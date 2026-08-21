Лионель Месси АҚШда дисквалификация хавфига дуч келди
Лионель Месси Филаделфия Юнон билан 2:2 ҳисобидаги учрашувда рақиб футболчиси Квинн Салливаннинг бош қисмига очиқ қўл билан ургани акс этган видео сабаб MLS Интизом қўмитаси текширувига тортилиши мумкин. Бош ҳакам эпизод вақтида ҳеч қандай интизомий жазо қўлламаган, бироқ қўмита учрашув видеоларини қайта кўриб чиқиб, қарор чиқариши мумкин.
Интер Маями жамоаси сардори Лионель Месси MLSИнтизом қўмитаси томонидан текширувга тортилиши мумкин. GOAL.com хабар беришича, Филадельфия Юнон билан кечган шиддатли учрашувдаги шубҳали ҳаракати аргентиналик юлдузнинг дисквалификация қилинишига сабаб бўлиши эҳтимоли бор. Мазкур ҳолат чемпионатдаги пешқадамлик учун курашаётган клуб режаларига жиддий таъсир кўрсатиши мумкин. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
АҚШ чемпионатининг навбатдаги турида Филадельфия Юнон ва Интер Маями жамоалари 2:2 ҳисобидаги жанговар дурангга имзо чекдилар. Майдонда кечган кескин курашлар ва таранг вазиятлар ўйин тақдирига ўз таъсирини кўрсатмай қолмади. Хусусан, ўйин давомида ўз ҳисобига навбатдаги голни ёздириб қўйган Лионель Месси рақиб футболчиси билан тўқнашув марказида қолди.
Майдондаги таранглик ва баҳсли вазиятИккинчи бўлимда ҳар икки жамоа футболчилари ўртасидаги ўзаро тушунмовчиликлар авжига чиқди. Ижтимоий тармоқларда тарқалган видеоашёларга кўра, ўйиндан ташқари вазиятда Лионель Месси рақиб жамоа вакили Квинн Салливан билан тўқнашиб кетган. Кадрларда аргентиналик ҳужумчининг очиқ қўл билан рақибининг бош қисмига ургани акс этган бўлиб, бу ҳолат футбол жамоатчилиги орасида қизғин муҳокамаларга сабаб бўлмоқда.
Қайд этилишича, мазкур эпизод вақтида учрашув бош ҳаками вазиятга ўз вақтида чора кўрмаган ва майдонда ҳеч қандай интизомий жазо қўлланилмаган. Ҳакамнинг эътиборидан четда қолган ушбу ҳолат эндиликда MLS Интизом қўмитасининг махсус текшируви учун асос бўлиб хизмат қилмоқда. Лигадаги масъуллар учрашув видеоларини қайта кўриб чиқиб, якуний қарор чиқариш ҳуқуқига эгадирлар.
Интизомий санкциялар хавфи ва жамоа режалариАгар қўмита томонидан Лионель Мессининг ҳаракатларида зўравонлик аломатлари бор деб топилса, у ҳолда тажрибали футболчи молиявий жаримага тортилиши ёки расмий равишда бир ўйинлик дисквалификацияга учраши мумкин. Майдон ташқарисидаги бундай тартибсизликлар учун қўлланиладиган жазолар қатъий бўлиб, бу ҳолат Маями клубининг келгуси ўйинлардаги тактик режаларини ўзгартириб юбориши турган гап.
Интер Маями учун ўз сардоридан маҳрум бўлиш Шарқий конференция турнир жадвалидаги етакчиликни сақлаб қолиш йўлидаги катта йўқотишга айланиши мумкин. Айни пайтда клуб расмий қарорни хавотир билан кутмоқда. Мураббийлар штаби юзага келган вазият туфайли юзага келган шовқинларни четга суриб, жамоанинг олдинги чизиқдаги ҳаракатларини мавсумнинг иккинчи ярмига мослаштириш устида иш олиб бормоқда.
…