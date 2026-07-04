Инсон қиёфасидаги Убтеч U1 роботлари: Мукаммал реализм ва ҳиссий интеллект
Робототехника оламида ҳақиқий инқилоб юз бермоқда: Убтеч компанияси ўзининг янги U1 сериясидаги бионик роботларини тақдим этди. Ушбу қурилмалар ўзининг инсон қиёфасига ўта яқинлиги, терисидаги майда деталлари ва мураккаб ҳиссий алгоритмлари билан технология оламини ҳайратга солди. Phoenix.com Течнологй маълумотларига кўра, янги авлод роботлари шунчаки машина эмас, балки инсон билан руҳий боғлиқлик ўрната оладиган ҳамроҳ сифатида ишлаб чиқилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Роботларнинг ташқи кўриниши устида нафақат муҳандислар, балки профессионал дизайнер ва стилистлар ҳам иш олиб борган. Уларнинг териси силикондан ишланган бўлиб, қўллардаги томирлар, лаблардаги майда ажинлар ва бармоқ бўғимларигача аниқ акс эттирилган. Ҳатто аёл қиёфасидаги роботларга сифатли манйикур ва макияж ҳам қилинган. Кўргазма давомида ташриф буюрувчиларга роботларнинг юзига тегмаслик сўралган, чунки бу нозик макияжга зарар етказиши мумкин эди.
Техник имкониятлар ва ҳиссиётлар таҳлилиУбтеч U1 серияси 88 даражали эркинлик ҳаракатига эга бўлиб, инсон танаси бажарадиган ҳаракатларнинг 90 фоизини такрорлай олади. Айниқса, бўйин қисмидаги ноёб бионик конструкция роботга табиий бурилиш имконини беради. Қурилма дунёдаги биринчи йирик ҳиссиётлар модели билан жиҳозланган бўлиб, у 20 дан ортиқ нозик эмоцияларни 90 фоиздан юқори аниқликда таний олади. Савол ва жавоб ўртасидаги кечикиш вақти бор-йўғи 500 миллисекундни ташкил этади.
Ишлаб чиқувчиларнинг таъкидлашича, ушбу роботлар жинсий мақсадлар учун мўлжалланмаган. Компания асосчиси Чжоу Сзян роботларнинг асосий вазифаси "ҳиссий қиймат" бериш эканини алоҳида қайд этди. Шунга қарамай, роботларнинг ташқи кўринишида иккиламчи жинсий белгилар яққол ифодаланган бўлиб, бу ижтимоий тармоқларда ва кўргазма иштирокчилари орасида қизғин муҳокамаларга сабаб бўлди.
Қўл меҳнатидан саноат ишлаб чиқаришигаБундай мураккаб қурилмаларни оммавий ишлаб чиқариш ўта қийин вазифа ҳисобланади. Масалан, роботнинг фақат бош қисмида 2 мингдан 3 минггача деталлар мавжуд бўлиб, у 30 хил микромимикани бажара олади. Дастлабки босқичларда роботларнинг қошлари ва киприклари мутахассислар томонидан қўлда экилган. Ҳозирда Убтеч ушбу санъат даражасидаги жараённи стандартлаштирилган конвеер усулига ўтказиш устида ишламоқда.
Убтеч U1 роботларидан қуйидаги соҳаларда фойдаланиш режалаштирилган:
- Кундалик мулоқот ва ҳиссий қўллаб-қувватлаш;
- Кексалар парвариши ва ижтимоий ёрдам;
- Психологик терапия ва маслаҳат бериш;
- Меҳмонларни кутиб олиш ва хизмат кўрсатиш;
- Илмий тадқиқотлар ва таълим жараёнлари.
…