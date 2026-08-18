Намангандаги қурилиш бозорда ёнғин чиқди
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Бугун, 18 август куни Наманган вилояти Янги Наманган туманидаги “Қурилиш моллари савдо бозори” ҳудудида ёнғин содир бўлди. Бу ҳақда Фавқулодда вазиятлар вазирлиги хабар берди.
Маълум қилинишича, соат 13:46 да “112” тизими орқали “Мингчинор” МФЙ ҳудудидаги савдо расталарида ёнғин чиққани ҳақида хабар келиб тушган.
Ҳодиса жойига зудлик билан ёнғин-қутқарув бўлинмалари етиб борган. Ёнғин соат 13:58 да қуршаб олинган, 15:58 да эса тўлиқ бартараф этилган.
Ижтимоий тармоқларда тарқалган видеоларда бозор ҳудудидаги енгил автомобил ҳам ёнғин оқибатида тўлиқ ёниб кетгани акс этган.
Фавқулодда вазият оқибатида тан жароҳати олганлар қайд этилмаган. Ҳозирда ёнғиннинг келиб чиқиш сабаби ва етказилган моддий зарар миқдори аниқланмоқда.
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг
…