Xiaomi ўзининг Хринг процессорлари билан бозорда кескин бурилиш ясади

·0·Техно
Xiaomi ўзининг Хринг процессорлари билан бозорда кескин бурилиш ясади

Смартфонлар бозорида узоқ кутилган технологик мустақиллик сари навбатдаги қадам ташланди. AnTuTu бенчмаркининг 2026-йил иккинчи чораги якунлари бўйича эълон қилган ҳисоботига кўра, Xiaomi компанияси томонидан ишлаб чиқилган Хринг чиплари Хитойнинг Android-қурилмалар бозорида кучли тўртликка кирди. Бу натижа компаниянинг узоқ йиллик ўз процессорига эга бўлиш стратегияси мева бера бошлаганидан далолат беради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ҳозирда бозорда мутлақ етакчиликни Qualcomm компанияси сақлаб қолмоқда. Ixbt.com маълумотига кўра, Snapdragon процессорлари Хитой бозорининг 70,6 фоизини эгаллаб турибди. Ушбу чиплар нафақат флагман қурилмаларда, балки ўрта сегментдаги смартфонларда ҳам асосий ҳаракатлантирувчи куч бўлиб хизмат қилмоқда. Бироқ Xiaomi каби йирик брендларнинг ўз ишланмаларини жорий этиши бу гегемонликка келажакда таҳдид солиши мумкин.

Рейтингнинг иккинчи поғонасидан 27,6 фоизлик улуш билан Тайваннинг MediaTek компанияси жой олди. Сўнгги йилларда Dimensity серияси билан катта муваффақиятга эришган бренд, Qualcomm билан рақобатда ўз мавқеини мустаҳкамлаб келмоқда. Учинчи ўринни эса 0,5 фоиз кўрсаткич билан Samsung Exynos чиплари эгаллаган бўлса, тўртинчи ўринда 0,4 фоиз улуш билан Xiaomi Хринг қайд этилди.

Xiaomi Хринг: Кичик улуш ортидаги катта амбициялар

Гарчи 0,4 фоиз рақами бир қарашда камдек кўринса-да, бу Xiaomi учун стратегик ғалабадир. Apple ва Samsung каби технологик гигантлар йўлидан бораётган компания, ўз дастурий таъминоти ва аппарат қисмини (ҳардваре) максимал даражада оптималлаштиришни кўзламоқда. Хринг процессорларининг оммалашиши Xiaomi смартфонларининг таннархини пасайтиришга ва ташқи етказиб берувчиларга қарамликни камайтиришга хизмат қилади.

Ўзбекистон бозорида ҳам Xiaomi қурилмалари энг оммабоп брендлардан бири ҳисобланади. Агар компания Хринг чипларини глобал миқёсда кенг жорий этса, маҳаллий истеъмолчилар учун ҳам ҳамёнбоп ва энергия тежамкор қурилмалар танлови кенгайиши кутилмоқда. Ҳозирча ушбу чиплар асосан ички бозор ва синов моделларида қўлланилаётган бўлиши мумкин.

Шуни таъкидлаш жоизки, AnTuTu тақдим этган ушбу статистика фақатгина бенчмарк фойдаланувчилари маълумотларига асосланган. Бу рақамлар жаҳон бозоридаги умумий савдо ҳажмини ёки расмий бозор улушини тўлиқ акс эттирмаслиги мумкин, бироқ технологик тенденциялар қаерга қараб кетаётганини аниқ кўрсатиб беради.

Рақобатнинг янги босқичи

Яқин келажакда процессорлар бозорида рақобат янада кескинлашиши кутилмоқда. Xiaomi ўзининг Хринг лойиҳасини ривожлантиришда давом этса, бу нафақат Samsung, балки MediaTek улушига ҳам таъсир ўтказиши тайин. Компания ўз экотизимини яратиш йўлида HyperOS операцион тизими билан биргаликда ўз чипларини уйғунлаштиришни мақсад қилган.

Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, Qualcomm ҳозирча тахтни ҳеч кимга бермаётган бўлса-да, Xiaomi каби инновацион компанияларнинг ўз чиплари билан бозорга кириб келиши Android-смартфонлар оламида янги даврни бошлаб бериши мумкин. Бу эса пировардида истеъмолчилар учун сифатли ва арзонроқ технологиялар тақдим этилишига замин яратади.

XiaomiПроцессорQualcommТехнологияAnTuTu
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Samsung Galaxy З Фолд 8 ва Флип 8 серияси: янги флагманлар дизайни фош бўлдиSamsung Galaxy З Фолд 8 ва Флип 8 серияси: янги флагманлар дизайни фош бўлдиБугун, 11:26Плутоний бирикмасида ноёб квант ҳолати аниқланди: Ядро физикаси янги босқичга чиқмоқдаПлутоний бирикмасида ноёб квант ҳолати аниқланди: Ядро физикаси янги босқичга чиқмоқдаБугун, 10:53Huawei Мате 80 Pro ва Кирин 9030 Pro: Графика самарадорлиги 76 фоизга ошдиHuawei Мате 80 Pro ва Кирин 9030 Pro: Графика самарадорлиги 76 фоизга ошдиБугун, 08:26AnTuTu ҳисоботи: Замонавий Android смартфонлар қандай техник кўрсаткичларга эга?AnTuTu ҳисоботи: Замонавий Android смартфонлар қандай техник кўрсаткичларга эга?Бугун, 07:52Intel ўрта сегментда инқилоб қилмоқчи: Core Ultra 5 процессорлари 22 ядроли бўладиIntel ўрта сегментда инқилоб қилмоқчи: Core Ultra 5 процессорлари 22 ядроли бўладиБугун, 07:22Авиация инқилоби: ЖетЗеро компанияси Boeing ўрнини босувчи З4 самолётини йиғишни бошладиАвиация инқилоби: ЖетЗеро компанияси Boeing ўрнини босувчи З4 самолётини йиғишни бошладиБугун, 06:51
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди