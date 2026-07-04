Аргентина катта йўқотишга учради: Факундо Медина кеча жароҳат олди...
Аргентина терма жамоасининг Кабо-Вердега қарши кечган жаҳон чемпионати 1/16 финал баҳсида нохуш ҳолат кузатилди. Жамоанинг чап қанот ҳимоячиси Факундо Медина учрашувни жароҳат сабабли якунлай олмади.
Медина асосий таркибда майдонга тушганди
Франциянинг «Марсельь» клуби шарафини ҳимоя қилаётган 27 ёшли футболчи плей-офф босқичининг илк учрашувида «альбиселесте»нинг асосий таркибидан жой олди.
Медина ҳимоя қанотида фаол ҳаракат қилди ва учрашувнинг катта қисмини майдонда ўтказди.
86-дақиқада мажбурий алмаштирилди
Баҳснинг 86-дақиқасида ҳимоячи жароҳат олди ва ўйинни давом эттира олмади. Унинг ўрнига тажрибали Николас Тальяфико майдонга туширилди.
Футболчининг жароҳати қай даражада жиддий экани ҳозирча маълум қилинмаган. Энди Аргентина мухлислари тиббий текширув натижаларини кутишига тўғри келади.
Мундиалдаги учинчи ўйини
Факундо Медина жорий жаҳон чемпионатида Аргентина терма жамоасининг дастлабки икки учрашувини асосий таркибда бошлаган эди.
Гуруҳ босқичининг учинчи турида Иорданияга қарши ўйинни эса захира ўриндиғидан кузатди.
Кейинги босқич олдидан хавотир
Плей-оффда ҳар бир футболчининг аҳамияти юқори бўлган бир пайтда Мединанинг жароҳати Аргентина мураббийлар штаби учун бош оғриғига айланиши мумкин.
Ҳимоячининг кейинги учрашувда қатнашиши тиббий текширувлардан сўнг маълум бўлади.
Сизнингча, Медина сафдан чиқса, уни Тальяфико муносиб алмаштира оладими?
…