Россия космик сателлити Манпупунер платосини юқоридан суратга олди
Россиянинг «Ресурс-П» космик сателлитидан Коми Республикасидаги машҳур Манпупунер платоси ва унинг ноёб табиий обидалари юқоридан туриб муваффақиятли суратга олинди. Ушбу географик ҳудуд ўзининг сирли ва бетакрор ландшафти билан узоқ йиллардан бери нафақат сайёҳлар, балки замонавий масофадан туриб Ер юзини ўрганувчи мутахассислар эътиборини ҳам тортиб келмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com нашрининг хабар беришича, мазкур табиий мажмуа бир вақтнинг ўзида ҳам ердан, ҳам космосдан туриб икки хил ракурсда муҳрланган. Бу эса олимларга релефнинг умумий ҳолатини кенгроқ кузатиш ва унинг бугунги кундаги географик хусусиятларини юқори аниқликда баҳолаш имконини берди.
Ноёб тош устунлар қандай ҳосил бўлган?Платонинг асосий диққатга сазовор жойи бу — баландлиги 30 метрдан 42 метргача бўлган етти улкан тош устунидир. Ушбу ғаройиб шакллар миллионлаб йиллар давомида содир бўлган табиий жараёнлар, аниқроғи, тоғ жинсларининг кучли шамол ва об-ҳаво таъсирида емирилиши натижасида вужудга келган.
Маълумотларга кўра, бундан тахминан 200 миллион йил муқаддам бу ҳудудда улкан тоғ тизмаси жойлашган бўлган. Бироқ вақт ўтиши билан ёғингарчилик, қуёш нурлари, қаттиқ совуқлар ва доимий шамоллар ўз ишини бажариб, юмшоқроқ тоғ жинсларини аста-секин парчалаб юборган.
Табиатнинг миллион йиллик мўъжизасиҚаттиқроқ ва чидамлироқ ҳисобланган кварцит ҳамда сланецтз жинслари эса табиат синовларига бардош бериб, бугунги кунга қадар сақланиб қолган. Улар вақт ўтиши билан турли қиёфадаги қолдиқ тошларга айланиб, ҳозирги кунда бутун Урал минтақасининг энг асосий ва жозибали табиат ёдгорлигига айланди.
Космик суратлар ушбу қадимий обидаларнинг атроф-муҳит билан уйғунлигини ҳамда уларнинг географик жойлашувини яна бир бор яққол кўрсатиб берди. Замонавий технологиялар ва космик аппаратларнинг бундай қўлланиши ер юзидаги борлиқни ўрганиш ишларини сезиларли даражада осонлаштирмоқда.
…