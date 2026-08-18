Камерага эга Apple қулоқчинлари махфийликка қандай таъсир қилади

·5·Техно
Камерага эга Apple қулоқчинлари махфийликка қандай таъсир қилади
Қисқача

Apple камерали AirPods қулоқчинларини чиқаришга ҳозирлик кўрмоқда, қурилма тафсилотлари macOS 26.7 РК синов версиясидаги видеолар ва кодлар орқали ошкор бўлди. Чап ва ўнг қулоқчинларга ўрнатиладиган кичик камералар одатий суратга олиш ёки видео ёзиш учун эмас, балки паст аниқликда атроф-муҳит ҳақидаги маълумотларни қайд этиб, Siri учун "кўз" вазифасини бажаради.

Сўнгги йилларда сунъий интеллект ва камералар билан жиҳозланган тақилувчи қурилмалар ўзига хос обрў муаммосига дуч келмоқда. Хусусан, Meta компаниясининг Рай-Бан ақлли кўзойнаклари атрофдагиларни уларнинг розилигисиз ёзиб олиши мумкинлиги ҳақидаги хавотирларни келтириб чиқарган эди. Шу боисдан ҳам Apple компаниясининг камерали AirPods қулоқчинларини чиқаришга ҳозирлик кўраётгани ҳақидаги хабарлар кўпчиликда ҳақли саволларни туғдирди, ахир бу iPhone ишлаб чиқарувчисининг ўзини махфийликка интилувчи бренд сифатида кўрсатишига зиддек туюлиши мумкин. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

ixbt.com ва бошқа технология манбаларининг хабар беришича, ушбу шов-шувли қурилма тафсилотлари macOS 26.7 РК дастурий таъминотининг синов версиясидаги видео ёзувлар ва кодлар орқали ошкор бўлган. Ушбу видеода бир киши AirPods таққан ҳолда китобни кўрсатиб, Siri овозли ёрдамчиси билан мулоқот қилаётгани акс этган. Унга илова қилинган овозли трекларда „Висуал Intelligence ёрдамида дунёнгиз сақланадиган бўлади“ деган жумлалар янграйди.

Махфийлик хавотирлари ва техник имкониятлар

Apple ўз брендини фойдаланувчилар ишончига қургани сабабли, бу қадам одатдаги аппарат таъминоти янгиланишига қараганда анча катта таваккал ҳисобланади. Бугунги кунда AirPods оддий аксессуар сифатида қабул қилиниб, одамлар уларни ҳеч қандай иккиланишсиз бутун кун давомида тақиб юришади. Бироқ камераларнинг қўшилиши фойдаланувчиларни атрофдагилар уларни яширинча ёзиб олаётганмикан деган хаёлга боришига сабаб бўлиши мумкин.

Шунга қарамай, мазкур қулоқчинлардаги камералар одатдаги суратга олиш ёки видео ёзиш учун мўлжалланмаган. Bloomberg нашри журналисти Mark Gurmanнинг аввалроқ берган маълумотига таяниб айтиш мумкинки, чап ва ўнг қулоқчинларга ўрнатилган кичик камералар фақат Siri рақамли ёрдамчиси учун „кўз“ вазифасини бажаради.

Янгиланган Siri ва амалий чекловлар

Ушбу камералар атроф-муҳитдаги маълумотларни паст аниқликда (лов ресолутион) қайд этишга мўлжалланган бўлиб, уларнинг асосий мақсади фойдаланувчиларга янгиланган Siri AI имкониятларидан тўлақонли фойдаланиш имконини беришдир. Қурилманинг бундай тузилиши уни оддий жосуслик воситасига айлантирмаслик учун атайлаб чекланган.

Шунингдек, macOS кодларидан топилган маълумотларга кўра, тизимда “Ҳаир Детектед” (Соч аниқланди) деб номланган хатолик хабари ҳам мавжуд. Агар фойдаланувчининг узун сочи қулоқчин камерасини тўсиб қўйса, ушбу хабар ишга тушиб, атрофдагилар ҳақида аниқ маълумот олиш учун камерани тозалашни эслатиб туради.

Apple ўзининг сентябрь ойида чиқарилиши кутилаётган iOS 27 ва бошқа янги дастурий таъминот янгиланишлари билан бирга тақдим этиши кутилаётган бу қурилма орқали сунъий интеллект имкониятларини янги босқичга олиб чиқишни мақсад қилган. Бироқ истеъмолчиларнинг махфийлик борасидаги ҳақли хавотирларини бартараф этиш компания учун асосий вазифалардан бири бўлиб қолмоқда.

AppleАирподсТехнологияСуний интеллектSiri
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

iQOO Neo 11 Ultra тақдим этилди: 9100 мАч батарея ва кучли Dimensity 9500MiQOO Neo 11 Ultra тақдим этилди: 9100 мАч батарея ва кучли Dimensity 9500MБугун, 19:55Расмий тақдимотгача ҳали вақт бор: iPhone 18 учун илк аксессуарлар сотувга чиқдиРасмий тақдимотгача ҳали вақт бор: iPhone 18 учун илк аксессуарлар сотувга чиқдиБугун, 19:29Xiaomi компанияси машҳур смартфонлар учун янгиланишларни тўхтатдиXiaomi компанияси машҳур смартфонлар учун янгиланишларни тўхтатдиБугун, 18:57SpaceX Starship кемасини океандан муваффақиятли қутқардиSpaceX Starship кемасини океандан муваффақиятли қутқардиБугун, 18:20Apple macOS янгиланишида камерали AirPods тасвирланган видео топилдиApple macOS янгиланишида камерали AirPods тасвирланган видео топилдиБугун, 18:20Vivo X500 смартфони 90 ваттли қувватлаш ва сунъий йўлдош алоқасига эга бўладиVivo X500 смартфони 90 ваттли қувватлаш ва сунъий йўлдош алоқасига эга бўладиБугун, 17:55
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Honor Робот Пҳоне илк бор футбол майдонида кўриниш берди: 4D камерали смартфон имкониятлари
Honor Робот Пҳоне илк бор футбол майдонида кўриниш берди: 4D камерали смартфон имкониятлари
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди