Xiaomi ўзининг Хринг процессорлари билан бозорда кескин бурилиш ясади
Смартфонлар бозорида узоқ кутилган технологик мустақиллик сари навбатдаги қадам ташланди. AnTuTu бенчмаркининг 2026-йил иккинчи чораги якунлари бўйича эълон қилган ҳисоботига кўра, Xiaomi компанияси томонидан ишлаб чиқилган Хринг чиплари Хитойнинг Android-қурилмалар бозорида кучли тўртликка кирди. Бу натижа компаниянинг узоқ йиллик ўз процессорига эга бўлиш стратегияси мева бера бошлаганидан далолат беради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ҳозирда бозорда мутлақ етакчиликни Qualcomm компанияси сақлаб қолмоқда. Ixbt.com маълумотига кўра, Snapdragon процессорлари Хитой бозорининг 70,6 фоизини эгаллаб турибди. Ушбу чиплар нафақат флагман қурилмаларда, балки ўрта сегментдаги смартфонларда ҳам асосий ҳаракатлантирувчи куч бўлиб хизмат қилмоқда. Бироқ Xiaomi каби йирик брендларнинг ўз ишланмаларини жорий этиши бу гегемонликка келажакда таҳдид солиши мумкин.
Рейтингнинг иккинчи поғонасидан 27,6 фоизлик улуш билан Тайваннинг MediaTek компанияси жой олди. Сўнгги йилларда Dimensity серияси билан катта муваффақиятга эришган бренд, Qualcomm билан рақобатда ўз мавқеини мустаҳкамлаб келмоқда. Учинчи ўринни эса 0,5 фоиз кўрсаткич билан Samsung Exynos чиплари эгаллаган бўлса, тўртинчи ўринда 0,4 фоиз улуш билан Xiaomi Хринг қайд этилди.
Xiaomi Хринг: Кичик улуш ортидаги катта амбицияларГарчи 0,4 фоиз рақами бир қарашда камдек кўринса-да, бу Xiaomi учун стратегик ғалабадир. Apple ва Samsung каби технологик гигантлар йўлидан бораётган компания, ўз дастурий таъминоти ва аппарат қисмини (ҳардваре) максимал даражада оптималлаштиришни кўзламоқда. Хринг процессорларининг оммалашиши Xiaomi смартфонларининг таннархини пасайтиришга ва ташқи етказиб берувчиларга қарамликни камайтиришга хизмат қилади.
Ўзбекистон бозорида ҳам Xiaomi қурилмалари энг оммабоп брендлардан бири ҳисобланади. Агар компания Хринг чипларини глобал миқёсда кенг жорий этса, маҳаллий истеъмолчилар учун ҳам ҳамёнбоп ва энергия тежамкор қурилмалар танлови кенгайиши кутилмоқда. Ҳозирча ушбу чиплар асосан ички бозор ва синов моделларида қўлланилаётган бўлиши мумкин.
Шуни таъкидлаш жоизки, AnTuTu тақдим этган ушбу статистика фақатгина бенчмарк фойдаланувчилари маълумотларига асосланган. Бу рақамлар жаҳон бозоридаги умумий савдо ҳажмини ёки расмий бозор улушини тўлиқ акс эттирмаслиги мумкин, бироқ технологик тенденциялар қаерга қараб кетаётганини аниқ кўрсатиб беради.
Рақобатнинг янги босқичиЯқин келажакда процессорлар бозорида рақобат янада кескинлашиши кутилмоқда. Xiaomi ўзининг Хринг лойиҳасини ривожлантиришда давом этса, бу нафақат Samsung, балки MediaTek улушига ҳам таъсир ўтказиши тайин. Компания ўз экотизимини яратиш йўлида HyperOS операцион тизими билан биргаликда ўз чипларини уйғунлаштиришни мақсад қилган.
Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, Qualcomm ҳозирча тахтни ҳеч кимга бермаётган бўлса-да, Xiaomi каби инновацион компанияларнинг ўз чиплари билан бозорга кириб келиши Android-смартфонлар оламида янги даврни бошлаб бериши мумкин. Бу эса пировардида истеъмолчилар учун сифатли ва арзонроқ технологиялар тақдим этилишига замин яратади.
…