Трой Парротт нега ҳамон Англия Премер-лигасига ўтмади?
Трой Парротт Нидерландия ва Ирландия терма жамоасидаги сермаҳсул ўйинларига қарамай, 25-30 миллион фунт стерлинг эвазига Англия Премер-лигаси клубларидан бирига ҳамон ўтмади ва аниқ келишувга эришилмади. У 2023–2024-йилги мавсумда Нидерландияда 17 та гол урган, ҳозир эса AZ сафида 97 та учрашувда 51 та гол билан жамоанинг асосий тўпурарига айланган.
Голландияда ва Ирландия терма жамоаси сафида барқарор ўйин кўрсатиб, сермаҳсуллиги билан эътибор қозонаётган Трой Парротт нима сабабдан 25-30 миллион фунт стерлинг эвазига Англия Премер-лигаси клубларидан бирига ўтмагани жамоатчиликда қизиқиш уйғотмоқда. Тоттенхем академияси тарбияланувчиси бўлган футболчининг ҳозирги даражаси ва Европадаги муваффақиятлари унинг тез орада кучлироқ чемпионатга йўл олишини тахмин қилишга асос берарди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Goal.com нашрига берган эксклюзив интервюсида собиқ Ирландия терма жамоаси юлдузи Рей Хоутон ҳужумчининг нима учун ҳамон юқори савиядаги жамоалардан бирига ўтмаганидан ҳайратда эканини билдирди. Унинг фикрича, Парротт Нидерландия чемпионатидаги ва терма жамоадаги ишончли ўйинларидан сўнг Англиянинг ўзида ҳам ўзини кўрсатишга тайёр эди.
Қийин синовлардан ўтган футболчи эволюциясиДублин шаҳридан бўлган Трой Парротт 2019-йилда Тоттенхем сафида асосий жамоадаги дебютини ўтказган эди. Бироқ шундан сўнг у ўйин амалиётига эга бўлиши учун Миллуол, Ипсвич Таун, МК Донс, Престон Норт Энд ҳамда Экселсиор каби жамоаларга ижарага бериб юборилди. Бир неча мавсум давомида қуйи лигалардаги клубларда тўп сурган ҳужумчи учун бу давр осон кечмади.
Футболчи 2023–2024-йилги мавсумда Нидерландияда 17 та гол уришга эришди ва 2024 йилнинг ёзида Алкмаар клуби билан тўлақонли шартнома имзолади. Дастлаб атиги 6,7 миллион фунт стерлингга баҳоланган футболчи ҳозирга келиб AZ сафида 97 та учрашувда 51 та гол уриб, жамоанинг асосий тўпурарига айланди.
Терма жамоадаги муваффақиятлар ва келажакдаги имкониятларПарротт фаолиятидаги бурилиш нуқталаридан бири унинг Ирландия терма жамоасидаги етакчилик роли бўлди. 2026-йилги Жаҳон чемпионати саралаш босқичи доирасида Венгрия майдонларида хет-трик қайд этган ҳужумчи, шунингдек, Криштиану Роналду етакчилигидаги Португалия дарвозасига иккита гол уришга муваффақ бўлди. Бу ёрқин натижалар унинг атрофидаги трансфер миш-мишларини янада кучайтирди.
Goal.com хабарига кўра, Англия билан бир қаторда Испания ва Италиянинг бир нечта жамоалари ҳам футболчига қизиқиш билдирмоқда. Бироқ ҳозирча аниқ келишувга эришилмагани мутахассисларни ажаблантирмоқда. Рей Хоутоннинг таъкидлашича, ёшлик давридаги қийинчиликлар ва ижаралар Парроттни янада чиниқтириб, уни том маънода етук профессионал футболчига айлантирган.
…