Поко F9 Ultra флагманининг асосий техник хусусиятлари ошкор бўлди
Поко F9 Ultra халқаро бозорга чиқишидан аввал Geekbench базасида кўриниб, бир ядроли тестда 2980 балл ва кўп ядроли синовда 10 030 балл тўплади. 26077PC53G модел рақамли қурилма Абҳишек Ядав томонидан Поко F9 Ultra сифатида эътироф этилган бўлиб, у Qualcomm Snapdragon 8 Элите Ген 5 процессори, Адрено 840 график чипи, 16 GB тезкор хотира ва Android 16 билан жиҳозланади.
Xiaomi брендининг янги авлод флагман қурилмаларидан бири ҳисобланган Поко F9 Ultra халқаро бозорга чиқишидан аввал илк бор Geekbench синов базасида кўриниш берди. Ушбу тақдимот олдидан тарқалган маълумотлар технологиялар оламида катта қизиқиш уйғотмоқда, чунки қурилма ўта юқори унумдорлик ва таъсирчан батарея қувватини ўзида мужассам этади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com нашрининг ёзишича, 26077PC53G модел рақамига эга қурилма таниқли инсайдер Абҳишек Ядав томонидан бевосита Поко F9 Ultra модели сифатида эътироф этилган. Бенчмарк синовларида смартфон бир ядроли тестда 2980 балл, кўп ядроли синовда эса 10 030 балл тўплашга муваффақ бўлган. Бу кўрсаткичлар мобил бозор учун жиддий қадам эканини кўрсатади.
Энг юқори унумдорлик ва замонавий платформаҚурилманинг аппарат таъминоти энг сўнгги ишланмаларга таянади. Хабарларга кўра, смартфон Qualcomm Snapdragon 8 Элите Ген 5 процессори ҳамда Адрено 840 график чипи билан жиҳозланади. Шунингдек, тизим барқарорлиги ва кўп вазифалиликни таъминлаш учун 16 GB тезкор хотира (ОЗУ) ўрнатилган бўлиб, қурилма энг янги Android 16 операцион тизимида ишлайди.
Мутахассисларнинг таҳлил қилишича, Поко F9 Ultra модели дастлабки маълумотларга кўра Redmi K100 Pro Max смартфонининг халқаро версияси сифатида бозорга чиқарилади. Бироқ глобал бозор учун тайёрланаётган ушбу талқинда аккумулятор сиғими бироз ўзгариб, 8050 мА·ч қувватни ташкил этиши кутилмоқда.
Дисплей ва илғор камера имкониятлариСмартфоннинг ташқи кўриниши ва экран имкониятлари ҳам эътирофга лойиқ. У 6,9 дюймли AMOLED-дисплей билан таъминланиб, 1200 × 2608 пиксел рухсатни, 185 Hz частота янгиланишини ҳамда 4500 нитгача бўлган энг юқори ёрқинлик даражасини намойиш этади. Бу мультимедиа ва ўйинлар ихлосмандлари учун юқори сифатли тасвир кафолатидир.
Оптик имкониятлар бўйича ҳам қурилма етакчиликни қўлдан бой бермайди. Асосий камера блоки қуйидаги учта модулсиз тасаввур қилиб бўлмайдиган даражада тузилган:
- Оптик барқарорлаштириш тизимига эга 200 мегапикселли асосий сенсор
- 50 мегапикселли перископик модул ва телерадиотелеобъектив
- 50 мегапикселли ўта кенг бурчакли модул
- 32 мегапикселли олд камера
…