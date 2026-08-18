Рафаел Леао “Челси”га арзон нархда таклиф қилилди

·5·Спорт
Рафаел Леао “Челси”га арзон нархда таклиф қилилди
Қисқача

“Милан” ҳужумчиси Рафаел Леао “Челси” клубига 34 миллион фунт стерлинг (40 миллион евро) эвазига таклиф қилинди. 27 ёшли вингернинг трансфер нархи кескин тушиб кетган, “Милан” эса молиявий аҳволини яхшилаш ва балансни сақлаш учун у билан хайрлашишга тайёр. Аввалроқ Рафаел Леао учун “Арсенал” ва “Манчестер Юнайтед” клублари даъвогар бўлган, бироқ улар трансфер пойгасидан чиқиб кетган.

Трансфер ойнасининг сўнгги ҳафталарида “Милан” ҳужумчиси Рафаел Леао кутилмаганда “Челси” клубига таклиф этилди. Ла Gazzetta делло Sport нашри тарқатган маълумотларга кўра, португалиялик футболчининг трансфер қиймати кескин тушиб кетган бўлиб, уни атиги 34 миллион фунт стерлинг (40 миллион евро) эвазига сотиб олиш мумкин. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

27 ёшли вингер сўнгги ўн йилликда А Сериянинг энг барқарор ва ёрқин ўйинчиларидан бири бўлиб келган. Бироқ “Милан” клуби молиявий аҳволни яхшилаш ва балансни сақлаш мақсадида ўз етакчиси билан хайрлашишга тайёр турибди. Италияликлар дастлаб футболчини “Рома”га сотишга уринишган эди, бироқ римликлар бу трансферга қизиқиш билдирмагач, футболчининг вакиллари Европанинг бошқа гранд клублари билан алоқа ўрнатди.

Премер-лиганинг бошқа грандлари воз кечди

Ёзги трансфер ойнасининг бошида Рафаел Леао учун асосий даъвогарлар сифатида “Арсенал” ва “Манчестер Юнайтед” клублари тилга олинган эди. Хусусан, “канонирлар” бош мураббий Микел Артета бошчилигида ҳужум чизиғини кучайтиришни мақсад қилган ва Леандро Троссард кетганидан кейин янги ўйинчи қидираётганди. Аммо Лондон клуби эътиборини бошқа футболчига қаратиб, “Брюгге”дан Кристос Колисни ўз сафига қўшиб олди.

Шунингдек, “Манчестер Юнайтед” ҳам дастлаб португалиялик вингерга жиддий қизиқиш билдирган эди. Олдинги мавсумларда Матеус Куня ва Браян Мбеумонинг жамоага келиб қўшилиши қанот чизиғидаги рақобатни етарлича таъминлади. Натижада “қизил иблислар” ҳам ушбу трансфер пойгасидан чиқишга қарор қилди ва “Челси” учун қулай вазият юзага келди.

Футболчининг амбициялари ва янги чақирув

Рафаел Леао фаолияти давомида Англия Премер-лигасида ўйнаш ва ўзини кучлироқ синовдан ўтказиш истагини бир неча бор яширмаган. У аввалроқ берган интервюларидан бирида Италияда совринлар ютганини ва энди ўзгариш вақти келганини очиқ айтганди.

“Менга янги чақирув керак. Мен Италияда аллақачон иккита соврин ютдим ва бу ерда етарлича вақт ўтказдим”, — деганди вингер ўз келажаги ҳақида гапирар экан. “Милан”ни тарк этиши деярли аниқ бўлиб турган бир пайтда, “Челси” унинг фаолиятидаги навбатдаги манзилга айланиши мумкин.

Рафаел ЛеаоЧелсиМиланТрансферларА Серия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жон Лукуми: «Ювентус» – Италиядаги энг буюк жамоа»Жон Лукуми: «Ювентус» – Италиядаги энг буюк жамоа»Бугун, 19:56Гуглиелмо Викарио Ювентус сафига қўшилдиГуглиелмо Викарио Ювентус сафига қўшилдиБугун, 19:32Гуглиелмо Викарио Ювентус сафига қўшилдиГуглиелмо Викарио Ювентус сафига қўшилдиБугун, 19:18Мануэль Аканжи Жон Стоунзнинг Интердаги фаолиятига ишонч билдирмоқдаМануэль Аканжи Жон Стоунзнинг Интердаги фаолиятига ишонч билдирмоқдаБугун, 17:59Кристофер Нкунку Милан сафидан кетиши кутилмоқдаКристофер Нкунку Милан сафидан кетиши кутилмоқдаБугун, 17:5353 ёшли Роберто Карлос кутилмаганда уйланганини маълум қилди53 ёшли Роберто Карлос кутилмаганда уйланганини маълум қилдиБугун, 17:12
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди