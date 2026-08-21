Россия космик сателлити Манпупунер платосини юқоридан суратга олди

·0·Техно
Россия космик сателлити Манпупунер платосини юқоридан суратга олди

Россиянинг «Ресурс-П» космик сателлитидан Коми Республикасидаги машҳур Манпупунер платоси ва унинг ноёб табиий обидалари юқоридан туриб муваффақиятли суратга олинди. Ушбу географик ҳудуд ўзининг сирли ва бетакрор ландшафти билан узоқ йиллардан бери нафақат сайёҳлар, балки замонавий масофадан туриб Ер юзини ўрганувчи мутахассислар эътиборини ҳам тортиб келмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com нашрининг хабар беришича, мазкур табиий мажмуа бир вақтнинг ўзида ҳам ердан, ҳам космосдан туриб икки хил ракурсда муҳрланган. Бу эса олимларга релефнинг умумий ҳолатини кенгроқ кузатиш ва унинг бугунги кундаги географик хусусиятларини юқори аниқликда баҳолаш имконини берди.

Ноёб тош устунлар қандай ҳосил бўлган?

Платонинг асосий диққатга сазовор жойи бу — баландлиги 30 метрдан 42 метргача бўлган етти улкан тош устунидир. Ушбу ғаройиб шакллар миллионлаб йиллар давомида содир бўлган табиий жараёнлар, аниқроғи, тоғ жинсларининг кучли шамол ва об-ҳаво таъсирида емирилиши натижасида вужудга келган.

Маълумотларга кўра, бундан тахминан 200 миллион йил муқаддам бу ҳудудда улкан тоғ тизмаси жойлашган бўлган. Бироқ вақт ўтиши билан ёғингарчилик, қуёш нурлари, қаттиқ совуқлар ва доимий шамоллар ўз ишини бажариб, юмшоқроқ тоғ жинсларини аста-секин парчалаб юборган.

Табиатнинг миллион йиллик мўъжизаси

Қаттиқроқ ва чидамлироқ ҳисобланган кварцит ҳамда сланецтз жинслари эса табиат синовларига бардош бериб, бугунги кунга қадар сақланиб қолган. Улар вақт ўтиши билан турли қиёфадаги қолдиқ тошларга айланиб, ҳозирги кунда бутун Урал минтақасининг энг асосий ва жозибали табиат ёдгорлигига айланди.

Космик суратлар ушбу қадимий обидаларнинг атроф-муҳит билан уйғунлигини ҳамда уларнинг географик жойлашувини яна бир бор яққол кўрсатиб берди. Замонавий технологиялар ва космик аппаратларнинг бундай қўлланиши ер юзидаги борлиқни ўрганиш ишларини сезиларли даражада осонлаштирмоқда.

МанпупунерРесурс-ПКосмосТабиатУрал
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

SpaceX космик кема ҳолатини кўрсатди: Starship синовлари давом этмоқдаSpaceX космик кема ҳолатини кўрсатди: Starship синовлари давом этмоқдаБугун, 11:51Redmi K100 Pro ва K100 Pro Max смартфонлари харидорлар орасида юқори талабга эга бўлдиRedmi K100 Pro ва K100 Pro Max смартфонлари харидорлар орасида юқори талабга эга бўлдиБугун, 11:29АҚШ 2030-йилгача йилига мингдан ортиқ космик парвозларни амалга ошириши мумкинАҚШ 2030-йилгача йилига мингдан ортиқ космик парвозларни амалга ошириши мумкинБугун, 10:51Sony Xperia 10 ВИИИ смартфони Geekbench тестида кўриниш бердиSony Xperia 10 ВИИИ смартфони Geekbench тестида кўриниш бердиБугун, 10:23Huawei Пура Х Виев: ноодатий форматдаги янги смартфон тақдим этилдиHuawei Пура Х Виев: ноодатий форматдаги янги смартфон тақдим этилдиБугун, 09:58Samsung Galaxy S26 FE смартфони 27-август куни тақдим этилиши кутилмоқдаSamsung Galaxy S26 FE смартфони 27-август куни тақдим этилиши кутилмоқдаБугун, 07:51
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
Смартфонлар бозорида мисли кўрилмаган рақобат: 2026-йил сентябрида 5 та флагман чиқади
Смартфонлар бозорида мисли кўрилмаган рақобат: 2026-йил сентябрида 5 та флагман чиқади
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди