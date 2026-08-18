Камерага эга Apple қулоқчинлари махфийликка қандай таъсир қилади
Apple камерали AirPods қулоқчинларини чиқаришга ҳозирлик кўрмоқда, қурилма тафсилотлари macOS 26.7 РК синов версиясидаги видеолар ва кодлар орқали ошкор бўлди. Чап ва ўнг қулоқчинларга ўрнатиладиган кичик камералар одатий суратга олиш ёки видео ёзиш учун эмас, балки паст аниқликда атроф-муҳит ҳақидаги маълумотларни қайд этиб, Siri учун "кўз" вазифасини бажаради.
Сўнгги йилларда сунъий интеллект ва камералар билан жиҳозланган тақилувчи қурилмалар ўзига хос обрў муаммосига дуч келмоқда. Хусусан, Meta компаниясининг Рай-Бан ақлли кўзойнаклари атрофдагиларни уларнинг розилигисиз ёзиб олиши мумкинлиги ҳақидаги хавотирларни келтириб чиқарган эди. Шу боисдан ҳам Apple компаниясининг камерали AirPods қулоқчинларини чиқаришга ҳозирлик кўраётгани ҳақидаги хабарлар кўпчиликда ҳақли саволларни туғдирди, ахир бу iPhone ишлаб чиқарувчисининг ўзини махфийликка интилувчи бренд сифатида кўрсатишига зиддек туюлиши мумкин. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
ixbt.com ва бошқа технология манбаларининг хабар беришича, ушбу шов-шувли қурилма тафсилотлари macOS 26.7 РК дастурий таъминотининг синов версиясидаги видео ёзувлар ва кодлар орқали ошкор бўлган. Ушбу видеода бир киши AirPods таққан ҳолда китобни кўрсатиб, Siri овозли ёрдамчиси билан мулоқот қилаётгани акс этган. Унга илова қилинган овозли трекларда „Висуал Intelligence ёрдамида дунёнгиз сақланадиган бўлади“ деган жумлалар янграйди.
Махфийлик хавотирлари ва техник имкониятларApple ўз брендини фойдаланувчилар ишончига қургани сабабли, бу қадам одатдаги аппарат таъминоти янгиланишига қараганда анча катта таваккал ҳисобланади. Бугунги кунда AirPods оддий аксессуар сифатида қабул қилиниб, одамлар уларни ҳеч қандай иккиланишсиз бутун кун давомида тақиб юришади. Бироқ камераларнинг қўшилиши фойдаланувчиларни атрофдагилар уларни яширинча ёзиб олаётганмикан деган хаёлга боришига сабаб бўлиши мумкин.
Шунга қарамай, мазкур қулоқчинлардаги камералар одатдаги суратга олиш ёки видео ёзиш учун мўлжалланмаган. Bloomberg нашри журналисти Mark Gurmanнинг аввалроқ берган маълумотига таяниб айтиш мумкинки, чап ва ўнг қулоқчинларга ўрнатилган кичик камералар фақат Siri рақамли ёрдамчиси учун „кўз“ вазифасини бажаради.
Янгиланган Siri ва амалий чекловларУшбу камералар атроф-муҳитдаги маълумотларни паст аниқликда (лов ресолутион) қайд этишга мўлжалланган бўлиб, уларнинг асосий мақсади фойдаланувчиларга янгиланган Siri AI имкониятларидан тўлақонли фойдаланиш имконини беришдир. Қурилманинг бундай тузилиши уни оддий жосуслик воситасига айлантирмаслик учун атайлаб чекланган.
Шунингдек, macOS кодларидан топилган маълумотларга кўра, тизимда “Ҳаир Детектед” (Соч аниқланди) деб номланган хатолик хабари ҳам мавжуд. Агар фойдаланувчининг узун сочи қулоқчин камерасини тўсиб қўйса, ушбу хабар ишга тушиб, атрофдагилар ҳақида аниқ маълумот олиш учун камерани тозалашни эслатиб туради.
Apple ўзининг сентябрь ойида чиқарилиши кутилаётган iOS 27 ва бошқа янги дастурий таъминот янгиланишлари билан бирга тақдим этиши кутилаётган бу қурилма орқали сунъий интеллект имкониятларини янги босқичга олиб чиқишни мақсад қилган. Бироқ истеъмолчиларнинг махфийлик борасидаги ҳақли хавотирларини бартараф этиш компания учун асосий вазифалардан бири бўлиб қолмоқда.
…