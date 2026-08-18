Жон Лукуми: «Ювентус» – Италиядаги энг буюк жамоа»

·6·Спорт
Жон Лукуми: «Ювентус» – Италиядаги энг буюк жамоа»
Қисқача

Колумбиялик ҳимоячи Жон Лукуми расман «Ювентус» сафига қўшилди ва клубнинг расмий каналларига берган илк интервюсида бу трансфердан мамнунлигини билдирди. У «Ювентус»ни Италиядаги энг совриндор ва Европадаги энг нуфузли жамоалардан бири деб атаб, янги жамоасига тезроқ мослашишни кутаётганини айтди. Лукуми Хуан Куадрадо, Жоржио Келлини, Леонардо Бонуччи ва Андреа Барзали каби ҳимоячиларни ўзига намуна деб билишини таъкидлади.

Колумбиялик ҳимоячи Жон Лукуми расман «Ювентус» сафига қўшилди ва туринликлар клубининг расмий каналларига ўзининг илк интервюсини берди. Goal.com хабар беришича, футболчи Италиянинг энг совриндор жамоасига кўчиб ўтганидан мамнунлигини яширмаган ва янги жамоасида тезроқ мослашишни кутаётганини таъкидлаган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Янги трансфер клуб ва унинг мухлислари учун катта қизиқиш уйғурмоқда. Лукумининг таъкидлашича, «Ювентус» нафақат мамлакатдаги, балки Европадаги ҳам энг нуфузли жамоалардан бири бўлиб, у бу ерда ўз салоҳиятини тўла намоён этишга тайёр.

Коллективдаги илҳом манбалари ва афсонавий ҳимоячилар

Колумбиялик футболчи Турин клуби тарихидаги ўзига намуна бўладиган ўйинчилар ҳақида ҳам гапириб ўтди. Унинг сўзларига кўра, ватандошлари ва клубнинг собиқ аъзоси Хуан Куадрадо унинг учун катта илҳом манбаси ҳисобланади.

«Агар “Ювентус” тарихида мени илҳомлантирадиган ҳимоячини танлаш керак бўлса, аввало Хуан Куадрадони айтган бўлардим. У бу ерда ажойиб ишни амалга оширди ва Колумбияда ушбу жамоада ўйнагани учун барчамизга намуна бўлди. Шунингдек, Жоржио Келлини, Леонардо Бонуччи ва Андреа Барзали каби буюк ҳимоячилар ҳам барча ҳимоячилар учун улкан даражадаги йўналиш ҳисобланади», — деди Лукуми.

Жамоа бош мураббийи ва келгусидаги режалар

Футболчи ҳозирда ўз фаолиятидаги етуклик босқичида эканини ва бу қадам тўғри танлов бўлганига ишонишини билдирди. У юқори савиядаги жамоадошлари билан бирга жамоанинг олдига қўйилган мақсадларига эришишига ёрдам бера олишига шубҳа қилмаяпти.

Мураббий билан бўлган дастлабки мулоқот ҳақида тўхталиб, Жон Лукуми ҳозирча фақат саломлашишга улгурганини, бироқ олдинда мураббийнинг талабларини тўғри тушуниш ва унинг услубига мослашиш учун етарлича вақт борлигини қайд этди.

Сўзининг якунида ҳимоячи «Ювентус» мухлисларига мурожаат қилиб, уларни «Аллианз Стадиум»да кўрсатишни орзиқиб кутаётганини билдирди. У майдонда бор кучини бериб, мухлисларнинг ишончи ва меҳрига муносиб жавоб қайтаришга вада берди.

ЖувентусЖон ЛукумиСерия АТрансферФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Роналду Мессининг постида Instagram рекордини янгиладиРоналду Мессининг постида Instagram рекордини янгиладиБугун, 20:11Рафаел Леао “Челси”га арзон нархда таклиф қилилдиРафаел Леао “Челси”га арзон нархда таклиф қилилдиБугун, 19:56Гуглиелмо Викарио Ювентус сафига қўшилдиГуглиелмо Викарио Ювентус сафига қўшилдиБугун, 19:32Гуглиелмо Викарио Ювентус сафига қўшилдиГуглиелмо Викарио Ювентус сафига қўшилдиБугун, 19:18Мануэль Аканжи Жон Стоунзнинг Интердаги фаолиятига ишонч билдирмоқдаМануэль Аканжи Жон Стоунзнинг Интердаги фаолиятига ишонч билдирмоқдаБугун, 17:59Кристофер Нкунку Милан сафидан кетиши кутилмоқдаКристофер Нкунку Милан сафидан кетиши кутилмоқдаБугун, 17:53
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди