМиср футболчиси Муҳаммад Хани майдонда ҳушини йўқотдиБугун, 11:10ФИФА Мессининг рекордини бекор қилди: аслида нима бўлган эди?ФИФА Мессининг рекордини бекор қилди: аслида нима бўлган эди?Бугун, 11:07Карло Анчелотти танқидчиларга: «100 фоиз аҳмоқ эмасман»Карло Анчелотти танқидчиларга: «100 фоиз аҳмоқ эмасман»Бугун, 10:06Мареска даврида «Манчестер Сити»да ким қолади, ким кетади?Мареска даврида «Манчестер Сити»да ким қолади, ким кетади?Бугун, 10:01
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди