Тоттенхем Савинё трансфери учун Манчестер Ситига 85 миллион фунт тўлайди
Лондоннинг Тоттенхем клуби ёзги трансфер ойнасининг энг йирик битимларидан бирига қўл урди. ESPN нашри тарқатган маълумотларга кўра, жамоа Манчестер Сити қанот ҳужумчиси Савинё трансфери бўйича келишувга эришди ва мазкур харид учун 85 миллион фунт-стерлинг миқдорида маблағ сарфлайдиган бўлди. 22 ёшли футболчи тез орада тиббий кўрикдан ўтиб, шимолий лондонликлар билан узоқ муддатли шартнома имзолаши кутилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ушбу трансфер шартларига кўра, Тоттенхем дастлабки 75 миллион фунтни кафолатланган тўлов сифатида тўлайди, қолган 10 миллион фунт стерлинг эса футболчининг келгуси ўйинлардаги натижаларига қараб бонус тарзида берилади. Томонлар ўртасидаги музокаралар ўтган ёздан бери давом этиб келаётган эди ва ниҳоят якуний келишувга эришилди.
Катта трансферлар ва жамоанинг таркибни янгилаш жараёниСавинё 2024-йилда Троес клубидан Манчестер Сити сафига келиб қўшилган бўлиб, шаҳар жамоаси сафида жами 53 та учрашувда майдонга тушган. У ўтган давр мобайнида 2 та гол уриш билан бирга, жамоадошларига 12 та голли узатма амалга оширган. Ўтган ёзда Тоттенхем футболчини ўз сафига қўшиб олишга уриниб кўрган, бироқ у Манчестерда қолиб, рақобат курашини давом эттиришни афзал кўрганди.
Бироқ, якунланган мавсумда бразилиялик футболчи Пеп Гвардиола қўл остида Премер-лиганинг атиги еттита ўйинида асосий таркибда майдонга тушди. Негиёзги трансфер музокаралари қизғин паллага кирган бир пайтда, у якшанба куни Кардиффда Арсеналга қарши кечган Комюнити Шилд баҳсининг қайдномасига ҳам киритилмади. Шунингдек, манбалар Тоттенхем Манчестер Ситининг бошқа бир ҳужумчиси Умар Мармуш бўйича ҳам музокараларни давом эттираётганини тасдиқламоқда.
Молиявий баланс ва ёзги харажатларСавинёнинг харид қилиниши эвазига Тоттенхемнинг ёзги трансфер давридаги умумий харажатлари 300 миллион фунт стерлингдан ошиб кетди. Роберто Де Зерби бошчилигидаги жамоа бу ёзги трансфер ойнасида ўз таркибини сезиларли даражада кучайтиришга эришди. Клубга Сандро Тонали, Матеус Фернандес ва Жан Паул ван Хекке каби иқтидорли ўйинчилар келиб қўшилди.
Шу билан бирга, Лондон клуби эркин агент мақомидаги Маркос Сенеси, Энди Робертсон ва Мартин Дубравка билан ҳам шартнома имзолади. Ўз навбатида, Лука Вускович, Кристиан Ромеро ва Джед Спенснинг сотувидан тахминан 140 миллион фунт ишлаб топган Тоттенхем молиявий фейр-плей қоидаларига риоя қилган ҳолда бюджет балансини сақлаб қолишга муваффақ бўлди.
…