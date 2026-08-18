iQOO Neo 11 Ultra тақдим этилди: 9100 мАч батарея ва кучли Dimensity 9500M

·15·Техно
iQOO Neo 11 Ultra тақдим этилди: 9100 мАч батарея ва кучли Dimensity 9500M
Қисқача

Хитойда iQOO Neo 11 Ultra флагман смартфони 9100 мАч батарея ва MediaTek Dimensity 9500M процессори билан расман тақдим этилди. Қурилманинг нархи 3399 юандан бошланади, давлат субсидиялари ҳисобга олинганда эса 2899 юан ($430) туради. Смартфон 6,83 дюймли 2K экран, 144 Hz янгиланиш частотаси, 100 В тезкор қувватлаш ва 50 мегапикселли Sony ЛЙTIA 700V асосий камерага эга. Унинг халқаро бозорларга чиқиш санаси ҳозирча маълум қилинмаган.

Хитой бозорида iQOO брендининг янги флагман смартфони — iQOO Neo 11 Ultra расман намойиш этилди. Ixbt.com маълумотига кўра, мазкур қурилма илғор техник хусусиятлари, улкан аккумулятори ҳамда ҳамёнбоп нархи билан мобил бозор эътиборини тортишга муваффақ бўлди ва ўз синфида кучли автономияни таъминлай оладиган кам сонли гаджетлардан бирига айланди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги смартфон нархи Хитойда 3399 юандан (тахминан 500 доллар) бошланади. Маҳаллий давлат субсидияларини ҳисобга олган ҳолда эса харидорлар ушбу флагманни 2899 юан ($430) эвазига харид қилишлари мумкин. Ҳозирча қурилманинг халқаро бозорларга чиқиш санаси ҳақида расмий маълумот берилмаган бўлса-да, унинг нарх ва имкониятлар нисбати технология оламида катта қизиқиш уйғотмоқда.

Ишлаш унумдорлиги ва илғор аппарат таъминоти

iQOO Neo 11 Ultra бозорда биринчилардан бўлиб MediaTek Dimensity 9500M процессори билан жиҳозланди. Ушбу СоК одатдаги Dimensity 9500 версиясидан битта графика ядроси қисқартирилгани (11 та ўрнига 12 та) билан фарқ қилади, бироқ қолган имкониятлари тўлалигича сақланиб қолган. Процессор тезлиги секундига 9600 Мбит/с гача бўлган замонавий LPDDR5X Ultra тезкор хотираси ва UFS 4.1 доимий хотираси билан биргаликда ишлайди.

Смартфон имкониятларини янада ошириш мақсадида махсус Q2 чипи ўрнатилган бўлиб, у тасвир сифатини 2K форматигача яхшилаш вазифасини бажаради. Қизиб кетишнинг олдини олиш учун 8K Исе Доме совутиш тизими қўлланилган бўлиб, ундаги буғланиш камерасининг майдони 8000 квадрат миллиметрни ташкил этади. Дастурий таъминот сифатида эса ОригинОС 6 тизими танланган.

Дисплей ва илғор экран имкониятлари

Апаратсиз вақт ўтказишни севувчилар учун қурилма Висионох F2 материали асосидаги 6,83 дюймли 2K пикселлар сонига эга экран билан таъминланган. Ушбу панел 144 Hz янгиланиш частотасини қўллаб-қувватлайди. Дисплейнинг умумий максимал ёрқинлиги 2000 нитни, локал чўққи ёрқинлиги эса 4500 нитни ташкил этади, сенсорли қатламнинг сўров частотаси эса 500 Hz га етади.

Рекорд даражадаги аккумулятор ва камера

Моделнинг энг асосий ўзига хос жиҳатларидан бири бу Нео серияси тарихидаги энг йирик — 9100 мАч сиғимли аккумуляторидир. Тўртинчи авлод кремний анодидан фойдаланилган батареянинг энергия зичлиги 886 В·ч/литрни ташкил қилади. Қурилма 100 В қувватга эга тезкор қувватлаш ҳамда батареяни четлаб ўтиб тўғридан-тўғри қувват олиш режимини қўллаб-қувватлайди.

Ишлаб чиқарувчи маълумотига кўра, бундай улкан қувват захираси фойдаланувчига 13,7 соат тинимсиз МОБА ўйинларини ўйнаш ёки 23 соат давомида қисқа видеолар томоша қилиш имконини беради. Асосий камера оптик стабилизацияга эга 50 мегапикселли Sony ЛЙTIA 700V (1/1.56 дюйм) сенсорига таянади. Унга 8 мегапикселли кенг бурчакли объектив ва 16 мегапикселли олд камера ҳамроҳлик қилади.

Смартфон алюминий ён рамка, мат орқа панел ҳамда мустаҳкамланган ҳимоя шишаси билан ўралган бўлиб, IP69 даражасидаги сув ва чангдан ҳимояга эга. Шунингдек, экран остида замонавий ультратовушли бармоқ изи сканери жойлашган.

ИқооСмартфонларТехнологияЯнгиликларГаджетлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Расмий тақдимотгача ҳали вақт бор: iPhone 18 учун илк аксессуарлар сотувга чиқдиРасмий тақдимотгача ҳали вақт бор: iPhone 18 учун илк аксессуарлар сотувга чиқдиБугун, 19:29Xiaomi компанияси машҳур смартфонлар учун янгиланишларни тўхтатдиXiaomi компанияси машҳур смартфонлар учун янгиланишларни тўхтатдиБугун, 18:57SpaceX Starship кемасини океандан муваффақиятли қутқардиSpaceX Starship кемасини океандан муваффақиятли қутқардиБугун, 18:20Apple macOS янгиланишида камерали AirPods тасвирланган видео топилдиApple macOS янгиланишида камерали AirPods тасвирланган видео топилдиБугун, 18:20Vivo X500 смартфони 90 ваттли қувватлаш ва сунъий йўлдош алоқасига эга бўладиVivo X500 смартфони 90 ваттли қувватлаш ва сунъий йўлдош алоқасига эга бўладиБугун, 17:55Олимлар сунъий интеллект ёрдамида Марс об-ҳавосини башорат қилишни ўрганишдиОлимлар сунъий интеллект ёрдамида Марс об-ҳавосини башорат қилишни ўрганишдиБугун, 17:27
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Honor Робот Пҳоне илк бор футбол майдонида кўриниш берди: 4D камерали смартфон имкониятлари
Honor Робот Пҳоне илк бор футбол майдонида кўриниш берди: 4D камерали смартфон имкониятлари
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди