Ўзбекистон ва Грузия савдони 1 млрд долларга етказмоқчи (фото, видео)
Ўзбекистон Президенти Шавкат Мирзиёев ва Грузия Бош вазири Ираклий Кобахидзе икки мамлакат муносабатларини янги босқичга олиб чиқишга қаратилган музокаралар ўтказди. Учрашувда савдо ҳажмини қарийб тўрт баробар ошириш, Грузияда логистика хаби очиш ва Ўзбекистон элчихонасини таъсис этиш каби муҳим режалар келишиб олинди.
20 йилдан ортиқ вақтдан кейинги илк давлат ташрифи
Шавкат Мирзиёев ва Ираклий Кобахидзе дастлаб тор доирада, сўнг икки мамлакат расмий делегациялари иштирокида музокара ўтказди.
Давлатимиз раҳбари Ўзбекистон Президентининг Грузияга ушбу давлат ташрифи йигирма йилдан ортиқ даврда биринчи марта амалга оширилаётганини таъкидлади. Қайд этилишича, ташриф икки мамлакат муносабатларини сифат жиҳатидан янги босқичга кўтаришда алоҳида аҳамиятга эга.
Томонлар сиёсий, савдо-иқтисодий, инвестициявий, транспорт-транзит, туризм ва маданий-гуманитар соҳалардаги ҳамкорликни кенгайтириш масалаларини муҳокама қилди.
Асосий мақсад — савдони 1 миллиард долларга етказиш
Ўтган йили Ўзбекистон ва Грузия ўртасидаги товар айирбошлаш ҳажми 270 миллион долларни ташкил этган. 2026 йил бошидан буён эса бу кўрсаткич 100 миллион доллардан ошган.
Яқин йилларда ўзаро савдо ҳажмини 1 миллиард долларга етказиш режалаштирилмоқда. Бунинг учун алоҳида «йўл харитаси» қабул қилинишига келишиб олинди.
Ҳужжат доирасида:
савдодаги номутаносибликни бартараф этиш;
талаб юқори бўлган маҳсулотлар етказиб беришни ошириш;
икки мамлакатда ўзаро саноат кўргазмаларини ўтказиш;
ҳукуматлар ва ишбилармон доиралар ўртасидаги алоқаларни кучайтириш кўзда тутилади.
Грузияда Ўзбекистон маҳсулотлари учун хаб очилиши мумкин
Музокараларда транспорт ва транзит соҳасидаги ҳамкорликка алоҳида эътибор қаратилди.
Ўзбекистон юкларини ташишда Грузиянинг Поти ва Батуми портлари инфратузилмасидан фаол фойдаланиш режалари муҳокама қилинди.
Шунингдек, Грузия ҳудудида йирик логистика хабини ташкил этиш ташаббуси қўллаб-қувватланди. Унинг таркибида саноат зонаси ҳамда Ўзбекистонда ишлаб чиқарилган маҳсулотлар намойиш этиладиган шоурум очилиши режалаштирилмоқда.
Икки йирик темир йўлни боғлаш таклиф қилинди
Шавкат Мирзиёев «Боку – Тбилиси – Карс» темир йўли ишга туширилганини олқишлади.
Ўзбекистон раҳбари ушбу транспорт йўлагини барпо этилаётган «Хитой – Қирғизистон – Ўзбекистон» темир йўл магистрали билан боғлаш имкониятини ўрганишни таклиф қилди.
Бу режа амалга ошса, Ўзбекистон юкларини Кавказ ва Европа бозорларига етказиб бериш учун қўшимча транспорт йўналиши пайдо бўлиши мумкин.
Янги лойиҳалар учун қўшма жамғарма таклиф этилди
Саноат кооперацияси ҳамкорликнинг устувор йўналишларидан бири этиб белгиланди. Ташриф арафасида ўтказилган қўшма бизнес форуми якунлари бўйича 2027 йилгача мўлжалланган Кооперация дастури имзоланди.
Томонлар қуйидаги соҳаларда янги лойиҳаларни амалга оширишга келишиб олди:
қишлоқ хўжалиги;
электротехника ва энергетика;
фармацевтика;
озиқ-овқат ва енгил саноат;
қурилиш материаллари ва девелопмент;
рақамлаштириш ва ахборот технологиялари;
рақамли банк хизматлари;
туризм.
Ушбу лойиҳаларни молиявий қўллаб-қувватлаш учун қўшма Инвестиция жамғармасини ташкил этиш таклиф қилинди.
Тбилисида Алишер Навоий номидаги боғ бўлади
Учрашувда маданий ва гуманитар алоқалар ҳам муҳокама қилинди. 2026 йил март ойида Тошкентда Грузия маданияти кунлари муваффақиятли ўтказилгани қайд этилди.
Шавкат Мирзиёев Тбилисидаги боғлардан бирига буюк шоир Алишер Навоий номини бериш тўғрисидаги қарор учун Грузия томонига миннатдорлик билдирди.
Шунингдек, жорий йилда Ўзбекистонда қўшма таълим ва туризм форумларини ўтказиш режалаштирилди.
Ўзбекистоннинг Грузияда элчихонаси очилади
Музокараларнинг энг муҳим натижаларидан бири — Ўзбекистон Республикасининг Грузиядаги элчихонасини таъсис этиш тўғрисидаги қарор бўлди.
Учрашувда эришилган барча келишувларни амалга ошириш учун томонлар қўшма «йўл харитаси»ни тайёрлайди. Унда белгиланган вазифалар, муддатлар ва масъул идоралар акс эттирилиши кутилмоқда.
Сизнингча, Грузия орқали янги транспорт йўлаги Ўзбекистон экспортига қандай имкониятлар очади?
…