Поко F9 Ultra флагманининг асосий техник хусусиятлари ошкор бўлди

·4·Техно
Поко F9 Ultra флагманининг асосий техник хусусиятлари ошкор бўлди
Қисқача

Поко F9 Ultra халқаро бозорга чиқишидан аввал Geekbench базасида кўриниб, бир ядроли тестда 2980 балл ва кўп ядроли синовда 10 030 балл тўплади. 26077PC53G модел рақамли қурилма Абҳишек Ядав томонидан Поко F9 Ultra сифатида эътироф этилган бўлиб, у Qualcomm Snapdragon 8 Элите Ген 5 процессори, Адрено 840 график чипи, 16 GB тезкор хотира ва Android 16 билан жиҳозланади.

Xiaomi брендининг янги авлод флагман қурилмаларидан бири ҳисобланган Поко F9 Ultra халқаро бозорга чиқишидан аввал илк бор Geekbench синов базасида кўриниш берди. Ушбу тақдимот олдидан тарқалган маълумотлар технологиялар оламида катта қизиқиш уйғотмоқда, чунки қурилма ўта юқори унумдорлик ва таъсирчан батарея қувватини ўзида мужассам этади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com нашрининг ёзишича, 26077PC53G модел рақамига эга қурилма таниқли инсайдер Абҳишек Ядав томонидан бевосита Поко F9 Ultra модели сифатида эътироф этилган. Бенчмарк синовларида смартфон бир ядроли тестда 2980 балл, кўп ядроли синовда эса 10 030 балл тўплашга муваффақ бўлган. Бу кўрсаткичлар мобил бозор учун жиддий қадам эканини кўрсатади.

Энг юқори унумдорлик ва замонавий платформа

Қурилманинг аппарат таъминоти энг сўнгги ишланмаларга таянади. Хабарларга кўра, смартфон Qualcomm Snapdragon 8 Элите Ген 5 процессори ҳамда Адрено 840 график чипи билан жиҳозланади. Шунингдек, тизим барқарорлиги ва кўп вазифалиликни таъминлаш учун 16 GB тезкор хотира (ОЗУ) ўрнатилган бўлиб, қурилма энг янги Android 16 операцион тизимида ишлайди.

Мутахассисларнинг таҳлил қилишича, Поко F9 Ultra модели дастлабки маълумотларга кўра Redmi K100 Pro Max смартфонининг халқаро версияси сифатида бозорга чиқарилади. Бироқ глобал бозор учун тайёрланаётган ушбу талқинда аккумулятор сиғими бироз ўзгариб, 8050 мА·ч қувватни ташкил этиши кутилмоқда.

Дисплей ва илғор камера имкониятлари

Смартфоннинг ташқи кўриниши ва экран имкониятлари ҳам эътирофга лойиқ. У 6,9 дюймли AMOLED-дисплей билан таъминланиб, 1200 × 2608 пиксел рухсатни, 185 Hz частота янгиланишини ҳамда 4500 нитгача бўлган энг юқори ёрқинлик даражасини намойиш этади. Бу мультимедиа ва ўйинлар ихлосмандлари учун юқори сифатли тасвир кафолатидир.

Оптик имкониятлар бўйича ҳам қурилма етакчиликни қўлдан бой бермайди. Асосий камера блоки қуйидаги учта модулсиз тасаввур қилиб бўлмайдиган даражада тузилган:

  • Оптик барқарорлаштириш тизимига эга 200 мегапикселли асосий сенсор
  • 50 мегапикселли перископик модул ва телерадиотелеобъектив
  • 50 мегапикселли ўта кенг бурчакли модул
  • 32 мегапикселли олд камера
Эслатиб ўтамиз, Redmi K100 Pro сериясидаги база моделлари савдолар бошланган дастлабки ҳафтанинг ўзидаёқ юқори талабга эга эканини исботлаган эди. Илк етти кун ичида K100 Pro ва K100 Pro Max моделларининг умумий ҳажмининг тахминан 95 фоизи сотиб бўлинган. Бу эса Поко F9 Ultra моделининг ҳам халқаро миқёсда муваффақият қозониш эҳтимоли юқорилигидан далолат беради.

XiaomiПокоSnapdragonСмартфонAndroid
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Xiaomi компанияси янги Смарт Доор Локк 5C қулфини тақдим этдиXiaomi компанияси янги Смарт Доор Локк 5C қулфини тақдим этдиБугун, 12:54Россия космик сателлити Манпупунер платосини юқоридан суратга олдиРоссия космик сателлити Манпупунер платосини юқоридан суратга олдиБугун, 12:24SpaceX космик кема ҳолатини кўрсатди: Starship синовлари давом этмоқдаSpaceX космик кема ҳолатини кўрсатди: Starship синовлари давом этмоқдаБугун, 11:51Redmi K100 Pro ва K100 Pro Max смартфонлари харидорлар орасида юқори талабга эга бўлдиRedmi K100 Pro ва K100 Pro Max смартфонлари харидорлар орасида юқори талабга эга бўлдиБугун, 11:29АҚШ 2030-йилгача йилига мингдан ортиқ космик парвозларни амалга ошириши мумкинАҚШ 2030-йилгача йилига мингдан ортиқ космик парвозларни амалга ошириши мумкинБугун, 10:51Sony Xperia 10 ВИИИ смартфони Geekbench тестида кўриниш бердиSony Xperia 10 ВИИИ смартфони Geekbench тестида кўриниш бердиБугун, 10:23
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
Смартфонлар бозорида мисли кўрилмаган рақобат: 2026-йил сентябрида 5 та флагман чиқади
Смартфонлар бозорида мисли кўрилмаган рақобат: 2026-йил сентябрида 5 та флагман чиқади
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди