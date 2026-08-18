Челси раҳбариятида ўзгаришлар кутилмоқда

·5·Спорт
Челси раҳбариятида ўзгаришлар кутилмоқда
Қисқача

Тодд Буел ва Марк Валтер ўзларига тегишли аксияларни Челсининг асосий аксиядори Клеарлаке Капитал компаниясига сотиш масаласини кўриб чиқмоқда. Ҳозир Тодд Буел клуб аксияларининг 13 фоизига, Марк Валтер эса 3 фоизига эгалик қилади, Клеарлаке Капитал эса 62 фоиз аксияни назорат қилмоқда.

Лондоннинг Челси клуби раҳбариятида яна бир жиддий ўзгариш содир бўлиши мумкин. Goal.com хабар қилишича, клубдаги америкалик инвесторлар гуруҳи етакчилари Тодд Буел ва Марк Валтер ўзларига тегишли акцияларни асосий акциядор ҳисобланган Клеарлаке Капитал компаниясига сотиш масаласини кўриб чиқмоқда. Бу ҳолат Премер-лига грандининг бошқарув тузилмасида туб бурилиш ясаши эҳтимолдан холи эмас. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ҳозирги вақтда Тодд Буел клуб раиси сифатида 13 фоиз атрофида акцияга эгалик қилади. Директорлар кенгаши аъзоси Марк Валтер ҳам шунч3 фоизлик улушга эга. Шу билан бирга, Клеарлаке Капитал компанияси Лондон клубининг назорат пакетини, яни 62 фоиз акциясини ўлпонида сақлаб турибди. Қолган қисм бошқа инвесторлар, жумладан швейцариялик молиячи Ханс-Ёрг Висс қўлида.

Раҳбарият ичидаги зиддиятлар ва дастлабки қадамлар

ЛЪEқуипе нашри тарқатган маълумотларга кўра, охирги йилларда Тодд Буел ва Клеарлаке Капитал раҳбарияти ўртасида муносабатлар кескинлашган. Айниқса, трансфер бозорига миллиардлаб евро сарфланганига қараматтемпт, жамоанинг натижалари кутилганидек чиқмагани асосий келишмовчиликларга сабаб бўлган. Буел 2022 йилда клуб сотиб олингач, футбол борасида етарли тажрибага эга бўлмаса-да, вақтинча спорт директори вазифасини ҳам бажариб кўргани танқидларга учраган эди.

Эслатиб ўтамиз, Буел ва Валтер бошчилигидаги консорциум 2022 йилда Роман Абрамовичдан Челси клубини тахминан 3 миллиард евро эвазига сотиб олган эди. Ўша пайтда бу келишув Россиядаги геосиёсий вазият ортидан юзага келган мажбурий савдо доирасида амалга оширилганди. Бироқ шундан кейинги тўрт йиллик давр клуб учун ҳам молиявий, ҳам спорт жиҳатидан беқарор кечди.

Клуб қиймати ва келажакдаги ўзгаришлар

Инглиз матбуотининг ёзишича, ҳозирги кунда Тодд Буел ва Марк Валтер клубнинг умумий қийматини тахминан 5,8 миллиард еврога баҳоламоқда. Агар акцияларни Клеарлаке Капитал компаниясига сотиш бўйича келишув амалга ошса, бу Челси тепасидаги раҳбарлар таркибини бутунлай ўзгартириб юборади. Натижада, америкалик тадбиркорлар рекорд даражадаги сармоялар ва зиддиятларга бой даврдан кейин клуб бошқарувидан чекиниши мумкин.

ЧелсиТодд БуелКлеарлаке КапиталПремер-лигаТрансфер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Роналду Мессининг постида Instagram рекордини янгиладиРоналду Мессининг постида Instagram рекордини янгиладиБугун, 20:11Челси раҳбариятида ўзгаришлар: Тодд Боли ўз улушини сотиши мумкинЧелси раҳбариятида ўзгаришлар: Тодд Боли ўз улушини сотиши мумкинБугун, 20:10Жон Лукуми: «Ювентус» – Италиядаги энг буюк жамоа»Жон Лукуми: «Ювентус» – Италиядаги энг буюк жамоа»Бугун, 19:56Рафаел Леао “Челси”га арзон нархда таклиф қилилдиРафаел Леао “Челси”га арзон нархда таклиф қилилдиБугун, 19:56Гуглиелмо Викарио Ювентус сафига қўшилдиГуглиелмо Викарио Ювентус сафига қўшилдиБугун, 19:32Гуглиелмо Викарио Ювентус сафига қўшилдиГуглиелмо Викарио Ювентус сафига қўшилдиБугун, 19:18
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди