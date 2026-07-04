Ўзбекистон ва Грузия савдони 1 млрд долларга етказмоқчи (фото, видео)

·0·Иқтисодиёт
Ўзбекистон ва Грузия савдони 1 млрд долларга етказмоқчи (фото, видео)

Ўзбекистон Президенти Шавкат Мирзиёев ва Грузия Бош вазири Ираклий Кобахидзе икки мамлакат муносабатларини янги босқичга олиб чиқишга қаратилган музокаралар ўтказди. Учрашувда савдо ҳажмини қарийб тўрт баробар ошириш, Грузияда логистика хаби очиш ва Ўзбекистон элчихонасини таъсис этиш каби муҳим режалар келишиб олинди.

20 йилдан ортиқ вақтдан кейинги илк давлат ташрифи

Шавкат Мирзиёев ва Ираклий Кобахидзе дастлаб тор доирада, сўнг икки мамлакат расмий делегациялари иштирокида музокара ўтказди.

Давлатимиз раҳбари Ўзбекистон Президентининг Грузияга ушбу давлат ташрифи йигирма йилдан ортиқ даврда биринчи марта амалга оширилаётганини таъкидлади. Қайд этилишича, ташриф икки мамлакат муносабатларини сифат жиҳатидан янги босқичга кўтаришда алоҳида аҳамиятга эга.

Томонлар сиёсий, савдо-иқтисодий, инвестициявий, транспорт-транзит, туризм ва маданий-гуманитар соҳалардаги ҳамкорликни кенгайтириш масалаларини муҳокама қилди.

Асосий мақсад — савдони 1 миллиард долларга етказиш

Ўтган йили Ўзбекистон ва Грузия ўртасидаги товар айирбошлаш ҳажми 270 миллион долларни ташкил этган. 2026 йил бошидан буён эса бу кўрсаткич 100 миллион доллардан ошган.

Ўзбекистон ва Грузия савдони 1 млрд долларга етказмоқчи (фото, видео)

Яқин йилларда ўзаро савдо ҳажмини 1 миллиард долларга етказиш режалаштирилмоқда. Бунинг учун алоҳида «йўл харитаси» қабул қилинишига келишиб олинди.

Ҳужжат доирасида:

  • савдодаги номутаносибликни бартараф этиш;

  • талаб юқори бўлган маҳсулотлар етказиб беришни ошириш;

  • икки мамлакатда ўзаро саноат кўргазмаларини ўтказиш;

  • ҳукуматлар ва ишбилармон доиралар ўртасидаги алоқаларни кучайтириш кўзда тутилади.

Грузияда Ўзбекистон маҳсулотлари учун хаб очилиши мумкин

Музокараларда транспорт ва транзит соҳасидаги ҳамкорликка алоҳида эътибор қаратилди.

Ўзбекистон ва Грузия савдони 1 млрд долларга етказмоқчи (фото, видео)

Ўзбекистон юкларини ташишда Грузиянинг Поти ва Батуми портлари инфратузилмасидан фаол фойдаланиш режалари муҳокама қилинди.

Шунингдек, Грузия ҳудудида йирик логистика хабини ташкил этиш ташаббуси қўллаб-қувватланди. Унинг таркибида саноат зонаси ҳамда Ўзбекистонда ишлаб чиқарилган маҳсулотлар намойиш этиладиган шоурум очилиши режалаштирилмоқда.

Икки йирик темир йўлни боғлаш таклиф қилинди

Шавкат Мирзиёев «Боку – Тбилиси – Карс» темир йўли ишга туширилганини олқишлади.

Ўзбекистон раҳбари ушбу транспорт йўлагини барпо этилаётган «Хитой – Қирғизистон – Ўзбекистон» темир йўл магистрали билан боғлаш имкониятини ўрганишни таклиф қилди.

Ўзбекистон ва Грузия савдони 1 млрд долларга етказмоқчи (фото, видео)

Бу режа амалга ошса, Ўзбекистон юкларини Кавказ ва Европа бозорларига етказиб бериш учун қўшимча транспорт йўналиши пайдо бўлиши мумкин.

