Радимов Муҳаммад Салоҳнинг жисмоний ҳолатидан хавотир билдирди
Собиқ «Зенит» футболчиси ва ҳозирда мутахассис сифатида фаолият юритаётган Владислав Радимов 2026 йилги жаҳон чемпионатида Муҳаммад Салоҳнинг ўйинига баҳо берди. У мисрлик юлдузнинг маҳоратини эътироф этди, аммо плей-оффнинг ҳал қилувчи учрашувлари олдидан унинг жисмоний тайёргарлиги бўйича саволлар борлигини яширмади.
«Салоҳ — юқори тоифали футболчи»
Радимовнинг фикрича, Муҳаммад Салоҳ жаҳон чемпионати плей-офф босқичида юқори даражада ҳаракат қила оладиган ҳужумчи бўлиб қолмоқда.
Шу билан бирга, мутахассис кейинги босқичларда ўйин суръати ва рақобат янада кучайишини таъкидлади.
«Салоҳ — жаҳон чемпионати плей-оффи талабларига жавоб бера оладиган юқори тоифали футболчи. Лекин унинг ҳозирги ҳолати юзасидан шубҳалар бор», — деди Радимов.
Жисмоний тайёргарлик ҳал қилувчи бўлиши мумкин
Собиқ футболчининг таъкидлашича, плей-оффда фақат техника ва тажрибанинг ўзи етарли бўлмайди. Юқори суръатдаги ўйинларда футболчиларнинг жисмоний ҳолати ҳам катта аҳамият касб этади.
Радимов Салоҳ ҳозирча ўзининг энг юқори спорт формасида эмаслигини қайд этди.
«Кейинги босқичларда ўйин суръати янада ошади. Жисмоний тайёргарлик жуда муҳим бўлади, Салоҳ эса ҳозирча энг юқори даражада эмас», — деди у «Матч ТВ» эфирида.
Олдинда Аргентинага қарши катта синов
Миср терма жамоаси жаҳон чемпионати 1/8 финалида Аргентина миллий жамоасига қарши майдонга тушади.
Учрашув 7 июль, сешанба куни бўлиб ўтади. Бу баҳсда Мисрнинг асосий умидларидан бири айнан Муҳаммад Салоҳ бўлади.
Салоҳ жамоасини кейинги босқичга олиб чиқа оладими?
Аргентинага қарши ўйин мисрлик ҳужумчининг ҳақиқий имкониятларини кўрсатиб бериши мумкин. Салоҳ ўзининг энг яхши футболини намойиш этса, Миср рақибига жиддий муаммолар туғдириши эҳтимолдан холи эмас.
Сизнингча, Салоҳ Аргентинага қарши ўйинда ҳал қилувчи қаҳрамонга айлана оладими?
…