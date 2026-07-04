Шавкат Мирзиёевнинг Грузияга давлат ташрифи якунланди (видео)
Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Грузияга давлат ташрифи доирасидаги тадбирлар ўз ниҳоясига етди. Ташриф давомида икки мамлакат муносабатларини янги босқичга олиб чиқадиган муҳим музокаралар, келишувлар ва рамзий тадбирлар ўтказилди.
Шота Руставели номидаги халқаро аэропортда олий мартабали меҳмонни Грузия Бош вазири Ираклий Кобахидзе кузатиб қўйди.
Тбилисида муҳим музокаралар ўтказилди
Давлат ташрифи доирасида Шавкат Мирзиёев Грузия Президенти Михаил Кавелашвили ва Бош вазир Ираклий Кобахидзе билан музокаралар олиб борди.
Учрашувларда Ўзбекистон ва Грузия ўртасидаги дўстлик ҳамда кўп қиррали ҳамкорликни янада мустаҳкамлаш масалалари муҳокама қилинди.
Томонлар қуйидаги йўналишларда амалий ҳамкорликни кенгайтиришга алоҳида эътибор қаратдилар:
сиёсий мулоқот;
савдо-иқтисодий алоқалар;
инвестициявий ҳамкорлик;
транспорт ва транзит;
туризм;
маданий-гуманитар алмашинувлар.
Стратегик шериклик декларацияси имзоланди
Музокараларнинг энг муҳим натижаларидан бири Ўзбекистон ва Грузия ўртасида Стратегик шериклик муносабатларини ўрнатиш тўғрисидаги декларациянинг имзоланиши бўлди.
Шунингдек, устувор соҳалардаги ҳамкорликни ривожлантиришга қаратилган икки томонлама ҳужжатларнинг салмоқли тўплами алмашилди.
Ушбу келишувлар икки мамлакат муносабатларини амалий жиҳатдан янада кенгайтириш учун муҳим асос бўлиб хизмат қилиши кутилмоқда.
Президентга “Олтин мўйна” ордени топширилди
Орбелиани саройида Шавкат Мирзиёевни Грузиянинг олий давлат мукофоти — “Олтин мўйна” ордени билан тақдирлаш маросими бўлиб ўтди.
Мазкур мукофот Ўзбекистон ва Грузия ўртасидаги кўп қиррали муносабатларни ривожлантиришга қўшилган ҳиссанинг юксак эътирофи бўлди.
Тбилисида Навоий ҳайкали очилди
Давлат ташрифининг яна бир муҳим воқеаси Тбилиси шаҳрида буюк шоир ва мутафаккир Алишер Навоий ҳайкалининг очилиши бўлди.
Шавкат Мирзиёев мазкур тантанали маросимда иштирок этди. Навоий ҳайкали икки халқ ўртасидаги дўстлик, ўзаро ҳурмат ва маданий яқинликнинг янги рамзи сифатида баҳоланди.
Президент Тошкентга қайтди
Давлат ташрифи доирасида белгиланган барча тадбирлар якунлангач, Ўзбекистон Президенти Шавкат Мирзиёев Тошкент шаҳрига жўнаб кетди.
Ташриф натижалари Ўзбекистон ва Грузия ўртасидаги муносабатларни стратегик шериклик даражасига кўтарган муҳим сиёсий воқеа бўлди.
…