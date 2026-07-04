Инсон қиёфасидаги Убтеч U1 роботлари: Мукаммал реализм ва ҳиссий интеллект

·0·Техно
Инсон қиёфасидаги Убтеч U1 роботлари: Мукаммал реализм ва ҳиссий интеллект

Робототехника оламида ҳақиқий инқилоб юз бермоқда: Убтеч компанияси ўзининг янги U1 сериясидаги бионик роботларини тақдим этди. Ушбу қурилмалар ўзининг инсон қиёфасига ўта яқинлиги, терисидаги майда деталлари ва мураккаб ҳиссий алгоритмлари билан технология оламини ҳайратга солди. Phoenix.com Течнологй маълумотларига кўра, янги авлод роботлари шунчаки машина эмас, балки инсон билан руҳий боғлиқлик ўрната оладиган ҳамроҳ сифатида ишлаб чиқилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Роботларнинг ташқи кўриниши устида нафақат муҳандислар, балки профессионал дизайнер ва стилистлар ҳам иш олиб борган. Уларнинг териси силикондан ишланган бўлиб, қўллардаги томирлар, лаблардаги майда ажинлар ва бармоқ бўғимларигача аниқ акс эттирилган. Ҳатто аёл қиёфасидаги роботларга сифатли манйикур ва макияж ҳам қилинган. Кўргазма давомида ташриф буюрувчиларга роботларнинг юзига тегмаслик сўралган, чунки бу нозик макияжга зарар етказиши мумкин эди.

Техник имкониятлар ва ҳиссиётлар таҳлили

Убтеч U1 серияси 88 даражали эркинлик ҳаракатига эга бўлиб, инсон танаси бажарадиган ҳаракатларнинг 90 фоизини такрорлай олади. Айниқса, бўйин қисмидаги ноёб бионик конструкция роботга табиий бурилиш имконини беради. Қурилма дунёдаги биринчи йирик ҳиссиётлар модели билан жиҳозланган бўлиб, у 20 дан ортиқ нозик эмоцияларни 90 фоиздан юқори аниқликда таний олади. Савол ва жавоб ўртасидаги кечикиш вақти бор-йўғи 500 миллисекундни ташкил этади.

Ишлаб чиқувчиларнинг таъкидлашича, ушбу роботлар жинсий мақсадлар учун мўлжалланмаган. Компания асосчиси Чжоу Сзян роботларнинг асосий вазифаси "ҳиссий қиймат" бериш эканини алоҳида қайд этди. Шунга қарамай, роботларнинг ташқи кўринишида иккиламчи жинсий белгилар яққол ифодаланган бўлиб, бу ижтимоий тармоқларда ва кўргазма иштирокчилари орасида қизғин муҳокамаларга сабаб бўлди.

Қўл меҳнатидан саноат ишлаб чиқаришига

Бундай мураккаб қурилмаларни оммавий ишлаб чиқариш ўта қийин вазифа ҳисобланади. Масалан, роботнинг фақат бош қисмида 2 мингдан 3 минггача деталлар мавжуд бўлиб, у 30 хил микромимикани бажара олади. Дастлабки босқичларда роботларнинг қошлари ва киприклари мутахассислар томонидан қўлда экилган. Ҳозирда Убтеч ушбу санъат даражасидаги жараённи стандартлаштирилган конвеер усулига ўтказиш устида ишламоқда.

Убтеч U1 роботларидан қуйидаги соҳаларда фойдаланиш режалаштирилган:

  • Кундалик мулоқот ва ҳиссий қўллаб-қувватлаш;
  • Кексалар парвариши ва ижтимоий ёрдам;
  • Психологик терапия ва маслаҳат бериш;
  • Меҳмонларни кутиб олиш ва хизмат кўрсатиш;
  • Илмий тадқиқотлар ва таълим жараёнлари.
Роботларнинг нутқи ва лаб ҳаракатлари ўртасидаги синхронизация 20 миллисекунд ичида амалга ошади, бу эса мулоқот пайтида "роботлашган" сунъийлик ҳиссини деярли йўққа чиқаради. Юзлаб миллиард параметрлар асосида ўқитилган чуқур фикрлаш модели роботга инсон билан мазмунли ва мантиқий суҳбат қуриш имконини беради.

УбтечРобототехникаСунъий IntelлектТехнологияИнновация
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Xiaomi ўзининг Хринг процессорлари билан бозорда кескин бурилиш ясадиXiaomi ўзининг Хринг процессорлари билан бозорда кескин бурилиш ясадиБугун, 11:55Samsung Galaxy З Фолд 8 ва Флип 8 серияси: янги флагманлар дизайни фош бўлдиSamsung Galaxy З Фолд 8 ва Флип 8 серияси: янги флагманлар дизайни фош бўлдиБугун, 11:26Плутоний бирикмасида ноёб квант ҳолати аниқланди: Ядро физикаси янги босқичга чиқмоқдаПлутоний бирикмасида ноёб квант ҳолати аниқланди: Ядро физикаси янги босқичга чиқмоқдаБугун, 10:53Huawei Мате 80 Pro ва Кирин 9030 Pro: Графика самарадорлиги 76 фоизга ошдиHuawei Мате 80 Pro ва Кирин 9030 Pro: Графика самарадорлиги 76 фоизга ошдиБугун, 08:26AnTuTu ҳисоботи: Замонавий Android смартфонлар қандай техник кўрсаткичларга эга?AnTuTu ҳисоботи: Замонавий Android смартфонлар қандай техник кўрсаткичларга эга?Бугун, 07:52Intel ўрта сегментда инқилоб қилмоқчи: Core Ultra 5 процессорлари 22 ядроли бўладиIntel ўрта сегментда инқилоб қилмоқчи: Core Ultra 5 процессорлари 22 ядроли бўладиБугун, 07:22
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди