Аргентина катта йўқотишга учради: Факундо Медина кеча жароҳат олди...

·69·Спорт
Аргентина катта йўқотишга учради: Факундо Медина кеча жароҳат олди...

Аргентина терма жамоасининг Кабо-Вердега қарши кечган жаҳон чемпионати 1/16 финал баҳсида нохуш ҳолат кузатилди. Жамоанинг чап қанот ҳимоячиси Факундо Медина учрашувни жароҳат сабабли якунлай олмади.

Медина асосий таркибда майдонга тушганди

Франциянинг «Марсельь» клуби шарафини ҳимоя қилаётган 27 ёшли футболчи плей-офф босқичининг илк учрашувида «альбиселесте»нинг асосий таркибидан жой олди.

Медина ҳимоя қанотида фаол ҳаракат қилди ва учрашувнинг катта қисмини майдонда ўтказди.

86-дақиқада мажбурий алмаштирилди

Баҳснинг 86-дақиқасида ҳимоячи жароҳат олди ва ўйинни давом эттира олмади. Унинг ўрнига тажрибали Николас Тальяфико майдонга туширилди.

Футболчининг жароҳати қай даражада жиддий экани ҳозирча маълум қилинмаган. Энди Аргентина мухлислари тиббий текширув натижаларини кутишига тўғри келади.

Мундиалдаги учинчи ўйини

Факундо Медина жорий жаҳон чемпионатида Аргентина терма жамоасининг дастлабки икки учрашувини асосий таркибда бошлаган эди.

Гуруҳ босқичининг учинчи турида Иорданияга қарши ўйинни эса захира ўриндиғидан кузатди.

Кейинги босқич олдидан хавотир

Плей-оффда ҳар бир футболчининг аҳамияти юқори бўлган бир пайтда Мединанинг жароҳати Аргентина мураббийлар штаби учун бош оғриғига айланиши мумкин.

Ҳимоячининг кейинги учрашувда қатнашиши тиббий текширувлардан сўнг маълум бўлади.

Сизнингча, Медина сафдан чиқса, уни Тальяфико муносиб алмаштира оладими?

АргентинаФакундо МединаКабо-Верде
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Радимов Муҳаммад Салоҳнинг жисмоний ҳолатидан хавотир билдирдиРадимов Муҳаммад Салоҳнинг жисмоний ҳолатидан хавотир билдирдиБугун, 11:16Миср футболчиси Муҳаммад Хани майдонда ҳушини йўқотдиМиср футболчиси Муҳаммад Хани майдонда ҳушини йўқотдиБугун, 11:10Колумбия ғалаба қозонди, аммо Жон Кордоба жиддий жароҳат олдиКолумбия ғалаба қозонди, аммо Жон Кордоба жиддий жароҳат олдиБугун, 11:09ФИФА Мессининг рекордини бекор қилди: аслида нима бўлган эди?ФИФА Мессининг рекордини бекор қилди: аслида нима бўлган эди?Бугун, 11:07Карло Анчелотти танқидчиларга: «100 фоиз аҳмоқ эмасман»Карло Анчелотти танқидчиларга: «100 фоиз аҳмоқ эмасман»Бугун, 10:06Мареска даврида «Манчестер Сити»да ким қолади, ким кетади?Мареска даврида «Манчестер Сити»да ким қолади, ким кетади?Бугун, 10:01
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди