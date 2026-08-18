Роналду Мессининг постида Instagram рекордини янгилади

·14·Спорт
Роналду Мессининг постида Instagram рекордини янгилади
Қисқача

Криштиану Роналдунинг Лионель Мессининг Instagramдаги пости остидаги изоҳи 16 август ҳолатига кўра 6,7 миллиондан ортиқ лайк йиғиб, Instagram тарихидаги энг кўп лайк тўплаган комментарийга айланди. Роналду изоҳида Месси ва унинг яқинларига ҳамдардлик билдириб, оиласига куч ва сабр тилаган. Бу натижа португалиялик футболчининг Instagramдаги лайклар бўйича аввалги рекордини янгилади. Мазкур пост Лионель Мессининг отаси Хорхе Месси вафотидан сўнг эълон қилинган эди.

Футбол оламининг икки буюк юлдузи — Криштиану Роналду ва Лионель Месси номи яна бир бор ижтимоий тармоқларда бирга тилга тушди. Бу сафар португалиялик ҳужумчи Мессининг Instagram’даги постига қолдирган изоҳи билан рекорд ўрнатди.

Лионель Мессининг отаси Хорхе Месси вафот этганидан сўнг аргентиналик футболчи ижтимоий тармоқда отасига бағишланган пост қолдирган. Роналду ушбу пост остида Месси ва унинг яқинларига ҳамдардлик билдириб, оғир кунларда оиласига куч ва сабр тилаган.

Футболчининг қисқа, аммо самимий изоҳи мухлислар эътиборидан четда қолмади. Изоҳ қисқа вақт ичида миллионлаб лайк тўплади.

16 август ҳолатига кўра, Роналдунинг Месси пости остидаги изоҳи 6,7 миллиондан ортиқ лайк йиғган. Шу тариқа у Instagram тарихида энг кўп лайк тўплаган комментарийга айланди.

Қизиғи, Роналду бундай натижага аввал ҳам эришган эди. Унинг бошқа бир изоҳи Instagram’даги лайклар бўйича рекорд ўрнатган. Бироқ энди португалиялик юлдуз ўз рекордини айнан Мессининг пости остида қолдирган изоҳи билан янгилади.

Криштиану РоналдуЛионель МессиInstagram
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Челси раҳбариятида ўзгаришлар: Тодд Боли ўз улушини сотиши мумкинЧелси раҳбариятида ўзгаришлар: Тодд Боли ўз улушини сотиши мумкинБугун, 20:10Жон Лукуми: «Ювентус» – Италиядаги энг буюк жамоа»Жон Лукуми: «Ювентус» – Италиядаги энг буюк жамоа»Бугун, 19:56Рафаел Леао “Челси”га арзон нархда таклиф қилилдиРафаел Леао “Челси”га арзон нархда таклиф қилилдиБугун, 19:56Гуглиелмо Викарио Ювентус сафига қўшилдиГуглиелмо Викарио Ювентус сафига қўшилдиБугун, 19:32Гуглиелмо Викарио Ювентус сафига қўшилдиГуглиелмо Викарио Ювентус сафига қўшилдиБугун, 19:18Мануэль Аканжи Жон Стоунзнинг Интердаги фаолиятига ишонч билдирмоқдаМануэль Аканжи Жон Стоунзнинг Интердаги фаолиятига ишонч билдирмоқдаБугун, 17:59
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди