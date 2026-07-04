Радимов Муҳаммад Салоҳнинг жисмоний ҳолатидан хавотир билдирди

·31·Спорт
Радимов Муҳаммад Салоҳнинг жисмоний ҳолатидан хавотир билдирди

Собиқ «Зенит» футболчиси ва ҳозирда мутахассис сифатида фаолият юритаётган Владислав Радимов 2026 йилги жаҳон чемпионатида Муҳаммад Салоҳнинг ўйинига баҳо берди. У мисрлик юлдузнинг маҳоратини эътироф этди, аммо плей-оффнинг ҳал қилувчи учрашувлари олдидан унинг жисмоний тайёргарлиги бўйича саволлар борлигини яширмади.

«Салоҳ — юқори тоифали футболчи»

Радимовнинг фикрича, Муҳаммад Салоҳ жаҳон чемпионати плей-офф босқичида юқори даражада ҳаракат қила оладиган ҳужумчи бўлиб қолмоқда.

Шу билан бирга, мутахассис кейинги босқичларда ўйин суръати ва рақобат янада кучайишини таъкидлади.

«Салоҳ — жаҳон чемпионати плей-оффи талабларига жавоб бера оладиган юқори тоифали футболчи. Лекин унинг ҳозирги ҳолати юзасидан шубҳалар бор», — деди Радимов.

Жисмоний тайёргарлик ҳал қилувчи бўлиши мумкин

Собиқ футболчининг таъкидлашича, плей-оффда фақат техника ва тажрибанинг ўзи етарли бўлмайди. Юқори суръатдаги ўйинларда футболчиларнинг жисмоний ҳолати ҳам катта аҳамият касб этади.

Радимов Салоҳ ҳозирча ўзининг энг юқори спорт формасида эмаслигини қайд этди.

«Кейинги босқичларда ўйин суръати янада ошади. Жисмоний тайёргарлик жуда муҳим бўлади, Салоҳ эса ҳозирча энг юқори даражада эмас», — деди у «Матч ТВ» эфирида.

Олдинда Аргентинага қарши катта синов

Миср терма жамоаси жаҳон чемпионати 1/8 финалида Аргентина миллий жамоасига қарши майдонга тушади.

Учрашув 7 июль, сешанба куни бўлиб ўтади. Бу баҳсда Мисрнинг асосий умидларидан бири айнан Муҳаммад Салоҳ бўлади.

Салоҳ жамоасини кейинги босқичга олиб чиқа оладими?

Аргентинага қарши ўйин мисрлик ҳужумчининг ҳақиқий имкониятларини кўрсатиб бериши мумкин. Салоҳ ўзининг энг яхши футболини намойиш этса, Миср рақибига жиддий муаммолар туғдириши эҳтимолдан холи эмас.

Сизнингча, Салоҳ Аргентинага қарши ўйинда ҳал қилувчи қаҳрамонга айлана оладими?

Владислав РадимовМохаммед СалахЕгипетАргентина
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Аргентина катта йўқотишга учради: Факундо Медина кеча жароҳат олди...Аргентина катта йўқотишга учради: Факундо Медина кеча жароҳат олди...Бугун, 11:14Миср футболчиси Муҳаммад Хани майдонда ҳушини йўқотдиМиср футболчиси Муҳаммад Хани майдонда ҳушини йўқотдиБугун, 11:10Колумбия ғалаба қозонди, аммо Жон Кордоба жиддий жароҳат олдиКолумбия ғалаба қозонди, аммо Жон Кордоба жиддий жароҳат олдиБугун, 11:09ФИФА Мессининг рекордини бекор қилди: аслида нима бўлган эди?ФИФА Мессининг рекордини бекор қилди: аслида нима бўлган эди?Бугун, 11:07Карло Анчелотти танқидчиларга: «100 фоиз аҳмоқ эмасман»Карло Анчелотти танқидчиларга: «100 фоиз аҳмоқ эмасман»Бугун, 10:06Мареска даврида «Манчестер Сити»да ким қолади, ким кетади?Мареска даврида «Манчестер Сити»да ким қолади, ким кетади?Бугун, 10:01
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди