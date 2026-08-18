Трой Парротт нега ҳамон Англия Премер-лигасига ўтмади?

·5·Спорт
Трой Парротт нега ҳамон Англия Премер-лигасига ўтмади?
Қисқача

Трой Парротт Нидерландия ва Ирландия терма жамоасидаги сермаҳсул ўйинларига қарамай, 25-30 миллион фунт стерлинг эвазига Англия Премер-лигаси клубларидан бирига ҳамон ўтмади ва аниқ келишувга эришилмади. У 2023–2024-йилги мавсумда Нидерландияда 17 та гол урган, ҳозир эса AZ сафида 97 та учрашувда 51 та гол билан жамоанинг асосий тўпурарига айланган.

Голландияда ва Ирландия терма жамоаси сафида барқарор ўйин кўрсатиб, сермаҳсуллиги билан эътибор қозонаётган Трой Парротт нима сабабдан 25-30 миллион фунт стерлинг эвазига Англия Премер-лигаси клубларидан бирига ўтмагани жамоатчиликда қизиқиш уйғотмоқда. Тоттенхем академияси тарбияланувчиси бўлган футболчининг ҳозирги даражаси ва Европадаги муваффақиятлари унинг тез орада кучлироқ чемпионатга йўл олишини тахмин қилишга асос берарди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Goal.com нашрига берган эксклюзив интервюсида собиқ Ирландия терма жамоаси юлдузи Рей Хоутон ҳужумчининг нима учун ҳамон юқори савиядаги жамоалардан бирига ўтмаганидан ҳайратда эканини билдирди. Унинг фикрича, Парротт Нидерландия чемпионатидаги ва терма жамоадаги ишончли ўйинларидан сўнг Англиянинг ўзида ҳам ўзини кўрсатишга тайёр эди.

Қийин синовлардан ўтган футболчи эволюцияси

Дублин шаҳридан бўлган Трой Парротт 2019-йилда Тоттенхем сафида асосий жамоадаги дебютини ўтказган эди. Бироқ шундан сўнг у ўйин амалиётига эга бўлиши учун Миллуол, Ипсвич Таун, МК Донс, Престон Норт Энд ҳамда Экселсиор каби жамоаларга ижарага бериб юборилди. Бир неча мавсум давомида қуйи лигалардаги клубларда тўп сурган ҳужумчи учун бу давр осон кечмади.

Футболчи 2023–2024-йилги мавсумда Нидерландияда 17 та гол уришга эришди ва 2024 йилнинг ёзида Алкмаар клуби билан тўлақонли шартнома имзолади. Дастлаб атиги 6,7 миллион фунт стерлингга баҳоланган футболчи ҳозирга келиб AZ сафида 97 та учрашувда 51 та гол уриб, жамоанинг асосий тўпурарига айланди.

Терма жамоадаги муваффақиятлар ва келажакдаги имкониятлар

Парротт фаолиятидаги бурилиш нуқталаридан бири унинг Ирландия терма жамоасидаги етакчилик роли бўлди. 2026-йилги Жаҳон чемпионати саралаш босқичи доирасида Венгрия майдонларида хет-трик қайд этган ҳужумчи, шунингдек, Криштиану Роналду етакчилигидаги Португалия дарвозасига иккита гол уришга муваффақ бўлди. Бу ёрқин натижалар унинг атрофидаги трансфер миш-мишларини янада кучайтирди.

Goal.com хабарига кўра, Англия билан бир қаторда Испания ва Италиянинг бир нечта жамоалари ҳам футболчига қизиқиш билдирмоқда. Бироқ ҳозирча аниқ келишувга эришилмагани мутахассисларни ажаблантирмоқда. Рей Хоутоннинг таъкидлашича, ёшлик давридаги қийинчиликлар ва ижаралар Парроттни янада чиниқтириб, уни том маънода етук профессионал футболчига айлантирган.

Трой ПарроттПремер-лигаAZ AlkmaarИрландияТрансферлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Челси раҳбариятида ўзгаришлар кутилмоқдаЧелси раҳбариятида ўзгаришлар кутилмоқдаБугун, 20:31Роналду Мессининг постида Instagram рекордини янгиладиРоналду Мессининг постида Instagram рекордини янгиладиБугун, 20:11Челси раҳбариятида ўзгаришлар: Тодд Боли ўз улушини сотиши мумкинЧелси раҳбариятида ўзгаришлар: Тодд Боли ўз улушини сотиши мумкинБугун, 20:10Жон Лукуми: «Ювентус» – Италиядаги энг буюк жамоа»Жон Лукуми: «Ювентус» – Италиядаги энг буюк жамоа»Бугун, 19:56Рафаел Леао “Челси”га арзон нархда таклиф қилилдиРафаел Леао “Челси”га арзон нархда таклиф қилилдиБугун, 19:56Гуглиелмо Викарио Ювентус сафига қўшилдиГуглиелмо Викарио Ювентус сафига қўшилдиБугун, 19:32
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди