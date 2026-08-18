iQOO Neo 11 Ultra тақдим этилди: 9100 мАч батарея ва кучли Dimensity 9500M
Хитойда iQOO Neo 11 Ultra флагман смартфони 9100 мАч батарея ва MediaTek Dimensity 9500M процессори билан расман тақдим этилди. Қурилманинг нархи 3399 юандан бошланади, давлат субсидиялари ҳисобга олинганда эса 2899 юан ($430) туради. Смартфон 6,83 дюймли 2K экран, 144 Hz янгиланиш частотаси, 100 В тезкор қувватлаш ва 50 мегапикселли Sony ЛЙTIA 700V асосий камерага эга. Унинг халқаро бозорларга чиқиш санаси ҳозирча маълум қилинмаган.
Хитой бозорида iQOO брендининг янги флагман смартфони — iQOO Neo 11 Ultra расман намойиш этилди. Ixbt.com маълумотига кўра, мазкур қурилма илғор техник хусусиятлари, улкан аккумулятори ҳамда ҳамёнбоп нархи билан мобил бозор эътиборини тортишга муваффақ бўлди ва ўз синфида кучли автономияни таъминлай оладиган кам сонли гаджетлардан бирига айланди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги смартфон нархи Хитойда 3399 юандан (тахминан 500 доллар) бошланади. Маҳаллий давлат субсидияларини ҳисобга олган ҳолда эса харидорлар ушбу флагманни 2899 юан ($430) эвазига харид қилишлари мумкин. Ҳозирча қурилманинг халқаро бозорларга чиқиш санаси ҳақида расмий маълумот берилмаган бўлса-да, унинг нарх ва имкониятлар нисбати технология оламида катта қизиқиш уйғотмоқда.
Ишлаш унумдорлиги ва илғор аппарат таъминотиiQOO Neo 11 Ultra бозорда биринчилардан бўлиб MediaTek Dimensity 9500M процессори билан жиҳозланди. Ушбу СоК одатдаги Dimensity 9500 версиясидан битта графика ядроси қисқартирилгани (11 та ўрнига 12 та) билан фарқ қилади, бироқ қолган имкониятлари тўлалигича сақланиб қолган. Процессор тезлиги секундига 9600 Мбит/с гача бўлган замонавий LPDDR5X Ultra тезкор хотираси ва UFS 4.1 доимий хотираси билан биргаликда ишлайди.
Смартфон имкониятларини янада ошириш мақсадида махсус Q2 чипи ўрнатилган бўлиб, у тасвир сифатини 2K форматигача яхшилаш вазифасини бажаради. Қизиб кетишнинг олдини олиш учун 8K Исе Доме совутиш тизими қўлланилган бўлиб, ундаги буғланиш камерасининг майдони 8000 квадрат миллиметрни ташкил этади. Дастурий таъминот сифатида эса ОригинОС 6 тизими танланган.
Дисплей ва илғор экран имкониятлариАпаратсиз вақт ўтказишни севувчилар учун қурилма Висионох F2 материали асосидаги 6,83 дюймли 2K пикселлар сонига эга экран билан таъминланган. Ушбу панел 144 Hz янгиланиш частотасини қўллаб-қувватлайди. Дисплейнинг умумий максимал ёрқинлиги 2000 нитни, локал чўққи ёрқинлиги эса 4500 нитни ташкил этади, сенсорли қатламнинг сўров частотаси эса 500 Hz га етади.
Рекорд даражадаги аккумулятор ва камераМоделнинг энг асосий ўзига хос жиҳатларидан бири бу Нео серияси тарихидаги энг йирик — 9100 мАч сиғимли аккумуляторидир. Тўртинчи авлод кремний анодидан фойдаланилган батареянинг энергия зичлиги 886 В·ч/литрни ташкил қилади. Қурилма 100 В қувватга эга тезкор қувватлаш ҳамда батареяни четлаб ўтиб тўғридан-тўғри қувват олиш режимини қўллаб-қувватлайди.
Ишлаб чиқарувчи маълумотига кўра, бундай улкан қувват захираси фойдаланувчига 13,7 соат тинимсиз МОБА ўйинларини ўйнаш ёки 23 соат давомида қисқа видеолар томоша қилиш имконини беради. Асосий камера оптик стабилизацияга эга 50 мегапикселли Sony ЛЙTIA 700V (1/1.56 дюйм) сенсорига таянади. Унга 8 мегапикселли кенг бурчакли объектив ва 16 мегапикселли олд камера ҳамроҳлик қилади.
Смартфон алюминий ён рамка, мат орқа панел ҳамда мустаҳкамланган ҳимоя шишаси билан ўралган бўлиб, IP69 даражасидаги сув ва чангдан ҳимояга эга. Шунингдек, экран остида замонавий ультратовушли бармоқ изи сканери жойлашган.
…