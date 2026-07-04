Шавкат Мирзиёевнинг Грузияга давлат ташрифи якунланди (видео)

·0·Ўзбекистон
Шавкат Мирзиёевнинг Грузияга давлат ташрифи якунланди (видео)

Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Грузияга давлат ташрифи доирасидаги тадбирлар ўз ниҳоясига етди. Ташриф давомида икки мамлакат муносабатларини янги босқичга олиб чиқадиган муҳим музокаралар, келишувлар ва рамзий тадбирлар ўтказилди.

Шота Руставели номидаги халқаро аэропортда олий мартабали меҳмонни Грузия Бош вазири Ираклий Кобахидзе кузатиб қўйди.

Тбилисида муҳим музокаралар ўтказилди

Давлат ташрифи доирасида Шавкат Мирзиёев Грузия Президенти Михаил Кавелашвили ва Бош вазир Ираклий Кобахидзе билан музокаралар олиб борди.

Учрашувларда Ўзбекистон ва Грузия ўртасидаги дўстлик ҳамда кўп қиррали ҳамкорликни янада мустаҳкамлаш масалалари муҳокама қилинди.

Шавкат Мирзиёевнинг Грузияга давлат ташрифи якунланди (видео)

Томонлар қуйидаги йўналишларда амалий ҳамкорликни кенгайтиришга алоҳида эътибор қаратдилар:

  • сиёсий мулоқот;

  • савдо-иқтисодий алоқалар;

  • инвестициявий ҳамкорлик;

  • транспорт ва транзит;

  • туризм;

  • маданий-гуманитар алмашинувлар.

Стратегик шериклик декларацияси имзоланди

Музокараларнинг энг муҳим натижаларидан бири Ўзбекистон ва Грузия ўртасида Стратегик шериклик муносабатларини ўрнатиш тўғрисидаги декларациянинг имзоланиши бўлди.

Шавкат Мирзиёевнинг Грузияга давлат ташрифи якунланди (видео)

Шунингдек, устувор соҳалардаги ҳамкорликни ривожлантиришга қаратилган икки томонлама ҳужжатларнинг салмоқли тўплами алмашилди.

Ушбу келишувлар икки мамлакат муносабатларини амалий жиҳатдан янада кенгайтириш учун муҳим асос бўлиб хизмат қилиши кутилмоқда.

Президентга “Олтин мўйна” ордени топширилди

Орбелиани саройида Шавкат Мирзиёевни Грузиянинг олий давлат мукофоти — “Олтин мўйна” ордени билан тақдирлаш маросими бўлиб ўтди.

Мазкур мукофот Ўзбекистон ва Грузия ўртасидаги кўп қиррали муносабатларни ривожлантиришга қўшилган ҳиссанинг юксак эътирофи бўлди.

Шавкат Мирзиёевнинг Грузияга давлат ташрифи якунланди (видео)

Тбилисида Навоий ҳайкали очилди

Давлат ташрифининг яна бир муҳим воқеаси Тбилиси шаҳрида буюк шоир ва мутафаккир Алишер Навоий ҳайкалининг очилиши бўлди.

Шавкат Мирзиёев мазкур тантанали маросимда иштирок этди. Навоий ҳайкали икки халқ ўртасидаги дўстлик, ўзаро ҳурмат ва маданий яқинликнинг янги рамзи сифатида баҳоланди.

Президент Тошкентга қайтди

Давлат ташрифи доирасида белгиланган барча тадбирлар якунлангач, Ўзбекистон Президенти Шавкат Мирзиёев Тошкент шаҳрига жўнаб кетди.

Шавкат Мирзиёевнинг Грузияга давлат ташрифи якунланди (видео)

Ташриф натижалари Ўзбекистон ва Грузия ўртасидаги муносабатларни стратегик шериклик даражасига кўтарган муҳим сиёсий воқеа бўлди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистон ва Грузия стратегик шерикка айланди (видео)Ўзбекистон ва Грузия стратегик шерикка айланди (видео)Бугун, 12:13Шавкат Мирзиёев Тбилисида Грузия қаҳрамонларини ёд этди (видео)Шавкат Мирзиёев Тбилисида Грузия қаҳрамонларини ёд этди (видео)Бугун, 11:59Мирзиёев ва Кобахидзе Мтасминда тоғига фуникулёрда чиқди (видео)Мирзиёев ва Кобахидзе Мтасминда тоғига фуникулёрда чиқди (видео)Бугун, 11:55Шавкат Мирзиёев Грузиянинг олий ордени билан тақдирланди (видео)Шавкат Мирзиёев Грузиянинг олий ордени билан тақдирланди (видео)Бугун, 11:48Ўзбекистон ОТМларида янги таълим йўналишлари очиладиЎзбекистон ОТМларида янги таълим йўналишлари очиладиБугун, 11:28Зарафшонда сув оқими темирйўл инфратузилмасига зарар етказдиЗарафшонда сув оқими темирйўл инфратузилмасига зарар етказдиКеча, 17:49
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Фарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилди
Фарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилди
Эртага давлат ташкилотларида иш соат 10:00 да бошланади
Эртага давлат ташкилотларида иш соат 10:00 да бошланади
Ўзбекистоннинг икки қишлоғи энди Қирғизистонга қарашли
Ўзбекистоннинг икки қишлоғи энди Қирғизистонга қарашли
Тошкентда 2–3 балл, Сурхондарёда 4–5 балл зилзила сезилди
Тошкентда 2–3 балл, Сурхондарёда 4–5 балл зилзила сезилди
21 июн: энг узун кун ва энг қисқа тун
21 июн: энг узун кун ва энг қисқа тун
Ўзбекистонда пропаннинг чакана нархи сезиларли даражада қимматлашди
Ўзбекистонда пропаннинг чакана нархи сезиларли даражада қимматлашди
Сайёрамиздаги энг йирик олтин кон Ўзбекистонда экани маълум бўлди
Сайёрамиздаги энг йирик олтин кон Ўзбекистонда экани маълум бўлди
Бугун Ерда кучли магнит бўрони кузатилиши мумкин
Бугун Ерда кучли магнит бўрони кузатилиши мумкин