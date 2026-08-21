Тоттенхем Савинё трансфери учун Манчестер Ситига 85 миллион фунт тўлайди

·0·Спорт
Тоттенхем Савинё трансфери учун Манчестер Ситига 85 миллион фунт тўлайди

Лондоннинг Тоттенхем клуби ёзги трансфер ойнасининг энг йирик битимларидан бирига қўл урди. ESPN нашри тарқатган маълумотларга кўра, жамоа Манчестер Сити қанот ҳужумчиси Савинё трансфери бўйича келишувга эришди ва мазкур харид учун 85 миллион фунт-стерлинг миқдорида маблағ сарфлайдиган бўлди. 22 ёшли футболчи тез орада тиббий кўрикдан ўтиб, шимолий лондонликлар билан узоқ муддатли шартнома имзолаши кутилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ушбу трансфер шартларига кўра, Тоттенхем дастлабки 75 миллион фунтни кафолатланган тўлов сифатида тўлайди, қолган 10 миллион фунт стерлинг эса футболчининг келгуси ўйинлардаги натижаларига қараб бонус тарзида берилади. Томонлар ўртасидаги музокаралар ўтган ёздан бери давом этиб келаётган эди ва ниҳоят якуний келишувга эришилди.

Катта трансферлар ва жамоанинг таркибни янгилаш жараёни

Савинё 2024-йилда Троес клубидан Манчестер Сити сафига келиб қўшилган бўлиб, шаҳар жамоаси сафида жами 53 та учрашувда майдонга тушган. У ўтган давр мобайнида 2 та гол уриш билан бирга, жамоадошларига 12 та голли узатма амалга оширган. Ўтган ёзда Тоттенхем футболчини ўз сафига қўшиб олишга уриниб кўрган, бироқ у Манчестерда қолиб, рақобат курашини давом эттиришни афзал кўрганди.

Бироқ, якунланган мавсумда бразилиялик футболчи Пеп Гвардиола қўл остида Премер-лиганинг атиги еттита ўйинида асосий таркибда майдонга тушди. Негиёзги трансфер музокаралари қизғин паллага кирган бир пайтда, у якшанба куни Кардиффда Арсеналга қарши кечган Комюнити Шилд баҳсининг қайдномасига ҳам киритилмади. Шунингдек, манбалар Тоттенхем Манчестер Ситининг бошқа бир ҳужумчиси Умар Мармуш бўйича ҳам музокараларни давом эттираётганини тасдиқламоқда.

Молиявий баланс ва ёзги харажатлар

Савинёнинг харид қилиниши эвазига Тоттенхемнинг ёзги трансфер давридаги умумий харажатлари 300 миллион фунт стерлингдан ошиб кетди. Роберто Де Зерби бошчилигидаги жамоа бу ёзги трансфер ойнасида ўз таркибини сезиларли даражада кучайтиришга эришди. Клубга Сандро Тонали, Матеус Фернандес ва Жан Паул ван Хекке каби иқтидорли ўйинчилар келиб қўшилди.

Шу билан бирга, Лондон клуби эркин агент мақомидаги Маркос Сенеси, Энди Робертсон ва Мартин Дубравка билан ҳам шартнома имзолади. Ўз навбатида, Лука Вускович, Кристиан Ромеро ва Джед Спенснинг сотувидан тахминан 140 миллион фунт ишлаб топган Тоттенхем молиявий фейр-плей қоидаларига риоя қилган ҳолда бюджет балансини сақлаб қолишга муваффақ бўлди.

ТоттенхемСавинёМанчестер СитиПремер-лигаТрансферлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Фабио Капелло: Интерда рақиблар йўқ, Милан ва Ювентус асосий эътиборни Европа лигасига қаратиши керакФабио Капелло: Интерда рақиблар йўқ, Милан ва Ювентус асосий эътиборни Европа лигасига қаратиши керакБугун, 13:00Ян Диоманде Ямал билан таққосланмоқда: Стив Макманаман фикриЯн Диоманде Ямал билан таққосланмоқда: Стив Макманаман фикриБугун, 12:15Лаутаро Мартинес ва Барселона ўртасида келишув мавжудлиги айтилмоқдаЛаутаро Мартинес ва Барселона ўртасида келишув мавжудлиги айтилмоқдаБугун, 12:10Ювентус трансфер бозори: Жонатан Девид Халл Сити таклифини рад этдиЮвентус трансфер бозори: Жонатан Девид Халл Сити таклифини рад этдиБугун, 11:58Лионель Месси АҚШда дисквалификация хавфига дуч келдиЛионель Месси АҚШда дисквалификация хавфига дуч келдиБугун, 11:54Кристиан Виери: Роналдони машғулотларда тўхтатиб бўлмас эдиКристиан Виери: Роналдони машғулотларда тўхтатиб бўлмас эдиБугун, 11:31
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)
«Реал» янги сафар либосини намойиш этди: ранг кутилмаган (фото)
«Реал» янги сафар либосини намойиш этди: ранг кутилмаган (фото)