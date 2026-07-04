Мирзиёев ва Кобахидзе Мтасминда тоғига фуникулёрда чиқди (видео)

·22·Ўзбекистон
Мирзиёев ва Кобахидзе Мтасминда тоғига фуникулёрда чиқди (видео)

Тбилиси шаҳрида Ўзбекистон Президенти Шавкат Мирзиёев шарафига расмий қабул маросими ташкил этилди. Тадбир доирасида давлатимиз раҳбари ва Грузия Бош вазири Ираклий Кобахидзе пойтахтнинг энг машҳур масканларидан бирига биргаликда ташриф буюрди.

Етакчилар фуникулёрда Мтасминда тоғига кўтарилди

Шавкат Мирзиёев ва Ираклий Кобахидзе фуникулёр орқали Мтасминда тоғига кўтарилди.

Ушбу баландликдан Тбилиси шаҳрининг кенг ва бетакрор манзараси кўриниб туради. Сафар икки мамлакат етакчилари ўртасидаги самимий мулоқот руҳида ўтди.

Тбилиси манзараси фонида эсдалик сурати

Мтасминда тоғига кўтарилган Шавкат Мирзиёев ва Ираклий Кобахидзе шаҳар манзараси фонида биргаликда суратга тушди.

Мазкур лавҳалар Ўзбекистон ва Грузия ўртасидаги дўстона муносабатларнинг яна бир рамзий ифодаси бўлди.

Ўзбекистон Президенти шарафига расмий қабул

Тбилисида ташкил этилган расмий қабул Шавкат Мирзиёевнинг Грузияга ташрифи доирасидаги тадбирлардан бири бўлди.

Унда икки мамлакат ўртасидаги ўзаро ҳурмат, дўстлик ва яқин ҳамкорлик муҳити яна бир бор намоён бўлди.

Шевкат МирзиёвИракли КобахидзеТолики
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Шавкат Мирзиёевнинг Грузияга давлат ташрифи якунланди (видео)Шавкат Мирзиёевнинг Грузияга давлат ташрифи якунланди (видео)Бугун, 12:25Ўзбекистон ва Грузия стратегик шерикка айланди (видео)Ўзбекистон ва Грузия стратегик шерикка айланди (видео)Бугун, 12:13Шавкат Мирзиёев Тбилисида Грузия қаҳрамонларини ёд этди (видео)Шавкат Мирзиёев Тбилисида Грузия қаҳрамонларини ёд этди (видео)Бугун, 11:59Шавкат Мирзиёев Грузиянинг олий ордени билан тақдирланди (видео)Шавкат Мирзиёев Грузиянинг олий ордени билан тақдирланди (видео)Бугун, 11:48Ўзбекистон ОТМларида янги таълим йўналишлари очиладиЎзбекистон ОТМларида янги таълим йўналишлари очиладиБугун, 11:28Зарафшонда сув оқими темирйўл инфратузилмасига зарар етказдиЗарафшонда сув оқими темирйўл инфратузилмасига зарар етказдиКеча, 17:49
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Фарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилди
Фарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилди
Эртага давлат ташкилотларида иш соат 10:00 да бошланади
Эртага давлат ташкилотларида иш соат 10:00 да бошланади
Ўзбекистоннинг икки қишлоғи энди Қирғизистонга қарашли
Ўзбекистоннинг икки қишлоғи энди Қирғизистонга қарашли
Тошкентда 2–3 балл, Сурхондарёда 4–5 балл зилзила сезилди
Тошкентда 2–3 балл, Сурхондарёда 4–5 балл зилзила сезилди
21 июн: энг узун кун ва энг қисқа тун
21 июн: энг узун кун ва энг қисқа тун
Ўзбекистонда пропаннинг чакана нархи сезиларли даражада қимматлашди
Ўзбекистонда пропаннинг чакана нархи сезиларли даражада қимматлашди
Сайёрамиздаги энг йирик олтин кон Ўзбекистонда экани маълум бўлди
Сайёрамиздаги энг йирик олтин кон Ўзбекистонда экани маълум бўлди
Бугун Ерда кучли магнит бўрони кузатилиши мумкин
Бугун Ерда кучли магнит бўрони кузатилиши мумкин