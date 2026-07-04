Мирзиёев ва Кобахидзе Мтасминда тоғига фуникулёрда чиқди (видео)
Тбилиси шаҳрида Ўзбекистон Президенти Шавкат Мирзиёев шарафига расмий қабул маросими ташкил этилди. Тадбир доирасида давлатимиз раҳбари ва Грузия Бош вазири Ираклий Кобахидзе пойтахтнинг энг машҳур масканларидан бирига биргаликда ташриф буюрди.
Етакчилар фуникулёрда Мтасминда тоғига кўтарилди
Шавкат Мирзиёев ва Ираклий Кобахидзе фуникулёр орқали Мтасминда тоғига кўтарилди.
Ушбу баландликдан Тбилиси шаҳрининг кенг ва бетакрор манзараси кўриниб туради. Сафар икки мамлакат етакчилари ўртасидаги самимий мулоқот руҳида ўтди.
Тбилиси манзараси фонида эсдалик сурати
Мтасминда тоғига кўтарилган Шавкат Мирзиёев ва Ираклий Кобахидзе шаҳар манзараси фонида биргаликда суратга тушди.
Мазкур лавҳалар Ўзбекистон ва Грузия ўртасидаги дўстона муносабатларнинг яна бир рамзий ифодаси бўлди.
Ўзбекистон Президенти шарафига расмий қабул
Тбилисида ташкил этилган расмий қабул Шавкат Мирзиёевнинг Грузияга ташрифи доирасидаги тадбирлардан бири бўлди.
Унда икки мамлакат ўртасидаги ўзаро ҳурмат, дўстлик ва яқин ҳамкорлик муҳити яна бир бор намоён бўлди.
…