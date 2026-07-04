Лионель Месси Кабо-Верде билан ўйиндан сўнг: “Майдонда аямай тепишди, кейин эса расмга тушишни сўрашди”
Аргентина терма жамоаси сардори Лионель Месси Жаҳон чемпионати гуруҳ босқичининг ҳал қилувчи баҳсида Кабо-Верде устидан қозонилган қийин ғалабадан сўнг ўз фикрлари билан ўртоқлашди. Майдонда шиддатли кураш кечганига қарамай, учрашув якунида рақиб футболчилари афсонавий ҳужумчи билан эсдалик учун суратга тушиш ва унинг либосини олиш навбатига тизилишди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Миамида бўлиб ўтган ва 3:2 ҳисобида Аргентинанинг ғалабаси билан якунланган баҳс Албиселесте учун кутилганидан анча мураккаб кечди. Кабо-Верде терма жамоаси аъзолари ўйин давомида Лионель Месси га нисбатан жуда қўпол ўйин намойиш этишди. Бироқ, ҳакамнинг якуний ҳуштаги чалингач, майдондаги агрессия ўрнини ҳурмат эгаллади. ТйК Sportс нашри хабарига кўра, Месси рақибларининг бу каби “икки ёқлама” муносабатини ҳазил билан қарши олди.
Майдондаги жанг ва кийим алмаштириш хонаси олдидаги навбат“Улар мендан футболкамни, ҳамма нарсамни сўрашди... Ваҳоланки, майдонда мени аямай тепишганди”, — дея кулиб жавоб берди Лионель Месси ўйиндан кейинги интервюсида. Аргентиналик юлдуз рақибнинг жисмоний босимига қарамай, барча хоҳловчилар билан суратга тушди ва ўз либосини тақдим этди. Бу ҳолат футбол оламида Мессининг нақадар катта нуфузга эга эканлигини яна бир бор исботлади.
Кабо-Верде терма жамоаси бу турнирда тасодифан юрмаганини кўрсата олди. Улар бунгача Испания ва Уругвай каби грандларга мағлуб бўлмай, ўзларининг мустаҳкам ҳимояси ва тартибли ўйини билан кўпчиликни ҳайрон қолдирган эди. Аргентина билан баҳсда ҳам улар охиригача курашиб, амалдаги жаҳон чемпионларини анча терлашга мажбур қилди.
Лионель Месси ўйин таҳлилига тўхталар экан, жамоасининг стандарт вазиятлардан унумли фойдаланганини алоҳида эътироф этди. “Бу жамоа узоқ вақтдан бери ўз характерини кўрсатиб келмоқда ва охиригача курашади. Бугун стандарт вазиятларнинг аҳамияти нақадар юқори эканини кўрдик. Бизда иккинчи қаватда яхши ўйнайдиган, ҳавода устунлик қиладиган ижрочилар бор”, — деди сардор.
Ўйин сифатидаги муаммоларҒалабага қарамай, Лионель Месси Аргентина терма жамоасининг ўйинидан тўлиқ қониқиш ҳосил қилмаганини яширмади. Унинг сўзларига кўра, ҳисобда олдинга чиқиб олгандан кейин жамоа назоратни йўқотиб қўйган. Бу эса плей-офф босқичи олдидан хавотирли сигнал бўлиши мумкин.
“Биз жуда қийин ўйин бўлишини билардик. Энг мураккаб ишни бажардик — биринчи голни урдик. Шундан сўнг ўз ритмимизни топамиз деб ўйлагандик, лекин ҳаммаси тескарисига айланиб кетди. Тўп назоратини йўқотдик, ҳимояга ётиб олдик ва самарали прессинг қила олмадик”, — дея танқидий фикр билдирди Лионель Месси.
Аргентина терма жамоаси ушбу ғалаба эвазига нимчорак финал йўлланмасини нақд қилди. Энди жамоа мураббийлар штаби йўл қўйилган хатолар устида ишлаб, плей-оффнинг ҳал қилувчи баҳсларига тайёргарлик кўради. Кабо-Верде эса мағлубиятга учраган бўлса-да, турнирнинг энг ёрқин ва муросасиз жамоаларидан бири сифатида ёдда қоладиган бўлди.
…