Янги лойиҳалар учун қўшма жамғарма таклиф этилди

Саноат кооперацияси ҳамкорликнинг устувор йўналишларидан бири этиб белгиланди. Ташриф арафасида ўтказилган қўшма бизнес форуми якунлари бўйича 2027 йилгача мўлжалланган Кооперация дастури имзоланди.

Томонлар қуйидаги соҳаларда янги лойиҳаларни амалга оширишга келишиб олди:

  • қишлоқ хўжалиги;

  • электротехника ва энергетика;

  • фармацевтика;

  • озиқ-овқат ва енгил саноат;

  • қурилиш материаллари ва девелопмент;

  • рақамлаштириш ва ахборот технологиялари;

  • рақамли банк хизматлари;

  • туризм.

Ушбу лойиҳаларни молиявий қўллаб-қувватлаш учун қўшма Инвестиция жамғармасини ташкил этиш таклиф қилинди.

Тбилисида Алишер Навоий номидаги боғ бўлади

Учрашувда маданий ва гуманитар алоқалар ҳам муҳокама қилинди. 2026 йил март ойида Тошкентда Грузия маданияти кунлари муваффақиятли ўтказилгани қайд этилди.

Шавкат Мирзиёев Тбилисидаги боғлардан бирига буюк шоир Алишер Навоий номини бериш тўғрисидаги қарор учун Грузия томонига миннатдорлик билдирди.

Шунингдек, жорий йилда Ўзбекистонда қўшма таълим ва туризм форумларини ўтказиш режалаштирилди.

Ўзбекистоннинг Грузияда элчихонаси очилади

Музокараларнинг энг муҳим натижаларидан бири — Ўзбекистон Республикасининг Грузиядаги элчихонасини таъсис этиш тўғрисидаги қарор бўлди.

Учрашувда эришилган барча келишувларни амалга ошириш учун томонлар қўшма «йўл харитаси»ни тайёрлайди. Унда белгиланган вазифалар, муддатлар ва масъул идоралар акс эттирилиши кутилмоқда.

Сизнингча, Грузия орқали янги транспорт йўлаги Ўзбекистон экспортига қандай имкониятлар очади?

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

6 июль учун валюта курслари эълон қилинди6 июль учун валюта курслари эълон қилиндиКеча, 17:116 июль куни доллар курси ошиши кутилмоқда6 июль куни доллар курси ошиши кутилмоқдаКеча, 10:31Ёш тадбиркорларга 300 миллион сўмгача фоизсиз маблағ ажратиладиЁш тадбиркорларга 300 миллион сўмгача фоизсиз маблағ ажратилади02.07, 18:133 июль учун валюта курслари эълон қилинди3 июль учун валюта курслари эълон қилинди02.07, 16:163 июль куни доллар курси пасайиши кутилмоқда3 июль куни доллар курси пасайиши кутилмоқда02.07, 11:042 июль учун валюта курслари эълон қилинди2 июль учун валюта курслари эълон қилинди01.07, 16:54
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

19 июн куни доллар курси ошиши прогноз қилинмоқда
19 июн куни доллар курси ошиши прогноз қилинмоқда
8 июн учун валюта курслари эълон қилинди
8 июн учун валюта курслари эълон қилинди
29 июн куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
29 июн куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
Bitcoin нархи 62,000 доллардан пастга тушди ва Zcash тармоғида носозлик
Bitcoin нархи 62,000 доллардан пастга тушди ва Zcash тармоғида носозлик
29 июн учун валюта курслари эълон қилинди
29 июн учун валюта курслари эълон қилинди
Ўзбекистонда иш ҳақи, пенсия ва нафақалар 7 фоизга оширилади
Ўзбекистонда иш ҳақи, пенсия ва нафақалар 7 фоизга оширилади
10 июн учун валюта курслари эълон қилинди
10 июн учун валюта курслари эълон қилинди
26 июн учун валюта курслари эълон қилинди
26 июн учун валюта курслари эълон қилинди