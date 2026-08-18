Жон Лукуми: «Ювентус» – Италиядаги энг буюк жамоа»
Колумбиялик ҳимоячи Жон Лукуми расман «Ювентус» сафига қўшилди ва клубнинг расмий каналларига берган илк интервюсида бу трансфердан мамнунлигини билдирди. У «Ювентус»ни Италиядаги энг совриндор ва Европадаги энг нуфузли жамоалардан бири деб атаб, янги жамоасига тезроқ мослашишни кутаётганини айтди. Лукуми Хуан Куадрадо, Жоржио Келлини, Леонардо Бонуччи ва Андреа Барзали каби ҳимоячиларни ўзига намуна деб билишини таъкидлади.
Колумбиялик ҳимоячи Жон Лукуми расман «Ювентус» сафига қўшилди ва туринликлар клубининг расмий каналларига ўзининг илк интервюсини берди. Goal.com хабар беришича, футболчи Италиянинг энг совриндор жамоасига кўчиб ўтганидан мамнунлигини яширмаган ва янги жамоасида тезроқ мослашишни кутаётганини таъкидлаган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Янги трансфер клуб ва унинг мухлислари учун катта қизиқиш уйғурмоқда. Лукумининг таъкидлашича, «Ювентус» нафақат мамлакатдаги, балки Европадаги ҳам энг нуфузли жамоалардан бири бўлиб, у бу ерда ўз салоҳиятини тўла намоён этишга тайёр.
Коллективдаги илҳом манбалари ва афсонавий ҳимоячиларКолумбиялик футболчи Турин клуби тарихидаги ўзига намуна бўладиган ўйинчилар ҳақида ҳам гапириб ўтди. Унинг сўзларига кўра, ватандошлари ва клубнинг собиқ аъзоси Хуан Куадрадо унинг учун катта илҳом манбаси ҳисобланади.
«Агар “Ювентус” тарихида мени илҳомлантирадиган ҳимоячини танлаш керак бўлса, аввало Хуан Куадрадони айтган бўлардим. У бу ерда ажойиб ишни амалга оширди ва Колумбияда ушбу жамоада ўйнагани учун барчамизга намуна бўлди. Шунингдек, Жоржио Келлини, Леонардо Бонуччи ва Андреа Барзали каби буюк ҳимоячилар ҳам барча ҳимоячилар учун улкан даражадаги йўналиш ҳисобланади», — деди Лукуми.
Жамоа бош мураббийи ва келгусидаги режаларФутболчи ҳозирда ўз фаолиятидаги етуклик босқичида эканини ва бу қадам тўғри танлов бўлганига ишонишини билдирди. У юқори савиядаги жамоадошлари билан бирга жамоанинг олдига қўйилган мақсадларига эришишига ёрдам бера олишига шубҳа қилмаяпти.
Мураббий билан бўлган дастлабки мулоқот ҳақида тўхталиб, Жон Лукуми ҳозирча фақат саломлашишга улгурганини, бироқ олдинда мураббийнинг талабларини тўғри тушуниш ва унинг услубига мослашиш учун етарлича вақт борлигини қайд этди.
Сўзининг якунида ҳимоячи «Ювентус» мухлисларига мурожаат қилиб, уларни «Аллианз Стадиум»да кўрсатишни орзиқиб кутаётганини билдирди. У майдонда бор кучини бериб, мухлисларнинг ишончи ва меҳрига муносиб жавоб қайтаришга вада берди.
…