Лионель Месси АҚШда дисквалификация хавфига дуч келди

·3·Спорт
Лионель Месси АҚШда дисквалификация хавфига дуч келди
Қисқача

Лионель Месси Филаделфия Юнон билан 2:2 ҳисобидаги учрашувда рақиб футболчиси Квинн Салливаннинг бош қисмига очиқ қўл билан ургани акс этган видео сабаб MLS Интизом қўмитаси текширувига тортилиши мумкин. Бош ҳакам эпизод вақтида ҳеч қандай интизомий жазо қўлламаган, бироқ қўмита учрашув видеоларини қайта кўриб чиқиб, қарор чиқариши мумкин.

Интер Маями жамоаси сардори Лионель Месси MLSИнтизом қўмитаси томонидан текширувга тортилиши мумкин. GOAL.com хабар беришича, Филадельфия Юнон билан кечган шиддатли учрашувдаги шубҳали ҳаракати аргентиналик юлдузнинг дисквалификация қилинишига сабаб бўлиши эҳтимоли бор. Мазкур ҳолат чемпионатдаги пешқадамлик учун курашаётган клуб режаларига жиддий таъсир кўрсатиши мумкин. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

АҚШ чемпионатининг навбатдаги турида Филадельфия Юнон ва Интер Маями жамоалари 2:2 ҳисобидаги жанговар дурангга имзо чекдилар. Майдонда кечган кескин курашлар ва таранг вазиятлар ўйин тақдирига ўз таъсирини кўрсатмай қолмади. Хусусан, ўйин давомида ўз ҳисобига навбатдаги голни ёздириб қўйган Лионель Месси рақиб футболчиси билан тўқнашув марказида қолди.

Майдондаги таранглик ва баҳсли вазият

Иккинчи бўлимда ҳар икки жамоа футболчилари ўртасидаги ўзаро тушунмовчиликлар авжига чиқди. Ижтимоий тармоқларда тарқалган видеоашёларга кўра, ўйиндан ташқари вазиятда Лионель Месси рақиб жамоа вакили Квинн Салливан билан тўқнашиб кетган. Кадрларда аргентиналик ҳужумчининг очиқ қўл билан рақибининг бош қисмига ургани акс этган бўлиб, бу ҳолат футбол жамоатчилиги орасида қизғин муҳокамаларга сабаб бўлмоқда.

Қайд этилишича, мазкур эпизод вақтида учрашув бош ҳаками вазиятга ўз вақтида чора кўрмаган ва майдонда ҳеч қандай интизомий жазо қўлланилмаган. Ҳакамнинг эътиборидан четда қолган ушбу ҳолат эндиликда MLS Интизом қўмитасининг махсус текшируви учун асос бўлиб хизмат қилмоқда. Лигадаги масъуллар учрашув видеоларини қайта кўриб чиқиб, якуний қарор чиқариш ҳуқуқига эгадирлар.

Интизомий санкциялар хавфи ва жамоа режалари

Агар қўмита томонидан Лионель Мессининг ҳаракатларида зўравонлик аломатлари бор деб топилса, у ҳолда тажрибали футболчи молиявий жаримага тортилиши ёки расмий равишда бир ўйинлик дисквалификацияга учраши мумкин. Майдон ташқарисидаги бундай тартибсизликлар учун қўлланиладиган жазолар қатъий бўлиб, бу ҳолат Маями клубининг келгуси ўйинлардаги тактик режаларини ўзгартириб юбориши турган гап.

Интер Маями учун ўз сардоридан маҳрум бўлиш Шарқий конференция турнир жадвалидаги етакчиликни сақлаб қолиш йўлидаги катта йўқотишга айланиши мумкин. Айни пайтда клуб расмий қарорни хавотир билан кутмоқда. Мураббийлар штаби юзага келган вазият туфайли юзага келган шовқинларни четга суриб, жамоанинг олдинги чизиқдаги ҳаракатларини мавсумнинг иккинчи ярмига мослаштириш устида иш олиб бормоқда.

Лионель МессиИнтер МаямиMLSФутболФиладельфия Юнон
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ювентус трансфер бозори: Жонатан Девид Халл Сити таклифини рад этдиЮвентус трансфер бозори: Жонатан Девид Халл Сити таклифини рад этдиБугун, 11:58Кристиан Виери: Роналдони машғулотларда тўхтатиб бўлмас эдиКристиан Виери: Роналдони машғулотларда тўхтатиб бўлмас эдиБугун, 11:31Ла Лига ҳакамларининг тушунтиришлари нима учун Сантяго Бернабеуда ишламайдиЛа Лига ҳакамларининг тушунтиришлари нима учун Сантяго Бернабеуда ишламайдиБугун, 11:19Деку «Барселона»даги катта йўқотишлар ва янги режалар ҳақида гапирдиДеку «Барселона»даги катта йўқотишлар ва янги режалар ҳақида гапирдиБугун, 10:11«Реал» кетма-кет учинчи йил энг қиммат футбол бренди деб топилди«Реал» кетма-кет учинчи йил энг қиммат футбол бренди деб топилдиБугун, 10:07Трой Дини: «Манчестер Юнайтед» Чемпионлар лигаси зонасига кира олмайдиТрой Дини: «Манчестер Юнайтед» Чемпионлар лигаси зонасига кира олмайдиБугун, 10:01
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)
«Реал» янги сафар либосини намойиш этди: ранг кутилмаган (фото)
«Реал» янги сафар либосини намойиш этди: ранг кутилмаган (фото)