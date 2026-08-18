Рафаел Леао “Челси”га арзон нархда таклиф қилилди
“Милан” ҳужумчиси Рафаел Леао “Челси” клубига 34 миллион фунт стерлинг (40 миллион евро) эвазига таклиф қилинди. 27 ёшли вингернинг трансфер нархи кескин тушиб кетган, “Милан” эса молиявий аҳволини яхшилаш ва балансни сақлаш учун у билан хайрлашишга тайёр. Аввалроқ Рафаел Леао учун “Арсенал” ва “Манчестер Юнайтед” клублари даъвогар бўлган, бироқ улар трансфер пойгасидан чиқиб кетган.
Трансфер ойнасининг сўнгги ҳафталарида “Милан” ҳужумчиси Рафаел Леао кутилмаганда “Челси” клубига таклиф этилди. Ла Gazzetta делло Sport нашри тарқатган маълумотларга кўра, португалиялик футболчининг трансфер қиймати кескин тушиб кетган бўлиб, уни атиги 34 миллион фунт стерлинг (40 миллион евро) эвазига сотиб олиш мумкин. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
27 ёшли вингер сўнгги ўн йилликда А Сериянинг энг барқарор ва ёрқин ўйинчиларидан бири бўлиб келган. Бироқ “Милан” клуби молиявий аҳволни яхшилаш ва балансни сақлаш мақсадида ўз етакчиси билан хайрлашишга тайёр турибди. Италияликлар дастлаб футболчини “Рома”га сотишга уринишган эди, бироқ римликлар бу трансферга қизиқиш билдирмагач, футболчининг вакиллари Европанинг бошқа гранд клублари билан алоқа ўрнатди.
Премер-лиганинг бошқа грандлари воз кечдиЁзги трансфер ойнасининг бошида Рафаел Леао учун асосий даъвогарлар сифатида “Арсенал” ва “Манчестер Юнайтед” клублари тилга олинган эди. Хусусан, “канонирлар” бош мураббий Микел Артета бошчилигида ҳужум чизиғини кучайтиришни мақсад қилган ва Леандро Троссард кетганидан кейин янги ўйинчи қидираётганди. Аммо Лондон клуби эътиборини бошқа футболчига қаратиб, “Брюгге”дан Кристос Колисни ўз сафига қўшиб олди.
Шунингдек, “Манчестер Юнайтед” ҳам дастлаб португалиялик вингерга жиддий қизиқиш билдирган эди. Олдинги мавсумларда Матеус Куня ва Браян Мбеумонинг жамоага келиб қўшилиши қанот чизиғидаги рақобатни етарлича таъминлади. Натижада “қизил иблислар” ҳам ушбу трансфер пойгасидан чиқишга қарор қилди ва “Челси” учун қулай вазият юзага келди.
Футболчининг амбициялари ва янги чақирувРафаел Леао фаолияти давомида Англия Премер-лигасида ўйнаш ва ўзини кучлироқ синовдан ўтказиш истагини бир неча бор яширмаган. У аввалроқ берган интервюларидан бирида Италияда совринлар ютганини ва энди ўзгариш вақти келганини очиқ айтганди.
“Менга янги чақирув керак. Мен Италияда аллақачон иккита соврин ютдим ва бу ерда етарлича вақт ўтказдим”, — деганди вингер ўз келажаги ҳақида гапирар экан. “Милан”ни тарк этиши деярли аниқ бўлиб турган бир пайтда, “Челси” унинг фаолиятидаги навбатдаги манзилга айланиши мумкин.
…