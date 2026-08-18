Челси раҳбариятида ўзгаришлар: Тодд Боли ўз улушини сотиши мумкин

·7·Спорт
Челси раҳбариятида ўзгаришлар: Тодд Боли ўз улушини сотиши мумкин
Қисқача

Тодд Боли ва Марк Валтер Челсидаги ўзларига тегишли аксияларни клубнинг 61 фоиздан ортиқ улушига эга Клеарлаке Капитал компаниясига сотиш имкониятини кўриб чиқмоқда. Боли клуб раиси, Валтер эса директорлар кенгаши аъзоси бўлиб, уларнинг ҳар бири тахминан 13 фоиздан улушга эгалик қилади.

Лондоннинг Челси клуби раҳбариятида яна бир жиддий ўзгариш юз бериши мумкин. ЛЪEқуипе нашрининг хабар беришича, клубнинг асосий эгалари гуруҳидаги етакчи шахслардан бири Тодд Боли ва Марк Валтер ўзларига тегишли бўлган акцияларни Клеарлаке Капитал компаниясига сотиш имкониятини кўриб чиқмоқда. Мазкур эҳтимолий битим инглиз клубидаги бошқарув тизимини тубдан ўзгартириб юбориши кутилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ҳозирги вақтда Челси акциядорлик тузилмасида Клеарлаке Капитал 61 фоиздан ортиқ назорат пакетига эга бўлиб турибди. Клуб раиси лавозимида фаолият юритиб келаётган Тодд Боли ҳамда директорлар кенгаши аъзоси Марк Валтер эса тахминан 13 фоиздан улушга эгалик қилади. Шунингдек, швейцариялик молиячи Ханс-Ёрг Висс ҳам шунча миқдордаги улуш эгаси ҳисобланади. Маълум қилинишича, Боли ва Клеарлаке Капитал ўртасидаги муносабатлар вақт ўтиши билан ёмонлашиб борган.

Раҳбарият ичидаги зиддиятлар ва трансферлар

Сўнгги йилларда трансфер бозорига улкан маблағлар йўналтирилганига қарамай, жамоанинг натижалари кўпчиликнинг кутганидан паст бўлиб чиқди. Айнан шу омиллар фонида Тодд Боли жамоанинг қониқарсиз ўйинлари учун асосий айбдорлардан бири сифатида кўрсатила бошланди. 2022-йилда клуб Роман Абрамовичдан сотиб олингандан сўнг, Боли маълум муддат спорт директори вазифасини ҳам бажариб кўрган эди. Унинг футбол соҳасида етарли тажрибага эга эмаслигини тан олгани эса раҳбарият ичидаги шубҳалар ва ички зиддиятларни янада чуқурлаштирган эди.

Эслатиб ўтамиз, 2022-йилда Роман Абрамовичга нисбатан қўлланилган чекловлар сабабли Челси 3 миллиард еврога яқин маблағ эвазига америкалик инвесторларга сотилган эди. Инглиз матбуотининг баҳолашича, бугунги кунга келиб клубнинг қиймати тахминан 5,8 миллиард еврони ташкил этади. Агар Боли ва Валтер ўз улушларини Клеарлаке Капиталга сотишса, бу клубда тўрт йиллик рекорд даражадаги инвестициялар, мураккаб натижалар ва ички келишмовчиликлардан кейинги йирик бурилиш нуқтаси бўлади.

ЧелсиТодд БолиКлеарлаке КапиталАнглия Премер-лигасиТрансферлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Роналду Мессининг постида Instagram рекордини янгиладиРоналду Мессининг постида Instagram рекордини янгиладиБугун, 20:11Жон Лукуми: «Ювентус» – Италиядаги энг буюк жамоа»Жон Лукуми: «Ювентус» – Италиядаги энг буюк жамоа»Бугун, 19:56Рафаел Леао “Челси”га арзон нархда таклиф қилилдиРафаел Леао “Челси”га арзон нархда таклиф қилилдиБугун, 19:56Гуглиелмо Викарио Ювентус сафига қўшилдиГуглиелмо Викарио Ювентус сафига қўшилдиБугун, 19:32Гуглиелмо Викарио Ювентус сафига қўшилдиГуглиелмо Викарио Ювентус сафига қўшилдиБугун, 19:18Мануэль Аканжи Жон Стоунзнинг Интердаги фаолиятига ишонч билдирмоқдаМануэль Аканжи Жон Стоунзнинг Интердаги фаолиятига ишонч билдирмоқдаБугун, 17:59
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди