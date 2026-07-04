Лионель Месси Кабо-Верде билан ўйиндан сўнг: “Майдонда аямай тепишди, кейин эса расмга тушишни сўрашди”

·0·Спорт
Лионель Месси Кабо-Верде билан ўйиндан сўнг: “Майдонда аямай тепишди, кейин эса расмга тушишни сўрашди”

Аргентина терма жамоаси сардори Лионель Месси Жаҳон чемпионати гуруҳ босқичининг ҳал қилувчи баҳсида Кабо-Верде устидан қозонилган қийин ғалабадан сўнг ўз фикрлари билан ўртоқлашди. Майдонда шиддатли кураш кечганига қарамай, учрашув якунида рақиб футболчилари афсонавий ҳужумчи билан эсдалик учун суратга тушиш ва унинг либосини олиш навбатига тизилишди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Миамида бўлиб ўтган ва 3:2 ҳисобида Аргентинанинг ғалабаси билан якунланган баҳс Албиселесте учун кутилганидан анча мураккаб кечди. Кабо-Верде терма жамоаси аъзолари ўйин давомида Лионель Месси га нисбатан жуда қўпол ўйин намойиш этишди. Бироқ, ҳакамнинг якуний ҳуштаги чалингач, майдондаги агрессия ўрнини ҳурмат эгаллади. ТйК Sportс нашри хабарига кўра, Месси рақибларининг бу каби “икки ёқлама” муносабатини ҳазил билан қарши олди.

Майдондаги жанг ва кийим алмаштириш хонаси олдидаги навбат

“Улар мендан футболкамни, ҳамма нарсамни сўрашди... Ваҳоланки, майдонда мени аямай тепишганди”, — дея кулиб жавоб берди Лионель Месси ўйиндан кейинги интервюсида. Аргентиналик юлдуз рақибнинг жисмоний босимига қарамай, барча хоҳловчилар билан суратга тушди ва ўз либосини тақдим этди. Бу ҳолат футбол оламида Мессининг нақадар катта нуфузга эга эканлигини яна бир бор исботлади.

Кабо-Верде терма жамоаси бу турнирда тасодифан юрмаганини кўрсата олди. Улар бунгача Испания ва Уругвай каби грандларга мағлуб бўлмай, ўзларининг мустаҳкам ҳимояси ва тартибли ўйини билан кўпчиликни ҳайрон қолдирган эди. Аргентина билан баҳсда ҳам улар охиригача курашиб, амалдаги жаҳон чемпионларини анча терлашга мажбур қилди.

Лионель Месси ўйин таҳлилига тўхталар экан, жамоасининг стандарт вазиятлардан унумли фойдаланганини алоҳида эътироф этди. “Бу жамоа узоқ вақтдан бери ўз характерини кўрсатиб келмоқда ва охиригача курашади. Бугун стандарт вазиятларнинг аҳамияти нақадар юқори эканини кўрдик. Бизда иккинчи қаватда яхши ўйнайдиган, ҳавода устунлик қиладиган ижрочилар бор”, — деди сардор.

Ўйин сифатидаги муаммолар

Ғалабага қарамай, Лионель Месси Аргентина терма жамоасининг ўйинидан тўлиқ қониқиш ҳосил қилмаганини яширмади. Унинг сўзларига кўра, ҳисобда олдинга чиқиб олгандан кейин жамоа назоратни йўқотиб қўйган. Бу эса плей-офф босқичи олдидан хавотирли сигнал бўлиши мумкин.

“Биз жуда қийин ўйин бўлишини билардик. Энг мураккаб ишни бажардик — биринчи голни урдик. Шундан сўнг ўз ритмимизни топамиз деб ўйлагандик, лекин ҳаммаси тескарисига айланиб кетди. Тўп назоратини йўқотдик, ҳимояга ётиб олдик ва самарали прессинг қила олмадик”, — дея танқидий фикр билдирди Лионель Месси.

Аргентина терма жамоаси ушбу ғалаба эвазига нимчорак финал йўлланмасини нақд қилди. Энди жамоа мураббийлар штаби йўл қўйилган хатолар устида ишлаб, плей-оффнинг ҳал қилувчи баҳсларига тайёргарлик кўради. Кабо-Верде эса мағлубиятга учраган бўлса-да, турнирнинг энг ёрқин ва муросасиз жамоаларидан бири сифатида ёдда қоладиган бўлди.

Лионель МессиАргентинаЖаҳон ЧемпионатиКабо-ВердеФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Аббос Файзуллаев тоғаси билан боғлиқ армонини ошкор қилди (видео)Аббос Файзуллаев тоғаси билан боғлиқ армонини ошкор қилди (видео)Бугун, 11:57Радимов Муҳаммад Салоҳнинг жисмоний ҳолатидан хавотир билдирдиРадимов Муҳаммад Салоҳнинг жисмоний ҳолатидан хавотир билдирдиБугун, 11:16Аргентина катта йўқотишга учради: Факундо Медина кеча жароҳат олди...Аргентина катта йўқотишга учради: Факундо Медина кеча жароҳат олди...Бугун, 11:14Миср футболчиси Муҳаммад Хани майдонда ҳушини йўқотдиМиср футболчиси Муҳаммад Хани майдонда ҳушини йўқотдиБугун, 11:10Колумбия ғалаба қозонди, аммо Жон Кордоба жиддий жароҳат олдиКолумбия ғалаба қозонди, аммо Жон Кордоба жиддий жароҳат олдиБугун, 11:09ФИФА Мессининг рекордини бекор қилди: аслида нима бўлган эди?ФИФА Мессининг рекордини бекор қилди: аслида нима бўлган эди?Бугун, 11:07
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди