Роналду Мессининг постида Instagram рекордини янгилади
Криштиану Роналдунинг Лионель Мессининг Instagramдаги пости остидаги изоҳи 16 август ҳолатига кўра 6,7 миллиондан ортиқ лайк йиғиб, Instagram тарихидаги энг кўп лайк тўплаган комментарийга айланди. Роналду изоҳида Месси ва унинг яқинларига ҳамдардлик билдириб, оиласига куч ва сабр тилаган. Бу натижа португалиялик футболчининг Instagramдаги лайклар бўйича аввалги рекордини янгилади. Мазкур пост Лионель Мессининг отаси Хорхе Месси вафотидан сўнг эълон қилинган эди.
Футбол оламининг икки буюк юлдузи — Криштиану Роналду ва Лионель Месси номи яна бир бор ижтимоий тармоқларда бирга тилга тушди. Бу сафар португалиялик ҳужумчи Мессининг Instagram’даги постига қолдирган изоҳи билан рекорд ўрнатди.
Лионель Мессининг отаси Хорхе Месси вафот этганидан сўнг аргентиналик футболчи ижтимоий тармоқда отасига бағишланган пост қолдирган. Роналду ушбу пост остида Месси ва унинг яқинларига ҳамдардлик билдириб, оғир кунларда оиласига куч ва сабр тилаган.
Футболчининг қисқа, аммо самимий изоҳи мухлислар эътиборидан четда қолмади. Изоҳ қисқа вақт ичида миллионлаб лайк тўплади.
16 август ҳолатига кўра, Роналдунинг Месси пости остидаги изоҳи 6,7 миллиондан ортиқ лайк йиғган. Шу тариқа у Instagram тарихида энг кўп лайк тўплаган комментарийга айланди.
Қизиғи, Роналду бундай натижага аввал ҳам эришган эди. Унинг бошқа бир изоҳи Instagram’даги лайклар бўйича рекорд ўрнатган. Бироқ энди португалиялик юлдуз ўз рекордини айнан Мессининг пости остида қолдирган изоҳи билан янгилади.
…